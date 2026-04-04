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गयाजी डैम में पानी छोड़ते ही मछलियों की लूट...जाल-बर्तन लेकर पहुंचे बच्चे-बूढे

रबर डैम की होनी है सफाई: दरअसल, गयाजी जिला प्रशासन की ओर से रब डैम की सफाई के लिए 3 अप्रैल को नदी में पानी छोड़ने का फैसला लिया गया था. शुक्रवार की रात ही प्रशासन ने डैस से पानी छोड़ दिया. डैम में पानी कम होते ही बड़ी संख्या में निकलने लगी. इसकी खबर मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

मछलियां पकड़ने नदी में उतरे लोग: शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से डैम से पानी छोड़ दिया गया था. जानकारी मिलने के बाद शनिवार की सुबह से ही युवाओं, बच्चे और बुजुर्ग मछली पकड़ने के लिए जुटने लगे थे. जिसे जितनी मछलियां मिली, लेकर घर गए. जिसे और मछलियां चाहिए थी, वह दोबारा नदी में उतरकर मछली पकड़ने लगे.

334 करोड़ से बना है डैम: आपको बता दें कि गया जिले में फाल्गु नदी एक ऐतिहासिक नदी है. हालांकि ये नदियां पूरे साल सूखी रहती है. इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने 334 करोड़ की लागत से रबड़ डैम बनाया ताकि बारिश के पानी को स्टोर कर तपर्ण, पिंडदान में इस्तेमाल में लाया जाए. बारिश के पानी का उपयोग कर पूरे साल तर्पण और पिंडदान किया जाता है.

गयाजी डैम में मछली पकड़ते लोग (ETV Bharat)

दूषित हो गया था डैम का पानी: पूजा में इस्तेमाल फूल पत्तियों के कारण पानी दूषित हो जाता है. इसलिए जिला प्रशासन ने बचे पानी को डाउनस्ट्रीम में छोड़ने का निर्णय लिया, ताकि आगामी मानसून की बारिश के लिए डैम और घाटों की सफाई की जाए. गयापाल पंडा पप्पू पांडे बताते हैं कि रात में गयाजी डैम का पानी छोड़ा गया.

"देखा जा सकता है कि पानी के साथ कितनी गंदगी है. इस गंदगी के कारण काफी परेशानियां हो रही थी. तीर्थ यात्रियों को कई तरह की स्थिति से जूझना पड़ रहा था. पिंडदानी डैम से दूर भी रहना चाह रहे थे. देवघाट पर रोजाना हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं. पिंडदान का कर्मकांड होता है. किंतु सड़ांध बदबू ने परेशान कर रखा था. अब डैम से पानी छोड़ दिया गया है. साफ-सफाई होगी. " -पप्पू पांडे, गयापाल पंडा

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