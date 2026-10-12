150 परिवारों पर 2 चापाकल.. वो भी खराब.. अब 2 KM से रोज लाना पड़ता है पानी
सुबह उठकर माथे पर पानी का बर्तन लेकर लोग सुदूर गांव पानी लाने जाते हैं. बूंद-बूंद को तरसे 150 महादलित परिवार. रिपोर्ट- शशि तुल्सयान.
Published : October 12, 2026 at 2:40 PM IST
पटना : सरकार अपनी पीठ थपथपाती नहीं थकती है कि प्रदेश में खुशहाली है. पर जमीनी हकीकत यह है कि आज भी कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. अब जरा आपको बिहार की राजधानी पटना से महज 55 किलोमीटर दूर की कहानी बताते हैं.
2 KM दूर से लाते हैं पानी
मसौढी प्रखंड का शाहाबाद पंचायत और इस पंचायत का तुलसीचक महादलित टोला. यहां पर पिछले डेढ़ महीने से पेयजल संकट गहराया हुआ है. यहां करीब 150 महादलित परिवार की बस्ती है. जहां पर दो चापाकल लगे थे. विडंबना देखिए कि दोनों चापाकल खराब पड़े हैं. ऐसे में महादलित परिवार के सदस्य पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. ऐसे में पानी लाने के लिए यहां से 2 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है.
नल-जल योजना वाले टोंटी से पानी बूंद-बूंद टपकता है
ग्रामीणों का कहना है कि टोले में नल-जल योजना के तहत टोंटी तो लगे हैं, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि पानी रुक-रुक कर बूंद-बूंद टपकता है. ग्रामीण किसी तरह थोड़ा-बहुत पानी जमा कर रोजमर्रा का काम चला रहे हैं. हालांकि नहाने-धोने और अन्य जरूरी कामों के लिए उन्हें दूर-दराज से पानी लाना पड़ रहा है.
''हमारे गांव में दो चापाकल था, दोनों खराब हो गया है. पानी का बहुत संकट है. रोज सुबह उठकर माथे पर तसला रख करके दूसरे गांव में पानी लाने जाते हैं.''- राजमणि देवी, तुलसीचक महादलित टोला, मसौढ़ी
लोगों में काफी आक्रोश
पानी की किल्लत से नाराज तुलसीचक टोले की महिलाओं ने हाथों में खाली बर्तन लेकर विरोध प्रदर्शन किया. भारती देवी, शीला देवी, वृंदा देवी, काजल कुमारी, मंजू देवी, सुंदरी देवी, रिचा देवी, चिंता देवी, खुशबू देवी, गायत्री देवी, सुनीता देवी सहित सैकड़ों लोगों ने सरकारी उदासीनता पर आक्रोश जताया.
''हम अपने पंचायत के मुखिया को स्थानीय प्रशासन को कई बार सूचना दिए हैं कि चापाकल खराब हो गया है. कोई सुनने वाला नहीं है. हम सब महादलित परिवार हैं, इसलिए हमें अपेक्षित करते हैं.''- सुनीता देवी, तुलसीचक महादलित
'मुसहर समाज के प्रति सिर्फ दिखावा'
ग्रामीणों ने कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े मुसहर समाज के प्रति सरकार सिर्फ दिखावा करती है. पंचायत के मुखिया से लेकर बीडीओ और बड़े अधिकारियों तक शिकायत की गई, लेकिन डेढ़ महीने से खराब पड़े चापाकल को ठीक करने के लिए किसी के पास समय नहीं है.
''क्या करें कोई सुनने वाला है यहां पर? मुखिया से लेकर बीडीओ तक कान में तेल डाल कर बैठे हैं. उन लोगों को क्या पता कि पानी के बिना कितनी कठिनाई होती है?''- राजो देवी, तुलसीचक महादलित टोला, मसौढ़ी
BDO ने मामले में लिया संज्ञान
ग्रामीणों ने प्रशासन से अविलंब दोनों चापाकल की मरम्मत कराने और सुचारू पेयजल आपूर्ति की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है. वहीं समस्या को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने कहा है कि पीएचईडी विभाग को समस्या से अवगत कराया गया है, जल्द ही चापाकल दुरुस्त किए जाएंगे.
''हमने पीएचईडी विभाग को अविलंब इसकी सूचना भेज दी है. निर्देश दिया है कि जल्द ही उस टोला में जाकर खराब पड़े चापाकल को दुरुस्त करें.''- प्रभाकर कुमार, बीडीओ, मसौढ़ी
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