लातेहार का आदिवासी बहुल गांव डोरम में पानी की किल्लत, खराब पड़े हैं जलमीनार

लातेहार के डोरम गांव में पानी की काफी दिक्कत है. गांव के जलमीनार खराब पड़े हैं. लोगों को हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा है.

लातेहार के डोरम गांव स्थित खराब जलमीनार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 7, 2025 at 4:01 PM IST

3 Min Read
लातेहार: घर-घर तक पानी पहुंचाने की योजना लातेहार जिले के सरयू प्रखंड अंतर्गत आदिवासी बहुल डोरम गांव में धरातल पर उतरने से पहले ही धराशाई हो गई है. गांव में नल जल योजना के अलावा मुखिया फंड से कुल मिलाकर तीन जलमीनार लगाए गए थे. वर्तमान में गांव में लगे सभी जलमीनार बेकार पड़े हुए हैं. स्थिति ऐसी है कि गांव में रहने वाले 100 से अधिक परिवार के लोग स्कूल में लगाए गए एक चापाकल (हैंडपंप) के पानी पर निर्भर हैं.

दरअसल लातेहार जिले के सरयू प्रखंड अंतर्गत डोरम गांव पूरी तरह आदिवासी बहुल गांव है. सरयू प्रखंड मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. कहने के लिए तो गांव में बिजली से लेकर पानी तक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. परंतु उक्त सुविधा सिर्फ दिखावे के लिए ही बची हुई है.

जानकारी देते ग्रामीण (Etv Bharat)

गांव में बिजली की भी समस्या है

वर्तमान समय में न तो गांव में किसी भी ग्रामीण के घर में बल्ब जल रहा है और न ही उन्हें पेयजल की सुविधा उपलब्ध है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गांव में नल जल योजना तथा मुखिया फंड से तीन जलमीनार लगाए गए हैं. परंतु वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि तीनों ही मीनार बेकार पड़े हुए हैं.

स्थानीय ग्रामीण शिवकुमार सिंह और रतन सिंह आदि ने बताया कि जब गांव में जलमीनार लगाया गया था तो लगभग 10 से 12 दिनों तक ग्रामीणों को पानी मिला. उसके बाद पानी मिलना बंद हो गया. ग्रामीणों ने संभावना जताई कि या तो बोरिंग धंस गई है या फिर मोटर खराब हो गया है. लोगों का कहना है कि मामले को लेकर कई बार शिकायत भी की गई परंतु इसका समाधान नहीं हो रहा है.

लातेहार के डोरम गांव में पानी की समस्या (Etv Bharat)

एक हैंडपंप (चापाकल) पर पूरा गांव निर्भर

इधर स्थानीय ग्रामीण पार्वती देवी ने बताया कि पानी के बिना गांव में काफी परेशानी हो रही है. एकमात्र चापाकल है जो स्कूल के पास लगा हुआ है, इस पर पूरा गांव निर्भर है. इसी कारण पानी को लेकर हमेशा झगड़ा भी होता रहता है. वहीं अमरजीत सिंह ने बताया कि पानी के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बोरिंग खराब हो जाने के कारण जलमीनार बेकार पड़े हुए हैं. यदि इसे बना दिया जाए तो ग्रामीणों को काफी सुविधा मिल जाएगी. ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया फंड से लगाया गया जलमीनार तो पिछले कई वर्षों से खराब पड़ा हुआ है.

फंड आने के साथ ही दुरुस्त होंगे जलमीनार

इधर इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जूनियर इंजीनियर राहुल कुमार ने बताया कि डोरम गांव में जलमीनार खराब होने की सूचना मिलने के बाद विभाग के द्वारा उसका निरीक्षण किया गया है. उन्होंने बताया कि जलमीनार की बोरिंग धंस जाने के कारण परेशानी हो रही है. इसके लिए एस्टीमेट बनाकर भेजा गया है. फंड आने के तुरंत बाद जलमीनार को दुरुस्त कर दिया जाएगा.

