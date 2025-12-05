ETV Bharat / state

यमुना जल और दलित अत्याचार पर सियासी पारा गरमाया, मंत्री रावत और दिलावर बोले - भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही कांग्रेस

पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली ने उठाए थे भजनलाल सरकार पर सवाल. जल संसाधन और शिक्षा मंत्री ने किया पलटवार.

मंत्री दिलावर और रावत (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 8:41 AM IST

जयपुर : राजस्थान में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव में भले वक्त हो, लेकिन सर्द मौसम में सियासत गरमा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शेखावाटी में पानी लाने और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दलित अत्याचार की घटनाओं पर प्रदेश की भजनलाल सरकार पर सवाल उठाए. डोटासरा और जूली के बयान पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है. रावत और दिलावर गुरुवार देर रात बयान जारी किए. रावत ने कहा कि शेखावाटी को यमुना जल का मिलेगा, डोटासरा और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरेगा. वो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए झूठे बयान दे रहे हैं. दिलावर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भ्रमित न करें. राजस्थान पुलिस के आंकड़े देखें, दलित अत्याचारों में कमी आई है.

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि डोटासरा मंशा जाहिर करे कि वे शेखावाटी में पानी चाहते हैं या शेखावाटी के लिए नकारात्मक बयानबाजी ही उद्देश्य है. यमुना जल समझौते को लेकर कांग्रेस की नीति और नीयत शुरू से ही खराब रही है इसलिए कांग्रेस ने सरकार में रहते यमुना जल समझौते के लिए एक भी पत्र नहीं लिखा, लेकिन अब डोटासरा और कांग्रेस के इन मंसूबों पर पानी फिरने वाला है. रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौते का मार्ग प्रशस्त किया. संयुक्त टास्क फोर्स इसके कार्यों तेजी से कर रही है. हमारी सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है. कांग्रेस ने ईआरसीपी परियोजना को लटकाया-भटकाया, जबकि हमारी सरकार इसे साकार रूप दे रही है.

अपराधों में लगातार कमी: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोप खारिज किए और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक-चौबंद है. अपराधों में लगातार कमी आ रही है. जूली और कांग्रेस को लोगों को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए. दिलावर ने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार के कुल अपराधों में नवम्बर 2023 की तुलना में नवम्बर 2025 में 28.23 प्रतिशत की कमी आई है.नवम्बर 2024 की तुलना में नवम्बर 2025 में 17 प्रतिशत की कमी आई है. एससी-एसटी अत्याचार के मामलों में अनुसंधान के समय में भी काफी कमी आई. किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो रही है.अपराधियों को जेल में बंद किया जा रहा है.

ऐतिहासिक गिरावट: दिलावर ने कहा कि तकनीकी जांच क्षमताओं को बढ़ाने और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई से अपराधों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई है. प्रदेश में सुरक्षा विश्वास, विकास का माहौल बना, जो अब कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है. प्रदेश में अब जंगल राज नहीं है और न ही अराजकता है और प्रदेश में कानून का राज है. आमजन की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही हैं. इससे अपराध में गिरावट आई. सरकार ने पेपर लीक की एसआईटी जांच, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन, महिला एवं दलित अत्याचार को कम करने सहित विभिन्न मामलों में कई नीतिगत निर्णय लिए हैं, जिनके अपेक्षित परिणाम सामने आ रहे हैं. महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई. 174 थानों में महिला डेस्क की स्थापना कर महिला परिवादियों की सुनवाई सुनिश्चित हो रही है.

