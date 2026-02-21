ETV Bharat / state

हरियाणा में बिना पानी की टंकियों के खरीदे गए 4 हजार वॉटर प्यूरीफायर, 1.22 करोड़ रुपये का घोटाला: CAG

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 2026 में शुक्रवार को पेश की गई CAG रिपोर्ट के मुताबिक, प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों और पानी या बिजली सप्लाई कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 4,000 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर (EUWPs) की खरीद से 1.22 करोड़ रुपये का खर्च बेकार हो गया.

आंगनवाड़ी सेंटर को अपग्रेड करने का फैसला: विधानसभा में पेश किए गए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) के कंप्लायंस ऑडिट के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने मौजूदा आंगनवाड़ी सेंटर (AWCs) को अपग्रेड करके राज्य में 4,000 प्ले स्कूल खोलने का फैसला किया. इसकी घोषणा साल 2020-21 के राज्य बजट में की गई थी. इसके लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) ने साल 2021-22 और 2022-23 के दौरान इन AWCs/अपग्रेडेड प्ले स्कूलों के लिए EUWPs समेत कई चीज़ें खरीदीं और दी गईं.

ओडिशा की फर्म के साथ हुआ करार: जून, 2023 के ऑडिट में पाया गया कि WCD ने अक्टूबर, 2021 में ओडिशा की एक फर्म से एक साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ 4,000 EUWPs की खरीद के लिए 4,871 रुपये प्रति आइटम की दर से सप्लाई ऑर्डर दिया था. फर्म ने जनवरी 2022 तक ये EUWPs सप्लाई किए, जिसके लिए मार्च 2023 तक उसे 1.95 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया.

4 हजार में से 2511 नही हो पाए शुरू: नवंबर 2024 तक, 4,000 EUWPs में से सिर्फ़ 1,489 ही चालू हो पाए थे. CAG रिपोर्ट के मुताबिक, बाकी 2,511 EUWPs को प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों, पानी/बिजली सप्लाई कनेक्शन या पानी/बिजली फिटिंग की कमी के कारण चालू नहीं किया जा सका, और गारंटी भी खत्म हो गई.

प्ले स्कूलों में नहीं थे पानी के कनेक्शन: रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इससे साफ पता चलता है कि WCD ने EUWPs को जमीनी हकीकत का पता लगाए बिना खरीदा था, क्योंकि ज्यादातर प्ले स्कूलों में जरूरी पानी की टंकियां और पानी या बिजली सप्लाई कनेक्शन नहीं थे. ऑडिट में आगे पाया गया कि WCD ने जनवरी, 2024 में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (PHED) से पानी की टंकियों की सप्लाई के लिए पैनल में शामिल फर्मों की एक लिस्ट देने के लिए कहा, साथ ही प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों और पानी की सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिक मोटर देने की अनुमानित लागत भी मांगी.

पंंचायती राज विभाग के साथ बैठक: WCD ने फरवरी, 2024 में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स (DPOs) से भी EUWPs लगाने के लिए पानी की टंकियों और मोटरों को फिट करने के लिए PHED द्वारा तैयार किए गए अनुमान जमा करने के लिए कहा. मई 2024 में एक मीटिंग हुई, जिसमें WCD, PHED और पंचायती राज डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया. ये तय हुआ कि पंचायती राज डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक मोटर, पानी की टंकी और पानी सप्लाई कनेक्शन के लिए अंदर की फिटिंग का अनुमानित खर्च देगा.