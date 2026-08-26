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भीमलत बांध : 36 फीट की क्षमता, 24 फीट पर ही खतरे की घंटी, दीवार से बढ़ते रिसाव के कारण जल निकासी तेज

भीमलत बांध से की जा रही पानी की निकासी ( ईटीवी भारत बूंदी )

बूंदी : जिस बांध में पानी किसानों के लिए खुशहाली की उम्मीद लेकर आता है, उसी बांध में इस बार पानी खतरे की घंटी बन गया है. 36 फीट की भराव क्षमता वाला बूंदी का 68 साल पुराना भीमलत बांध महज 24 फीट पानी पर ही जल संसाधन विभाग के लिए चिंता का सबब बन गया. बांध की दीवार से बढ़ते रिसाव को देखते हुए विभाग ने बांध को पूरा भरने के बजाय पानी की निकासी तेज कर दी है. बांध में जलस्तर और बढ़ा तो सुरक्षा पर खतरा पैदा होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, लेकिन बांध से पानी निकालने के फैसले ने दूसरी चिंता भी खड़ी कर दी है. ये चिंता है कि नीचे के अभयपुरा बांध के जरिए सिंचाई पाने वाले करीब दो दर्जन गांवों की 3402 हेक्टेयर कृषि भूमि को रबी सीजन में पर्याप्त पानी मिलेगा या नहीं? पहले ही दे दी थी चेतावनी : जल संसाधन विभाग के परियोजना खंड बूंदी के अधिशासी अभियंता प्रेमचंद मीणा ने बताया कि बांध की दीवार में रिसाव की समस्या और राज्य बांध सुरक्षा संगठन के निर्देशों को देखते हुए इस वर्ष भीमलत बांध को पूरा नहीं भरा जाएगा. बांध की मरम्मत के लिए केंद्रीय जल आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है. स्वीकृति मिलते ही मरम्मत कार्य शुरू कराने के प्रयास किए जाएंगे. जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के बाद कुछ माह पूर्व राज्य बांध सुरक्षा संगठन की टीम ने भीमलत बांध का निरीक्षण किया था. टीम ने बांध की दीवार की स्थिति को देखते हुए इसे असुरक्षित माना और तत्काल मरम्मत की जरूरत बताई. पढे़ं. Special: जलसंकट से जूझ रहे केवलादेव के लिए बंध बारैठा बनेगा सहारा, नहर से पानी पहुंचाने की योजना जोखिम लेने से अधिकारी बच रहे : संगठन ने इस वर्ष बांध में 20 फीट से अधिक पानी का भराव नहीं करने के निर्देश भी दिए थे. मानसून के दौरान बांध में पानी की आवक बढ़ी और जलस्तर करीब 24 फीट तक पहुंच गया. इसके बाद विभाग ने बीते तीन दिनों से कम वेग से पानी की निकासी शुरू कर रखी थी. मानसून की गतिविधियां फिर सक्रिय होने के कारण मंगलवार से जल निकासी और तेज कर दी गई. विभाग के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बांध की दीवार पर पानी के दबाव को नियंत्रित करना है. बांध के नीचे ग्रामीण क्षेत्र बसे होने के कारण किसी भी तरह का जोखिम लेने से अधिकारी बच रहे हैं.