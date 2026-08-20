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कांकेर में रिटर्निंग वॉल टूटने से नदी ने बदला रास्ता, एनीकट सूखा शहर में पानी की किल्लत

कांकेर में महानदी पर बना रिटर्निंग वॉल टूटने पर एनीकट का पानी खाली हो गया.जिसके कारण अब शहर में पेयजल समस्या हो गई है.

Residents not getting drinking water
कांकेर में रिटर्निंग वॉल टूटने से नदी ने बदला रास्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2026 at 4:04 PM IST

4 Min Read
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कांकेर : छत्तीसगढ़ में जहां मानसून ने चारों ओर पानी ही पानी किया है.वहीं दूसरी ओर कांकेर में शहरवासी पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. वजह ये है कि जिस नदी से पानी की सप्लाई की जाती है वो पूरी तरह से सूख चुकी है. इसी वजह से शहर में पानी की सप्लाई नहीं हो रही.आखिर क्यों बारिश में नदी सूखी और पीने के पानी की समस्या हुई आईए जानते हैं.

बारिश में पेयजल समस्या

बारिश के मौसम में भी अगर पानी की समस्या खड़ी हो तो ये खबर हैरान करने वाली है.यही नहीं इससे भी ज्यादा अचंभा ये है कि बारिश में स्टॉप डैम खाली है,लिहाजा इंटकवेल के जरिए ना तो पानी मिल सकता है और ना ही पानी को फिल्टर करके उसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है. आपको बता दें कि शहर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए दसपुर बागोड़ के बीच बहने वाली महानदी में एनीकट का निर्माण किया गया था. इस एनीकट के जरिए किसानों को सिंचाई के पानी समेत लोगों को पीने का पानी फिल्टर करके मिलता था. इसके लिए संपवेल का निर्माण किया गया.इसी पानी को फिल्टर करके 21 वार्डों तक पानी पहुंचाया जाता था.

कांकेर में रिटर्निंग वॉल टूटने से नदी ने बदला रास्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश के कारण रिटर्निंग वॉल टूटी

पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव तेज हुआ.पानी का बहाव रिटर्निंग वॉल नहीं झेल पाया और वो टूट गया. रिटर्निंग वॉल टूटने के लिए पानी एनीकट की ओर जाने के बजाए दूसरी दिशा में बहने लगा. ये पानी किसानों के खेतों में घुसा जिससे उनकी फसल चौपट हो गई. वहीं दूसरी ओर एनीकट पूरी तरह से खाली हो गया. ऐसे में जब बारिश रुकी तो नदी का आधा से अधिक हिस्सा सूख हुआ है. एनीकट में पानी नहीं होने के कारण लोगों को अब पानी मिलना बंद हो गया है.पिछले दो दिनों से रहवासी पानी के लिए परेशान हैं.

Water shortage due to collapse of retaining wall
रिटर्निंग वॉल टूटने पर पानी की किल्लत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले दो दिनों से घर में पानी नहीं आ रहा है.आज तीसरा दिन है.ऐसा लग रहा है कि आज भी घर में पानी नहीं आएगा.घर पर बर्तन और बाल्टी सब खाली है.कई तरह के दैनिक काम पानी नहीं होने के कारण प्रभावित हो रहे हैं- हिमांशु यादव,शहरवासी

प्रशासन करवा रहा है मरम्मत

प्रशासन नदी में जेसीबी उतारकर रिटर्निंग वॉल को अस्थायी रुप से ठीक करने की कोशिश कर रहा है.ताकि पानी को स्टोर किया जा सके.वहीं मामले में नगर पालिका के अध्यक्ष अरुण कौशिक का कहना है कि रिटर्निंग वॉल के टूटने के कारण पानी इंटेकवॉल की तरफ न आकर दूसरी दिशा की ओर बह रहा है.

Residents not getting drinking water
रहवासियों को नही मिल रहा पीने का पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डैम में पानी नहीं रुकने के कारण पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई है. कुछ हिस्सों में बोर और अन्य माध्यमों से पानी की सप्लाई दी गई है. आज काम पूरा कर लिया जाएगा और शुक्रवार से लोगों को पानी मिलने लगेगा- अरुण कौशिक, अध्यक्ष नगर पालिका

वहीं इस पूरे मामले में सरपंच का कहना है कि महानदी में जिस एनीकट को बनाया गया है उसमें 30 दरवाजे होने थे.लेकिन सिर्फ 12 दरवाजे बनाए गए हैं.इस वजह से पानी का प्रेशर बढ़ने पर रिटर्निंग वॉल क्षतिग्रस्त हुई है. आपको बता दें कि बारिश के मौसम में भी पीने के पानी की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया है. अगर इस समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में शहरवासियों को पानी के लिए फिर परेशान होना पड़ेगा.

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RESIDENTS THIRSTY IN KANKER

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