इंदौर के बाद गाजियाबाद में भी जहरीला पानी, जानें पिछले चार सालों में कितने सैंपल हुए फेल

नई दिल्ली/गाजियाबाद: इंदौर में कथित तौर पर गंदे पानी से लोगों की मौत के बाद अब गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वॉटर टेस्टिंग को तीन गुना तक बढ़ा दिया गया है. साल 2025 में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2003 पानी के सैंपल कलेक्ट किए गए, जिनमें से केवल 1464 ही सही पाए गए, जबकि बाकि जांच में फेल हो गए. जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है और संबंधित नगर निकाय और डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस संबंध में अवगत कराया जाता है.

आंकड़ों के मुताबिक, साल 2022 में स्वास्थ्य विभाग ने पानी के कुल 1045 सैंपल लिए, जिसमें से 302 सैंपल जांच में फेल हो गए थे. वहीं 2023 में वॉटर टेस्टिंग को बढ़ाया गया. इस दौरान 1656 पानी के सैंपल दिए गए, जिसमें से 345 सैंपल जांच में फेल हुए. इसके बाद 2024 में स्वास्थ्य विभाग ने 2093 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे, जिसमें से 523 सैंपल फेल मिले. आंकड़ों की माने तो औसतन 25 से 29 प्रतिशत पानी के सैंपल जांच में फेल हुए.

बढ़ाया जाएगा जांच का दायरा: स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, साल भर में औसतन पानी के दो हजार सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं. लेकिन, साल 2026 में जांच के दायरे को बढ़ाया गया है. 2026 में कुल 6000 सैंपल लिए जाएंगे. वहीं इस काम के लिए लगाई गई टीम की संख्या 3 से बढ़ाकर 13 कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न इलाकों से पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टोरेज टैंक, टैप वॉटर और लोगों के घरों में रखे पानी के सैंपल लिए जाते हैं.

पानी के सैंपल की जांच को बढ़ाकर तीन गुना किया जाएगा (ETV Bharat)

विशेष रणनीति तैयार: गाजियाबाद की डिप्टी सीएमओ डॉ. राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, "स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार विभिन्न क्षेत्रों से पानी के सैंपल लिए जाते हैं. साल भर अभियान चलाया जाता है और लैब में पानी के सैंपल की जांच की जाती है. पानी का सैंपल जांच में फेल होने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से संबंधित को नोटिस जारी कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाते हैं. 2026 में वॉटर टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रणनीति तैयार की है. इस साल जिले के 6000 पानी के नमूने लेकर जांच करने का लक्ष्य रखा गया है. वॉटर टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, स्वास्थ्य विभाग ने कुल 13 टीमों की तैनाती की है.

गाजियाबाद में पानी की जांच की स्थिति

2022