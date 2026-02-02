राई पंचायत में सोलर पैनल खराब होने से पानी की किल्लत, 15 दिन बाद भी नहीं हुआ सुधार
भैयाथान के राई पंचायत में सोलर पैनल खराब होने से जल संकट गहरा गया है.पिछले 15 दिन से ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 2, 2026 at 4:33 PM IST
सूरजपुर : भैयाथान ब्लॉक के राई पंचायत अंतर्गत जुनापारा मोहल्ले में पानी की किल्लत से ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे भी परेशान हैं. प्राथमिक शाला के पास मौजूद हैंडपंप में लगा सोलर पैनल सिस्टम पिछले 15 दिनों से खराब है.इसके कारण आसपास के करीब 30 से 35 परिवारों के सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया है.
सोलर पैनल खराब होने से पानी निकलना बंद
हैंडपंप के सहारे प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले बच्चों और मोहल्लेवासियों की रोजमर्रा की पानी की जरूरत पूरी होती थी.लेकिन सोलर सिस्टम के खराब हो जाने के बाद न तो हैंडपंप से पानी निकल रहा है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. ऐसे में बच्चों को स्कूल में पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, वहीं ग्रामीणों को दूर-दराज के स्रोतों से पानी लाना मजबूरी बन गई है.
अफसरों से की गई शिकायत,लेकिन नहीं हुआ असर
ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई. ग्रामीणों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है.
15 दिन से हैंडपंप खराब है, शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें तुरंत पानी की व्यवस्था चाहिए-प्रहलाद यादव, स्थानीय ग्रामीण
बच्चों को स्कूल में पानी नहीं मिल रहा, घरों में भी परेशानी है- कौशल्या देवी, स्थानीय ग्रामीण
वहीं इस मामले में सोलर सिस्टम से जुड़े क्रेडा अधिकारी का कहना है कि कुछ सोलर पंप में पांच वर्ष की मेंटनेंस अवधि पूरी हो गई है.इसलिए नया एस्टीमेट भेजा जा रहा है.
जिन सोलर सिस्टम की पांच वर्ष की मेंटेनेंस अवधि पूरी हो चुकी है, उनका एस्टीमेट बनाकर भेजा गया है, स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्य किया जाएगा-रंजीत यादव, क्रेडा अधिकारी, सूरजपुर
फिलहाल एक ओर जहां ग्रामीण और स्कूली बच्चे पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार विभाग औपचारिकताओं में उलझे नजर आ रहे हैं.अब देखना होगा कि खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन कब तक इस गंभीर समस्या पर ध्यान देता है.
वर्ल्ड वेटलैंड डे : बगड़ी जलाशय बर्ड वॉच एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, स्वच्छता अभियान का भी दिया गया संदेश
भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान शिवरीनारायण, माघी पूर्णिमा पर देते हैं एक दिन दर्शन, नर नारायण मंदिर में जुटती है भीड़
सोशल मीडिया रील ने छीनी परिवार की खुशियां, महिला ने मना करने पर दी जान