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600 DDA फ्लैट्स में पानी का संकट, 24 घंटे में महज 15 से 20 मिनट सप्लाई, लोगों ने बयां किया दर्द

स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 600 DDA फ्लैट्स की आबादी के हिसाब से मौजूदा जल व्यवस्था को तत्काल अपग्रेड करने की जरूरत है.

पानी का संकट
पानी का संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2026 at 3:07 PM IST

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नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के दक्षिणपुरी एक्सटेंशन स्थित ब्लॉक-20 DDA फ्लैट्स में पानी की किल्लत ने करीब 600 परिवारों की परेशानी बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां 24 घंटे में महज 15 से 20 मिनट पानी की सप्लाई होती है. इतनी कम अवधि में हजारों लोगों की जरूरत पूरी करना मुश्किल है. हालात ऐसे हैं कि लोगों को पानी भरने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है और इसका असर बच्चों के स्कूल जाने से लेकर नौकरीपेशा लोगों के ऑफिस पहुंचने तक पर पड़ रहा है.

करीब 40 साल पहले बने इन DDA फ्लैट्स में शुरुआत के समय आबादी और पानी की जरूरत आज के मुकाबले काफी कम थी. स्थानीय लोगों के मुताबिक उस वक्त पानी की व्यवस्था करीब 300 फ्लैट्स के हिसाब से की गई थी. लेकिन बाद में इसी Underground Reservoir यानी UGR से करीब 300 और फ्लैट्स जोड़ दिए गए. यानी जिस व्यवस्था को करीब 300 फ्लैट्स के लिए तैयार किया गया था, उसी पर अब करीब 600 फ्लैट्स का बोझ है.

दिल्ली में 600 DDA फ्लैट्स में पानी का संकट (ETV Bharat)

पानी की समस्या लगातार गंभीर होती गई

मनोज कुमार बताते हैं कि यहां करीब 40 साल से लोग रह रहे हैं और पानी की समस्या लगातार गंभीर होती गई है. उनका कहना है कि चौबीस घंटे में सिर्फ 15 मिनट पानी आने से साढ़े पांच हजार से ज्यादा लोगों की जरूरत पूरी करना बेहद मुश्किल है. सवाल ये है कि इतनी बड़ी आबादी 15 मिनट की सप्लाई में आखिर कितना पानी जमा कर पाएगी. पानी की इस समस्या का असर सिर्फ घरों की जरूरतों तक सीमित नहीं है. सुबह पानी आने के इंतजार में लोगों की दिनचर्या बिगड़ रही है. किसी को बच्चों के लिए पानी भरना है, किसी को घर के दूसरे काम निपटाने हैं और नौकरीपेशा लोगों को समय पर ऑफिस पहुंचना है. लेकिन पानी के इंतजार में लोगों को सुबह-सुबह उठकर बैठना पड़ता है.

पानी की कमी ने जिंदगी का पूरा शेड्यूल बिगाड़ दिया

राजीव सिंह बताते हैं कि पहले लोग सुबह करीब साढ़े चार बजे उठकर पानी आने का इंतजार करते थे. पानी कब आएगा, इसका इंतजार करते-करते पांच, छह और सात बज जाते थे. इसका असर बच्चों के स्कूल जाने और लोगों के ऑफिस पहुंचने पर पड़ता था. यानी पानी की कमी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का पूरा शेड्यूल बिगाड़ दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ प्रयासों के बाद पानी की सप्लाई का समय 15 मिनट से बढ़ाकर करीब 20 मिनट किया गया, लेकिन इतने बड़े इलाके और इतनी बड़ी आबादी के लिए यह भी नाकाफी है. लोगों की सबसे बड़ी मांग Underground Reservoir की क्षमता बढ़ाने की है, ताकि ज्यादा मात्रा में पानी स्टोर हो सके और जरूरत के वक्त लोगों को पर्याप्त सप्लाई मिल सके.

पानी की सप्लाई बढ़ाने की भी जरूरत

रोज़ी के मुताबिक, पहले सिर्फ 15 मिनट पानी आता था और कोशिशों के बाद करीब 20 मिनट की सप्लाई हुई, लेकिन इसके बावजूद समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई. उनका कहना है कि पानी की टंकी की क्षमता बहुत छोटी है और इसे बढ़ाने की जरूरत है. स्थानीय लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके. स्थानीय लोगों के मुताबिक, समस्या सिर्फ टंकी की क्षमता तक सीमित नहीं है. इलाके में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए ट्यूबवेल और गंगाजल की सप्लाई बढ़ाने की भी जरूरत है. लोगों की मांग है कि कम से कम तीन ट्यूबवेल लगाए जाएं, ताकि मौजूदा जल संकट को कम किया जा सके.

हर चुनाव के बाद स्थिति जस की तस बनी रहती

लोगों का कहना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है. कई सालों से पानी की किल्लत को लेकर संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक शिकायत पहुंचाई जाती रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और दिल्ली जल बोर्ड तक भी शिकायतें और अनुरोध भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस समाधान नहीं निकला, जिससे लोगों को चौबीसों घंटे पर्याप्त पानी मिल सके. उदय नागर का कहना है कि पानी की समस्या बेहद गंभीर है. उनका आरोप है कि हर चुनाव में विधायक लोगों से Underground Reservoir में पर्याप्त पानी भरवाने और गंगाजल की सप्लाई लाने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद स्थिति जस की तस बनी रहती है. लोगों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर काम चाहिए.

यहां रहने वाले लोगों के लिए पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे जरूरी जरूरत है. जब चौबीस घंटे में सिर्फ 15 से 20 मिनट पानी आता है, तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी आबादी अपनी जरूरत कैसे पूरी करे. पानी भरने के लिए परिवार के सदस्यों को अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ती है. कई बार पानी का इंतजार करते-करते बच्चों के स्कूल और लोगों के ऑफिस का समय निकल जाता है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 600 DDA फ्लैट्स की आबादी के हिसाब से मौजूदा जल व्यवस्था को तत्काल अपग्रेड करने की जरूरत है. Underground Reservoir की क्षमता बढ़ाना, अतिरिक्त ट्यूबवेल लगाना और गंगाजल की सप्लाई बढ़ाना उनकी प्रमुख मांगें हैं. अब सवाल संबंधित विभागों से है कि आखिर इस लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान कब होगा? क्या Underground Reservoir की क्षमता बढ़ाई जाएगी? क्या अतिरिक्त ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और क्या इन सैंकड़ों परिवारों को चौबीस घंटे में सिर्फ 15 से 20 मिनट पानी की सप्लाई से राहत मिलेगी.


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