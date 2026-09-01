आहर का पिंड टूटने से रेल ट्रैक तक पहुंचा पानी, धीमी गति से चल रही गाड़ियां
पलामू में मोहम्मदगंज और कोसियारा रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रैक पर बारिश का पानी पहुंच गया है, जिससे ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है.
Published : September 1, 2026 at 6:02 PM IST
पलामूः पंडित दीन दयाल उपाध्याय डिवीजन के सोननगर-गढ़वा रोड सेक्शन पर मोहम्मदगंज और कोसियारा रेलवे स्टेशनों के बीच भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो गया, जिससे मंगलवार सुबह से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रेलवे ने धीमी गति से परिचालन के लिए सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है. एहतियात के तौर पर डाउन लाइन को बंद किया गया है, जांच के बाद उसे खोल दिया जायेगा.
'फिलहाल डाउन लाइन को बंद रखा गया है और दूसरी लाइन से परिचालन जारी है. पानी का स्तर कम होने के बाद भी करीब दो घंटे तक डाउन लाइन पर परिचालन बंद रहने की संभावना है. इस स्थिति में रेल अधिकारियों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है.' अजय कुमार, जपला रेलवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर.
उन्होंने बताया कि पानी के तेज दबाव के कारण रेलवे ट्रैक से कुछ दूरी पर बना एक तटबंध ढह गया है. बांध टूटने के बाद तेज बहाव के साथ पानी रेलवे ट्रैक की ओर चढ़ गया. जिसके बाद सुरक्षा को देखते हुए डाउन लाइन पर परिचालन रोकने का निर्णय लिया गया है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार पानी कम होने और ट्रैक की स्थिति सुरक्षित पाए जाने के बाद डाउन लाइन पर परिचालन बहाल किया जायेगा. इस दौरान ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
इस रूट पर प्रतिदिन सौ मालगाड़ियों का परिचालन
इस रेल खंड पर प्रतिदिन लगभग एक सौ मालगाड़ियों का परिचालन होता है. इसके अलावा बरकाकाना, वाराणसी, रांची, सासाराम, रांची इंटरसिटी, रांची से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, रांची से नई दिल्ली गरीब रथ समेत कई लोकल ट्रेनों का भी परिचालन होता है. यह रूट कोयला ढुलाई का सबसे महत्वपूर्ण रूट माना जाता है.
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