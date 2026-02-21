हरियाणा में बिना पानी की टंकियों के खरीदे गए 4 हजार वॉटर प्यूरीफायर, 1.22 करोड़ रुपये का घोटाला: CAG
CAG रिपोर्ट के मुताबिक, प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों और बिजली सप्लाई कनेक्शन के बिना 4,000 इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर की खरीद की गई.
Published : February 21, 2026 at 8:52 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 2026 में शुक्रवार को पेश की गई CAG रिपोर्ट के मुताबिक, प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों और पानी या बिजली सप्लाई कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 4,000 इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर (EUWPs) की खरीद से 1.22 करोड़ रुपये का खर्च बेकार हो गया.
आंगनवाड़ी सेंटर को अपग्रेड करने का फैसला: विधानसभा में पेश किए गए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) के कंप्लायंस ऑडिट के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने मौजूदा आंगनवाड़ी सेंटर (AWCs) को अपग्रेड करके राज्य में 4,000 प्ले स्कूल खोलने का फैसला किया. इसकी घोषणा साल 2020-21 के राज्य बजट में की गई थी. इसके लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) ने साल 2021-22 और 2022-23 के दौरान इन AWCs/अपग्रेडेड प्ले स्कूलों के लिए EUWPs समेत कई चीज़ें खरीदीं और दी गईं.
ओडिशा की फर्म के साथ हुआ करार: जून, 2023 के ऑडिट में पाया गया कि WCD ने अक्टूबर, 2021 में ओडिशा की एक फर्म से एक साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ 4,000 EUWPs की खरीद के लिए 4,871 रुपये प्रति आइटम की दर से सप्लाई ऑर्डर दिया था. फर्म ने जनवरी 2022 तक ये EUWPs सप्लाई किए, जिसके लिए मार्च 2023 तक उसे 1.95 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया.
4 हजार में से 2511 नही हो पाए शुरू: नवंबर 2024 तक, 4,000 EUWPs में से सिर्फ़ 1,489 ही चालू हो पाए थे. CAG रिपोर्ट के मुताबिक, बाकी 2,511 EUWPs को प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों, पानी/बिजली सप्लाई कनेक्शन या पानी/बिजली फिटिंग की कमी के कारण चालू नहीं किया जा सका, और गारंटी भी खत्म हो गई.
प्ले स्कूलों में नहीं थे पानी के कनेक्शन: रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इससे साफ पता चलता है कि WCD ने EUWPs को जमीनी हकीकत का पता लगाए बिना खरीदा था, क्योंकि ज्यादातर प्ले स्कूलों में जरूरी पानी की टंकियां और पानी या बिजली सप्लाई कनेक्शन नहीं थे. ऑडिट में आगे पाया गया कि WCD ने जनवरी, 2024 में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (PHED) से पानी की टंकियों की सप्लाई के लिए पैनल में शामिल फर्मों की एक लिस्ट देने के लिए कहा, साथ ही प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों और पानी की सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिक मोटर देने की अनुमानित लागत भी मांगी.
पंंचायती राज विभाग के साथ बैठक: WCD ने फरवरी, 2024 में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स (DPOs) से भी EUWPs लगाने के लिए पानी की टंकियों और मोटरों को फिट करने के लिए PHED द्वारा तैयार किए गए अनुमान जमा करने के लिए कहा. मई 2024 में एक मीटिंग हुई, जिसमें WCD, PHED और पंचायती राज डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया. ये तय हुआ कि पंचायती राज डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक मोटर, पानी की टंकी और पानी सप्लाई कनेक्शन के लिए अंदर की फिटिंग का अनुमानित खर्च देगा.
1.22 करोड़ रुपये का घोटाला: पंचायती राज डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर ने अनुमान दिया, जिस पर नवंबर, 2024 में WCD के पास विचार चल रहा था. इस तरह, WCD द्वारा प्ले स्कूलों में पानी की टंकियों और पानी या बिजली सप्लाई कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 4,000 EUWPs की खरीद के कारण 2,511 EUWPs नहीं लग पाए, जिससे 1.22 करोड़ रुपये का खर्च बेकार हो गया, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया.
अधूरा रहा बच्चों को पानी देने का मकसद: इसके अलावा, प्री-स्कूल बच्चों को पीने का पानी देने का मकसद भी पूरी तरह से पूरा नहीं हो सका, रिपोर्ट में आगे कहा गया. WCD डायरेक्टर ने जून, 2024 में कहा कि शुरू में, साल 2020-21 के दौरान पहले फेज़ में 1,135 प्ले स्कूलों के लिए मामला प्रोसेस किया गया था और बाकी को साल 2022-23 में दूसरे फेज़ में प्रोसेस किया जाना था, ये मानते हुए कि इन दो सालों में बिजली और पानी का इंतज़ाम किया जा सकता है.
बिजली कनेक्शन में देरी का आरोप: चूंकि ये चीज़ें पहले फेज़ में फाइनल नहीं हो सकीं, इसलिए सभी 4,000 प्ले स्कूलों के लिए मामला प्रोसेस किया गया. WCD डायरेक्टर ने दिसंबर, 2024 में आगे कहा कि वॉटर प्यूरीफायर लगाने में देरी हुई क्योंकि बिजली कनेक्शन बिजली डिपार्टमेंट को देने थे.
ना पानी की टंकी और ना बिजली का कनेक्शन: WCD ने अगस्त, 2025 में यह भी कहा कि फील्ड ऑफिस की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, 559 प्ले स्कूलों में पानी की टंकियां नहीं थीं और 465 प्ले स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं थे. पानी के सही कनेक्शन न होने जैसी दूसरी कमियां भी बताई गईं. CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाब ऑडिट की इस बात को कन्फर्म करता है कि हर प्ले स्कूल में ज़रूरी सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी पक्का किए बिना EUWPs की खरीद की गई थी.
संबंधित अधिकारियों पर होगी कार्रवाई? इसके अलावा, बताए गए 2,511 EUWPs में से बाकी 1,487 EUWPs के बारे में जवाब में कुछ नहीं कहा गया है, और अनइंस्टॉल किए गए EUWPs की हालत खराब होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. CAG ने सिफारिश की है कि "राज्य सरकार हर प्ले स्कूल में जमीनी हकीकत का पता लगाए बिना EUWPs की खरीद के लिए संबंधित अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करने पर विचार कर सकती है और यह भी पक्का कर सकती है कि बाकी EUWPs समय पर इंस्टॉल/काम करने लायक बनाए जाएं." Source- PTI
