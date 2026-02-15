ETV Bharat / state

निकाय चुनाव: वार्ड एक हो या दो समस्या एक ही, घर तक नहीं पहुंच रहा नल का पानी

गिरिडीह: शहर का एक नंबर वार्ड पचम्बा एवं कल्याणडीह है. यहां की बड़ी समस्या पानी की आपूर्ति है. यहां कुछ ऐसे मुहल्ला है जहां घरों तक पानी का पाइप पहुंचा है, लेकिन जल की आपूर्ति नहीं हो रही है. कल्याणडीह इलाके में सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है. यहां के लोग बताते हैं कि उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता. लोग कहते हैं कि उनके यहां गंदगी का भी जमावड़ा है.

इलाके में स्थित पानी टंकी (ETV BHARAT)

क्या कहते हैं वार्ड पार्षद

इधर, इस वार्ड के निवर्तमान वार्ड पार्षद के पति अनिल राम इस बार चुनावी मैदान में हैं. उनका कहना है कि पिछली दफा इस वार्ड में बेहतरीन सड़क, दो बड़े तालाब समेत कई विकास योजना को धरातल पर लाया गया. रही बात कल्याणडीह के इलाके में पानी नहीं मिलने की तो उस व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है. योजना भी तैयार है. योजना के तहत ओपेनकास्ट के चानक से पानी लाया जाएगा फिर पानी टंकी से आपूर्ति की जाएगी. यह काम पहले ही हो जाता, लेकिन कुछ व्यवधान के कारण नहीं हो सका था.