ETV Bharat / state

गिरिडीह नगर निगम: वार्ड 20 से 22, पानी के लिए झेलनी पड़ती है जलालत, बर्तन लेकर निगम भी पहुंचे फिर भी नहीं भरी डेकची

गिरिडीह: पेयजल की समस्या अमूमन निगम के ज्यादातर वार्ड में हैं. कहीं सीसीएल से जलापूर्ति नहीं पहुंच रही, कहीं खंडोली का जल भी थक हार कर पहुंच रहा है. ऐसी ही समस्या का सामना निगम के 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर वार्ड के लोगों को करना पड़ रहा है. वार्ड 20 अंतर्गत 28 नंबर मुहल्ला के लोग तो काफी मुसीबत में हैं. यहां चापानल बेकार पड़ा हुआ है. कुआं है, जिसमें बाल्टी जाती है, लेकिन पानी नहीं निकलता. घरों तक जलापूर्ति का पाइप पहुंचा है लेकिन टोटी से पानी गिरता ही नहीं.

वैसे पिछले कई वर्षों से यहां के लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता रहा है, लेकिन हालिया 12-14 महीने में परेशानी बढ़ी है. इसी तरह की स्थिति वार्ड 21 और 22 की है. वैसे यहां बता दें कि वार्ड बीस में चैताडीह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और यहीं से पानी की आपूर्ति शहर के कई हिस्सों में होती है, लेकिन यहीं के लोग प्यासे हैं.

पानी के लिए लोग परेशान (Etv Bharat)

गंदे पानी से स्नान, साफ जल के लिए दूसरे मुहल्ले का चक्कर

ईटीवी भारत की टीम ने वार्ड नंबर 20 के 28 नंबर मुहल्ला के लोगों से बात की. यहां की जसवा देवी, तुलसी देवी, बदामी देवी, गुड़िया देवी ने अपनी तकलीफ बतायी. उन्होंने बताया कि पानी समस्या तो यहां रही है लेकिन पिछले एक वर्ष से दिक्कतें बढ़ती गई. लोगों को तालाब के गंदे पानी से स्नान करना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है. जबकि साफ जल के लिए कृष्णानगर जाना पड़ता है. इस समस्या के निदान के लिए वे लोग स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर कई अधिकारियों से मिले. लेकिन समस्या में सुधार नहीं हुआ. कुछ माह पहले लोगों ने बर्तन लेकर नगर निगम के कार्यालय का घेराव भी किया, फिर भी स्थिति वही रही.

गिरिडीह नगर निगम चुनाव में पानी की समस्या (Etv Bharat)

किसे दें वोट समझ में नहीं आता