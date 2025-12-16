ETV Bharat / state

गिरिडीह: ठंड में पानी के लिए जद्दोजहद, खदान के अंदर से पानी निकाल रहे हैं लोग

गिरिडीह शहर से सटे इलाके में पानी की परेशानी है. लोगों को काफी भटकना पड़ रहा है.

खदान के अंदर पानी भरते लोग (ETV BHARAT)
गिरिडीह: अमूमन गर्मियों में पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है, लेकिन शहर से सटे एक बस्ती के लोगों को सर्दियों में भी पानी की परेशानी से दो-चार होना पड़ रहा है. हम बात कर रहे हैं पपरवाटांड दलित बस्ती की. यहां के लोगों को पानी के लिए सालों भर परेशान रहना पड़ रहा है. कुछ परिवार चापाकल पर निर्भर हैं, कुछ परिवार नदी पर कुछ ऐसा परिवार भी है जिन्हें पानी के लिए पाताल जाना पड़ रहा है.

सिरमोहन के अंदर जाने की मजबूरी

दरअसल, हम जिस पाताल की बात कर रहे हैं वह सीसीएल के बंद पड़े अंडरग्राउंड माइंस से निकलने वाली हवा की गैलरी है. इस गैलरी को सिरमोहन भी कहा जाता है. वर्षों पहले अंडरग्राउंड माइंस बंद हो गया, लेकिन इस तरह की गैलरी को बंद नहीं किया गया. इस दलित बस्ती के बीच में यह गैलरी है और इसमें प्रवेश करते ही पानी का श्रोत मिलता है. चूंकि इस बस्ती में पानी की दिक्कत है तो कई परिवार की महिलाएं-बच्चे इसी गैलरी के अंदर जाते हैं और यहां जमा हो रहे पानी को बर्तन में भरकर अपने घर लाते हैं. मंगलवार को इस क्षेत्र के वार्ड सदस्य ने इसकी जानकारी ईटीवी भारत की टीम को दी तो ईटीवी भारत की टीम पूरी स्थिति से वाकिफ हुई.

स्थानीय और झामुमो कार्यकर्ता से बातचीत करते संवाददाता (ETV BHARAT)

बोरिंग, टंकी सबकुछ फिर भी पानी की दिक्कत

स्थानीय झामुमो नेता जगत पासवान बताते हैं कि इस बस्ती के लोगों को पानी के लिए सालों भर परेशान रहना पड़ता है. इस बस्ती तक सीसीएल के द्वारा जलापूर्ति को लेकर पाइप बिछाया गया लेकिन पानी आता ही नहीं. यहां एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना से बोरिंग हुआ, पानी की टंकी खड़ी की गई लेकिन न तो सही से मोटर लगाया गया और न ही आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था की गई. हालात यह है कि यहां पर लगी टंकी में पानी स्टॉक होने में कभी एक दिन तो कभी दो दिनों का समय लगता है. टंकी भरने के बाद भी एक दो घर तक ही पानी जा पाता है.

Water problem-in rural area of-giridih-people-extracting-water-from-inside-mines
खदान के अंदर से पानी भरकर ले जाते लोग (ETV BHARAT)

छठ पूजा के समय की गई आपूर्ति

वार्ड सदस्य पूनम देवी के साथ साथ जेएमएम नेता जगत पासवान बताते हैं कि यहां की पानी समस्या को देखते हुए कई बार आंदोलन किया गया. गिरिडीह-डुमरी पथ को जाम भी किया गया. लोग जीएम ऑफिस भी गए. छठ के समय सीसीएल ने लगातार पांच दिनों तक यहां दो घंटे तक आपूर्ति भी की लेकिन उसके बाद पानी की सप्लाई बंद है. बताते हैं कि पहले सीसीएल यहां दो - तीन घंटा पानी देता था परंतु हाल के एक-दो वर्ष से यहां आपूर्ति नहीं की जा रही है.

पपरवाटांड के दोनों बस्ती में पानी की समस्या है. पूर्व में अंडरग्राउंड माइंस चलने के कारण यहां चापाकल सफल नहीं हो पा रहा है. इसे लेकर पीएचईडी के अलावा सीसीएल प्रबंधन से लगातार बात की गई. हर बार पीसीसी की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया गया पर परिणाम निराशाजनक रहा. यहां जल मीनार बनाया गया लेकिन इसे पंचायत को हैंडओवर नहीं किया गया और न ही पानी की आपूर्ति की गई. इसके बावजूद पीएचईडी के अधिकारियों को कई सुझाव दिया गया लेकिन सुनना कोई नहीं चाहते- शिवनाथ साव, मुखिया

लगातार दिया गया आवेदन

पपरवाटांड के दोनों दलित बस्ती की एक ही कहानी है. यहां के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव के द्वारा भी कई दफा संबंधित विभाग और सीसीएल प्रबंधन को आवेदन दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई.

तकनीकी परेशानी के कारण दलित बस्ती की तरफ पानी की आपूर्ति में व्यवधान आ रहा है. इसकी जानकारी स्थानीय प्रबुद्ध लोगों के साथ-साथ वरीय अधिकारियों को दी गई है. पाइप और वॉल्व की समस्या को ठीक करते ही यहां पानी की आपूर्ति सुचारू हो जाएगीः मो इम्तियाज, फोरमेन, सीसीएल गिरिडीह ईएंडएम विभाग

