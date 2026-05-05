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12 नए रेनीवेल से कब बुझेगी फरीदाबाद की 'प्यास'? दर्जनभर कॉलोनियों में जल संकट, लोग बोले- 'माफियाओं के कब्जे में पानी'

फरीदाबाद में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है. लोग टैंकरों और बोलतबंद पानी के जरिए गुजारा करने को मजूबर हैं. जानें प्रशासन की तैयारी.

Faridabad Water Shortage
Faridabad Water Shortage (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 5, 2026 at 1:09 PM IST

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फरीदाबाद: गर्मी बढ़ने के साथ-साथ फरीदाबाद में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है. हालात ये हैं कि कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी के लिए टैंकरों और बोतलबंद पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उनका खर्च बढ़ता जा रहा है. हालांकि प्रशासन की ओर से हालात सुधारने के दावे किए जा रहे हैं. फरीदाबाद में गर्मियों के दौरान जल संकट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहे हैं.

फरीदाबाद में पानी की किल्लत: फरीदाबाद में दर्जनभर कॉलोनियों में लोगों को दिन में मुश्किल से डेढ़ से दो घंटे ही पानी मिल पा रहा है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है. शहर के कई इलाकों में लोग पानी के टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं, तो वहीं पीने के लिए महंगे बोतलबंद पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है.

12 नए रेनीवेल से कब बुझेगी फरीदाबाद की 'प्यास'? दर्जनभर कॉलोनियों में जल संकट (ETV Bharat)

12 नए रेनीवल का निर्माण जारी: फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने दावा किया है कि जल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. जिले में फिलहाल 22 रेनीवेल के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है, जबकि 12 नए रेनीवेल का निर्माण कार्य जारी है. इसके अलावा 1790 ट्यूबवेल से नगर निगम भी पानी सप्लाई करता है. प्रशासन का दावा है कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद पानी की समस्या में काफी हद तक सुधार आएगा.

दो रेनीवल में बिजली नहीं: मोठूका गांव में दो रेनीवेल बनकर तैयार हैं, लेकिन बिजली की आपूर्ति की वजह से ठीक ढंग से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है. पानी सप्लाई को लेकर वहां जेनरेटेड भी लगाया गया है, लेकिन वो सिर्फ 7 से 8 घंटे ही चलता है. हालांकि इसको लेकर FMDA के एसडीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि बिजली को लेकर हमने आवेदन भी किया है. जल्द ही बिजली विभाग से यहां पर बिजली मिल जाएगी. उसके बाद पूरी क्षमता के साथ इस रेनीवेल से पानी की सप्लाई फरीदाबाद में की जाएगी.

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बिजली कनेक्शन नहीं मिलने के चलते बंद पड़ा रेनीवेल (ETV Bharat)

'पाइप लाइन डल गई, लेकिन पानी नहीं आया': ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी अजय पुष्कर ने बताया कि "हमारे इलाके में अभी भी लोग पानी खरीद कर पीते हैं. अगर रोजमर्रा का काम करना है, तो पानी टैंकर से मांगना पड़ता है. जिससे हम पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. हमारे इलाके में पानी की पाइपलाइन कई साल पहले डल गई, लेकिन पानी अभी भी नहीं आता है. इसको लेकर कई बार हमने प्रशासन से शिकायत की है. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ."

'दिन में मजह दो घंटे मिलता है पानी': सेक्टर 91 निवासी रवींद्र ने बताया कि "हम लोग सेक्टर में रहते हैं और सेक्टर में भी जल आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं होती. हमें दिन में मुश्किल से 2 घंटे पानी की सप्लाई मिलती है. लगभग महीने का 2000 से 2500 सौ रुपये तक पानी का खर्चा अलग से लगता है. पूरे फरीदाबाद की एक जैसी स्थिति है."

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12 नए रेनीवेल बनाए जा रहे हैं. (ETV Bharat)

फरीदाबाद में पानी माफिया सक्रिय: सोनू ने बताया कि "पानी की समस्या फरीदाबाद जिले के अंदर एक गंभीर समस्या है. इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है. पानी माफिया ने पूरी तरह से पानी अपने कब्जे में ले लिया है. पीने की पानी तो छोड़ो. अगर हमें कपड़े धोने के लिए भी पानी चाहिए, तो हम पानी माफिया से ही पानी खरीद रहे हैं, मुझे फरीदाबाद में रहते हुए कई साल हो गए, लेकिन हर साल पानी की समस्या गर्मी के दिनों में एक गंभीर समस्या के तौर पर सामने आती है. हमने कई जगह शिकायत भी की. अधिकारियों से भी मिलकर इस समस्या के बारे में उन्हें अवगत करवाया, लेकिन स्थिति पहले जैसी ही है."

मंत्री ने दिया समाधान का आश्वासन: पानी की समस्या को लेकर राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि "हमारे नॉलेज में भी खुला दरबार में ये मामला आया था. जिसके बाद हमने अधिकारियों को कहा कि जलापूर्ति किसी भी तरह से बाधित नहीं होनी चाहिए. जिसके बाद अधिकारियों ने इस पर अपना काम करना शुरू कर दिया, इलाकों में जल आपूर्ति हो रही है जहां भी दिक्कत है. उसका भी समाधान किया जा रहा है. फरीदाबाद के लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं होगी."

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यमुना नदी सूखी हुई है. (ETV Bharat)

नगर निगम शुरू करेगा टैंकर सेवा: वहीं पानी की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से कई पहल की जा रही है. जल आपूर्ति के लिए अब नगर निगम जल्द ही टैंकरों की सेवा भी शुरू करने जा रहा है, ताकि सुचारू रूप से पानी सप्लाई हो सकें, इसको लेकर नगर निगम के कार्यकारी अभियंता सतपाल तंवर ने बताया कि "हमने जल समस्या से निपटने के लिए टैंकरों का सहारा लिया है और इसके लिए हमने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और इन टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगा रहेगा ताकि हमें पता लगता रहेगा कि हमारा टैंकर किस वार्ड में जा रहा है और कहां पानी सप्लाई कर रहा है. उम्मीद है इससे उन इलाकों में भी पानी पहुंचेगा. जहां पर लोग खरीद कर पानी पीते हैं."

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बंद बोतल पानी खरीदने को मजबूर लोग (ETV Bharat)

पानी की समस्या नहीं होने का दावा: पानी की समस्या को लेकर नगर निगम के आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि "पानी की समस्या को खत्म करने के लिए शेड्यूल भी तैयार किया जा रहा है और नगर निगम द्वारा कई योजनाएं थी चलाया जा रहा है. इसके अलावा पानी के कुछ अवैध कनेक्शन भी लगे हैं. जिसको काटने के लिए भी अधिकारी को निर्देश दिया गया है. जहां एक ओर एफएमडीए रेनीवेल को लेकर अपना काम कर रहा है. वहीं नगर निगम भी जलापूर्ति को लेकर हर संभव कदम उठा रहा है, जिले में कहीं भी पानी की समस्या नहीं होगी."

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