ETV Bharat / state

यमुना जल और दलित अत्याचार पर सियासी पारा गरमाया, मंत्री रावत और दिलावर बोले - भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही कांग्रेस

मंत्री दिलावर और रावत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव में भले वक्त हो, लेकिन सर्द मौसम में सियासत गरमा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शेखावाटी में पानी लाने और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दलित अत्याचार की घटनाओं पर प्रदेश की भजनलाल सरकार पर सवाल उठाए. डोटासरा और जूली के बयान पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है. रावत और दिलावर गुरुवार देर रात बयान जारी किए. रावत ने कहा कि शेखावाटी को यमुना जल का मिलेगा, डोटासरा और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरेगा. वो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए झूठे बयान दे रहे हैं. दिलावर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भ्रमित न करें. राजस्थान पुलिस के आंकड़े देखें, दलित अत्याचारों में कमी आई है. जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि डोटासरा मंशा जाहिर करे कि वे शेखावाटी में पानी चाहते हैं या शेखावाटी के लिए नकारात्मक बयानबाजी ही उद्देश्य है. यमुना जल समझौते को लेकर कांग्रेस की नीति और नीयत शुरू से ही खराब रही है इसलिए कांग्रेस ने सरकार में रहते यमुना जल समझौते के लिए एक भी पत्र नहीं लिखा, लेकिन अब डोटासरा और कांग्रेस के इन मंसूबों पर पानी फिरने वाला है. रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौते का मार्ग प्रशस्त किया. संयुक्त टास्क फोर्स इसके कार्यों तेजी से कर रही है. हमारी सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है. कांग्रेस ने ईआरसीपी परियोजना को लटकाया-भटकाया, जबकि हमारी सरकार इसे साकार रूप दे रही है. पढ़ें:डोटासरा का दावा: 'इस सरकार में नहीं आएगा शेखावाटी में यमुना का जल, मैं लिख कर देने को तैयार'