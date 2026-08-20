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कांकेर में रिटर्निंग वॉल टूटने से नदी ने बदला रास्ता, एनीकट सूखा शहर में पानी की किल्लत

कांकेर : छत्तीसगढ़ में जहां मानसून ने चारों ओर पानी ही पानी किया है.वहीं दूसरी ओर कांकेर में शहरवासी पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. वजह ये है कि जिस नदी से पानी की सप्लाई की जाती है वो पूरी तरह से सूख चुकी है. इसी वजह से शहर में पानी की सप्लाई नहीं हो रही.आखिर क्यों बारिश में नदी सूखी और पीने के पानी की समस्या हुई आईए जानते हैं.

बारिश में पेयजल समस्या

बारिश के मौसम में भी अगर पानी की समस्या खड़ी हो तो ये खबर हैरान करने वाली है.यही नहीं इससे भी ज्यादा अचंभा ये है कि बारिश में स्टॉप डैम खाली है,लिहाजा इंटकवेल के जरिए ना तो पानी मिल सकता है और ना ही पानी को फिल्टर करके उसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है. आपको बता दें कि शहर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए दसपुर बागोड़ के बीच बहने वाली महानदी में एनीकट का निर्माण किया गया था. इस एनीकट के जरिए किसानों को सिंचाई के पानी समेत लोगों को पीने का पानी फिल्टर करके मिलता था. इसके लिए संपवेल का निर्माण किया गया.इसी पानी को फिल्टर करके 21 वार्डों तक पानी पहुंचाया जाता था.

कांकेर में रिटर्निंग वॉल टूटने से नदी ने बदला रास्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश के कारण रिटर्निंग वॉल टूटी

पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव तेज हुआ.पानी का बहाव रिटर्निंग वॉल नहीं झेल पाया और वो टूट गया. रिटर्निंग वॉल टूटने के लिए पानी एनीकट की ओर जाने के बजाए दूसरी दिशा में बहने लगा. ये पानी किसानों के खेतों में घुसा जिससे उनकी फसल चौपट हो गई. वहीं दूसरी ओर एनीकट पूरी तरह से खाली हो गया. ऐसे में जब बारिश रुकी तो नदी का आधा से अधिक हिस्सा सूख हुआ है. एनीकट में पानी नहीं होने के कारण लोगों को अब पानी मिलना बंद हो गया है.पिछले दो दिनों से रहवासी पानी के लिए परेशान हैं.