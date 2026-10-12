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150 परिवारों पर 2 चापाकल.. वो भी खराब.. अब 2 KM से रोज लाना पड़ता है पानी

पानी लाते लोग ( ETV Bharat )

पटना : सरकार अपनी पीठ थपथपाती नहीं थकती है कि प्रदेश में खुशहाली है. पर जमीनी हकीकत यह है कि आज भी कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. अब जरा आपको बिहार की राजधानी पटना से महज 55 किलोमीटर दूर की कहानी बताते हैं.

2 KM दूर से लाते हैं पानी