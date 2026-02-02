ETV Bharat / state

राई पंचायत में सोलर पैनल खराब होने से पानी की किल्लत, 15 दिन बाद भी नहीं हुआ सुधार

सूरजपुर : भैयाथान ब्लॉक के राई पंचायत अंतर्गत जुनापारा मोहल्ले में पानी की किल्लत से ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे भी परेशान हैं. प्राथमिक शाला के पास मौजूद हैंडपंप में लगा सोलर पैनल सिस्टम पिछले 15 दिनों से खराब है.इसके कारण आसपास के करीब 30 से 35 परिवारों के सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया है.



सोलर पैनल खराब होने से पानी निकलना बंद

हैंडपंप के सहारे प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले बच्चों और मोहल्लेवासियों की रोजमर्रा की पानी की जरूरत पूरी होती थी.लेकिन सोलर सिस्टम के खराब हो जाने के बाद न तो हैंडपंप से पानी निकल रहा है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. ऐसे में बच्चों को स्कूल में पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, वहीं ग्रामीणों को दूर-दराज के स्रोतों से पानी लाना मजबूरी बन गई है.

अफसरों से की गई शिकायत,लेकिन नहीं हुआ असर



ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई. ग्रामीणों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है.

