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टैक्स लेंगे पूरा लेकिन पानी देने का वादा अधूरा, बूंद-बूंद पानी को तरसते वार्डवासी

खैरागढ़ : जिला मुख्यालय खैरागढ़ के वार्ड क्रमांक-1 पिपरिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है. जिसने शहर की मूलभूत सुविधाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां लोग बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. किसी परिवार को सात साल से पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है, तो कोई मां अपने छोटे बच्चों को घर में बंद कर सिर पर बाल्टी रख पानी लाने मजबूर है. हैरानी की बात ये है कि नगर पालिका नल कनेक्शन और पानी टैक्स तो ले रही है, लेकिन कई घरों तक आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची.





पानी का जुगाड़ सबसे बड़ी मेहनत

पिपरिया वार्ड की गलियों में सुबह की शुरुआत पानी की तलाश से होती है.कहीं महिलाएं खाली बाल्टियां लेकर बोरिंग की ओर जाती दिखती हैं, तो कहीं परिवार निजी टैंकरों का इंतजार करता नजर आता है.इलाके में वर्षों पहले नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई थी. घर-घर नल कनेक्शन भी दिए गए, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि अब पानी की समस्या खत्म होगी.लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी कई परिवारों के नलों से पानी नहीं निकला.

टैक्स लेंगे पूरा लेकिन पानी देने का वादा अधूरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)