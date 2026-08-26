ETV Bharat / state

भीमलत बांध : 36 फीट की क्षमता, 24 फीट पर ही खतरे की घंटी, दीवार से बढ़ते रिसाव के कारण जल निकासी तेज

संगठन ने इस वर्ष बांध में 20 फीट से अधिक पानी का भराव नहीं करने के निर्देश भी दिए थे.

भीमलत बांध से की जा रही पानी की निकासी
भीमलत बांध से की जा रही पानी की निकासी (ईटीवी भारत बूंदी)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 10:55 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी : जिस बांध में पानी किसानों के लिए खुशहाली की उम्मीद लेकर आता है, उसी बांध में इस बार पानी खतरे की घंटी बन गया है. 36 फीट की भराव क्षमता वाला बूंदी का 68 साल पुराना भीमलत बांध महज 24 फीट पानी पर ही जल संसाधन विभाग के लिए चिंता का सबब बन गया. बांध की दीवार से बढ़ते रिसाव को देखते हुए विभाग ने बांध को पूरा भरने के बजाय पानी की निकासी तेज कर दी है. बांध में जलस्तर और बढ़ा तो सुरक्षा पर खतरा पैदा होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, लेकिन बांध से पानी निकालने के फैसले ने दूसरी चिंता भी खड़ी कर दी है. ये चिंता है कि नीचे के अभयपुरा बांध के जरिए सिंचाई पाने वाले करीब दो दर्जन गांवों की 3402 हेक्टेयर कृषि भूमि को रबी सीजन में पर्याप्त पानी मिलेगा या नहीं?

पहले ही दे दी थी चेतावनी : जल संसाधन विभाग के परियोजना खंड बूंदी के अधिशासी अभियंता प्रेमचंद मीणा ने बताया कि बांध की दीवार में रिसाव की समस्या और राज्य बांध सुरक्षा संगठन के निर्देशों को देखते हुए इस वर्ष भीमलत बांध को पूरा नहीं भरा जाएगा. बांध की मरम्मत के लिए केंद्रीय जल आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है. स्वीकृति मिलते ही मरम्मत कार्य शुरू कराने के प्रयास किए जाएंगे. जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के बाद कुछ माह पूर्व राज्य बांध सुरक्षा संगठन की टीम ने भीमलत बांध का निरीक्षण किया था. टीम ने बांध की दीवार की स्थिति को देखते हुए इसे असुरक्षित माना और तत्काल मरम्मत की जरूरत बताई.

पढे़ं. Special: जलसंकट से जूझ रहे केवलादेव के लिए बंध बारैठा बनेगा सहारा, नहर से पानी पहुंचाने की योजना

जोखिम लेने से अधिकारी बच रहे : संगठन ने इस वर्ष बांध में 20 फीट से अधिक पानी का भराव नहीं करने के निर्देश भी दिए थे. मानसून के दौरान बांध में पानी की आवक बढ़ी और जलस्तर करीब 24 फीट तक पहुंच गया. इसके बाद विभाग ने बीते तीन दिनों से कम वेग से पानी की निकासी शुरू कर रखी थी. मानसून की गतिविधियां फिर सक्रिय होने के कारण मंगलवार से जल निकासी और तेज कर दी गई. विभाग के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बांध की दीवार पर पानी के दबाव को नियंत्रित करना है. बांध के नीचे ग्रामीण क्षेत्र बसे होने के कारण किसी भी तरह का जोखिम लेने से अधिकारी बच रहे हैं.

68 साल पुराना है बांध, सुरक्षा दीवार में बढ़ा रिसाव : पूर्व वन्य जीव प्रतिपालक पृथ्वी सिंह राजावत ने बताया कि बूंदी-चित्तौड़ मार्ग पर बाणगंगा नदी पर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित भीमलत बांध का निर्माण वर्ष 1958 में हुआ था. करीब सात दशक पुराने इस बांध की पक्की आर्च आकार की दीवार में कई स्थानों पर रिसाव की समस्या सामने आई है. मानसून में पानी की आवक बढ़ने के साथ विभाग ने बांध की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जल निकासी शुरू कर दी. करीब 4 लाख 58 हजार रुपए की लागत से बने भीमलत बांध की सुरक्षा दीवार की मरम्मत अब करोड़ों रुपए में होगी.

पढे़ं. बारैठा बांध से पानी की निकासी शुरू, कुकंद नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट

3402 हेक्टेयर कृषि भूमि जल व्यवस्था पर निर्भर : उन्होंने बताया कि भीमलत बांध की अपनी कोई नहरी प्रणाली नहीं है. बांध से छोड़ा गया पानी भीमलत जलप्रपात के रास्ते करीब तीन किलोमीटर लंबे नाले से नीचे बने अभयपुरा बांध में पहुंचता है. यहां से निकलने वाली दो नहरों के जरिए आसपास के गांवों में सिंचाई होती है. बूंदी पंचायत समिति के नीम का खेड़ा, मेघारावत की झोपड़ियां, मंगाल, गुड़ानाथावतां, शाहपुरा और रामनगर पंचायत क्षेत्र सहित करीब दो दर्जन गांवों की लगभग 3402 हेक्टेयर कृषि भूमि इस जल व्यवस्था पर निर्भर है. ऐसे में भीमलत बांध में पानी का भराव सीमित रखने का असर सीधे रबी की फसलों पर पड़ सकता है.

25 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव भेजा : जल संसाधन विभाग के परियोजना खंड बूंदी के अधिशासी अभियंता प्रेमचंद मीणा ने बताया कि विभाग ने विस्तृत कार्य रिपोर्ट तैयार कर करीब 25 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग को भेजा है. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद मरम्मत की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. अक्टूबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कराने की संभावना है. मरम्मत के तहत बांध की सुरक्षा दीवार को मजबूत करने और रिसाव की समस्या को दूर करने पर जोर रहेगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए लगातार पिछले दो वर्षों से प्रयास कर रहे हैं. इस बार संभावना बनी है कि विभाग से बांध की मरम्मत के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके अनुरूप बजट मिल पाएगा.

TAGGED:

BUNDI BHIMLAT DAM
WATER SEEPAGE FROM BHIMLAT DAM
भीमलत बांध की दीवार से रिसाव
भीमलत बांध से पानी की निकासी
भीमलत बांध

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.