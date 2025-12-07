ETV Bharat / state

लातेहार का आदिवासी बहुल गांव डोरम में पानी की किल्लत, खराब पड़े हैं जलमीनार

लातेहार: घर-घर तक पानी पहुंचाने की योजना लातेहार जिले के सरयू प्रखंड अंतर्गत आदिवासी बहुल डोरम गांव में धरातल पर उतरने से पहले ही धराशाई हो गई है. गांव में नल जल योजना के अलावा मुखिया फंड से कुल मिलाकर तीन जलमीनार लगाए गए थे. वर्तमान में गांव में लगे सभी जलमीनार बेकार पड़े हुए हैं. स्थिति ऐसी है कि गांव में रहने वाले 100 से अधिक परिवार के लोग स्कूल में लगाए गए एक चापाकल (हैंडपंप) के पानी पर निर्भर हैं.

दरअसल लातेहार जिले के सरयू प्रखंड अंतर्गत डोरम गांव पूरी तरह आदिवासी बहुल गांव है. सरयू प्रखंड मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. कहने के लिए तो गांव में बिजली से लेकर पानी तक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. परंतु उक्त सुविधा सिर्फ दिखावे के लिए ही बची हुई है.

जानकारी देते ग्रामीण (Etv Bharat)

गांव में बिजली की भी समस्या है

वर्तमान समय में न तो गांव में किसी भी ग्रामीण के घर में बल्ब जल रहा है और न ही उन्हें पेयजल की सुविधा उपलब्ध है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गांव में नल जल योजना तथा मुखिया फंड से तीन जलमीनार लगाए गए हैं. परंतु वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि तीनों ही मीनार बेकार पड़े हुए हैं.

स्थानीय ग्रामीण शिवकुमार सिंह और रतन सिंह आदि ने बताया कि जब गांव में जलमीनार लगाया गया था तो लगभग 10 से 12 दिनों तक ग्रामीणों को पानी मिला. उसके बाद पानी मिलना बंद हो गया. ग्रामीणों ने संभावना जताई कि या तो बोरिंग धंस गई है या फिर मोटर खराब हो गया है. लोगों का कहना है कि मामले को लेकर कई बार शिकायत भी की गई परंतु इसका समाधान नहीं हो रहा है.