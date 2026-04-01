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बैगा परिवार पहाड़ चढ़कर लाते हैं पानी, वनांचल गांव में कलेक्टर ने लगाई चौपाल, जल संकट दूर करने के निर्देश

कबीरधाम : गर्मी शुरू होते ही कबीरधाम के कई हिस्सों में पेयजल की समस्या सामने आने लगी है. कबीरधाम जिले के बैगा बहुल वनांचल क्षेत्रों में गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट गहरा गया है. दूरस्थ गांवों में हालात इतने गंभीर हैं कि ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ रहा है. ग्रामीण पहाड़ पार करके जंगल के बीच जल के प्राकृतिक स्त्रोतों से पानी इकट्ठा कर रहे हैं.

दूर से पानी लाना दैनिक कार्य

वनांचल ग्राम भुरसीपकरी ऐसा ही एक गांव है,जहां पर पानी के लिए ग्रामीण जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं. ग्रामीणों की परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह होते ही पानी का इंतजाम करना इनका सबसे पहला काम होता है. घर के बड़े बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे इस काम में लग जाते हैं. पानी लेने के लिए सभी इकट्ठा होकर जल के प्राकृतिक स्त्रोत की ओर निकल पड़ते हैं. रोजाना पानी लाने की इस मजबूरी ने ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की परेशानी बढ़ा दी है.

कई किलोमीटर दूर जाकर लाते हैं पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



कलेक्टर ने चौपाल लगाकर सुनी समस्या

इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बोड़ला विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम भुरसीपकरी का दौरा कर जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया. कलेक्टर ने दौरे के दौरान रात्रि चौपाल लगाकर बैगा आदिवासियों से संवाद किया. इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल संकट को अपनी सबसे बड़ी समस्या बताते हुए झिरिया से पानी लाने की कठिनाइयों के बारे में बताया.