परवन-अकावद पेयजल परियोजना: मंत्री सुरेश रावत का दावा, अगले मानसून के पहले करवा देंगे तैयार, बारिश में भरेंगे पानी

परवन डैम से हाड़ौती के तीन जिलों कोटा, झालावाड़ व बारां के 1.51 लाख परिवारों तक पानी पहुंचाने की योजना भी है.

Parwan Dam project
परवन-अकावद (ETV Bharat Kota)
Published : December 19, 2025 at 3:30 PM IST

कोटा/जयपुर: हाड़ौती क्षेत्र की दशकों से प्रतीक्षित परवन-अकावद पेयजल परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने शुक्रवार को जयपुर में दावा किया कि परवन डैम का निर्माण कार्य आगामी 2026 के मानसून से पहले पूरा कर लिया जाएगा. यह डैम इसी मानसून सीजन में बारिश का पानी भरकर परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा. कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों की जलापूर्ति की किसी जीवनरेखा से कम नहीं मानी जाने वाली इस योजना से 2 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई होगी और लगभग डेढ़ लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा. मंत्री के इस दावे के बीच अधिकारियों ने स्वीकार किया कि काम काफी देरी से चल रहा है.नहर तंत्र और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का काम 2027 तक ही पूरा हो पाएगा, जिसके बाद ही वास्तविक सिंचाई शुरू हो सकेगी. साथ ही, निर्माण कार्य में हुई देरी और बजटीय कमी के मुद्दे भी इस बड़ी परियोजना के सामने चुनौती बने हुए हैं.

जल संसाधन विभाग के कोटा क्षेत्र के मुख्य अभियंता डी.आर. मीणा का कहना था कि परवन डैम का काम 95 फीसदी हो गया है. इसके अलावा फेज-वन का काम 55 फीसदी हो गया है, जिसमें डैम के दोनों तरफ कैनाल बनी है. साथ ही 1.31 लाख हेक्टेयर एरिया को सिंचित करना है. वहीं फेज-टू का काम 82 फीसदी हो गया है, इसमें 70 हजार हेक्टेयर एरिया को सिंचित करना है. इस योजना के तहत ड्रिप (फव्वारे) के जरिए ही खेतों में लाइन डालकर सिंचाई करने का है.

बदल गया है निर्माण कंपनी का स्टाफ: चीफ इंजीनियर मीणा का कहना था कि पैकेज एक का काम काफी धीमी गति से चल रहा था. इस संबंध में निर्माण कर रही कंपनी को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन निर्माण की गति नहीं बढ़ाई गई. ऐसे में कंपनी के उच्च अधिकारियों से बात कर पूरा स्टाफ बदलवाया गया है. इसके बाद अब काम में थोड़ी गति आई है. इस कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हर 15 दिन में मीटिंग कर फीडबैक लिया जा रहा है. कार्य की प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. काम धीमा होते ही कंपनी के अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आया जा रहा है. इस संबंध में राज्य सरकार को भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजे गए हैं.

कम मिल रहा बजट: परियोजना के अधीक्षण अभियंता अजीत जैन का कहना था कि ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट के अनुसार 80 फीसदी काम हो गया है. इसकी शुरुआती लागत 7355 करोड़ रखी गई थी, इनमें से 6200 करोड़ के आसपास का काम हो चुका है. अभी प्रोजेक्ट कॉस्ट रिवाइज नहीं हुई है. वहीं, वर्तमान स्थिति को देखते हुए जून 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है. हालांकि 2027 में ही सिंचाई का पानी लोगों को मिल पाएगा. इसमें टेस्टिंग और कमीशनिंग में काफी समय लगेगा. बिजली के कनेक्शन तीनों जिलों में चाहिए. इसीलिए उम्मीद है कि साल 2027 में यहां से हम पानी देना शुरू कर देंगे.

समय से पैसा मिले तो पूरा हो प्रोजेक्ट: जैन का कहना था कि साल 2013 में परियोजना को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली थी. जिसके बाद एनजीटी, कोर्ट के मामले, जमीन अधिग्रहण व मुआवजा वितरण में काफी समय लगा. डैम का वर्क आर्डर साल 2017 में जारी हुआ था, उसके बाद 2018 में काम शुरू हुआ था. परियोजना के लिए 2018 में 7355 करोड रुपए स्वीकृत हुए थे. अभी प्रोजेक्ट की लागत नहीं बढ़ी है, लेकिन काम लगातार चल रहा है. बजट आवंटन में इस साल 136 करोड़ रुपए जारी हुए हैं. किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे की जरूरत रहती है, इसका पैसा मिल जाता है तो समय से पूरा हो जाएगा. हर साल डिमांड के अनुसार पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अंत में पैसा एक साथ मिल जाता है, जब काम नहीं हो पाता है.

पेयजल के लिए जारी किया पैसा: परवन डैम से ही हाड़ौती के तीन जिलों कोटा, झालावाड़ व बारां के 1.51 लाख परिवारों तक पानी पहुंचाने की योजना भी है. इसमें 1402 गांव व 276 ढाणियों को शुद्ध पेयजल मिलेगा. जल जीवन मिशन के तहत 3523.16 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने जारी की है. इसमें 1,52,427 घरों तक पानी पहुंचाना है, जिसके तहत 2 पंप हाउस और 2 वाटर फिल्टर प्लांट का निर्माण किया जाएगा. इस काम का अगस्त 2027 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें बारां के 1,13,049, कोटा जिले के 23,753 व झालावाड़ के 15,635 परिवार को फायदा मिलेगा. इसके लिए हजारों किमी लंबी लाइन डाली जाएगी.

