गंगा का 'काला सच'- क्यों जान गंवा रहे हैं जलीय जीव और क्यों आमने-सामने हैं विभाग?

कानपुर में स्वच्छ और निर्मल गंगा लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं. पर, यह घटना बताती है कि दावे सिर्फ कागजी हैं.

कानपुर में गंगा प्रदूषण.
कानपुर में गंगा प्रदूषण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 12:30 PM IST

Updated : January 8, 2026 at 2:21 PM IST

कानपुर (समीर दीक्षित): जाजमऊ स्थित गंगा पुल के पास एक मृत डॉल्फिन का मिलना, यह साबित करता है कि गंगा जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा खतरनाक स्तर तक कम हो चुकी है. गंगा जल जलीय जीवों के लिए विषाक्त हो रहा है. इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) ने पानी को तो 'क्लीन चिट' दे दी है, लेकिन हकीकत यही है कि गंगा का रंग काला पड़ चुका है.

कानपुर में स्वच्छ और निर्मल गंगा लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं. पर, यह घटना बताती है कि दावे सिर्फ कागजी हैं. डॉल्फिन की मौत ने उन सभी दावों की पोल खोल दी है, जिसमें गंगा जल को स्वच्छ कर देने की बातें जोर-शोर से कही जाती है.

डॉल्फिन की मौत ने विभागीय रस्साकसी को भी उजागर किया है. घटना के बाद वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर आमने-सामने आ गए. एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपकर खुद को निर्मल और पवित्र बताने की कोशिशें हुईं, लेकिन जो सच है, वह यह कि डॉल्फिन की मौत हो गई है.

माना जा रहा है, कि डॉल्फिन की मौत के लिए गंगा का प्रदूषण जिम्मेदार है. ऐसा इसलिए क्योंकि डॉल्फिन को गंगा का साफ पानी पसंद है. उसी में यह जीव अठखेलियां करता है. हालांकि मौत पर आईवीआरआई की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, जो बताएगा कि आखिर डॉल्फिन की मौत की असली वजह क्या थी?

कानपुर में गंगा का हाल.

10 से अधिक छोटे-बड़े नालों का दूषित पानी: कानपुर शहर के 10 से अधिक छोटे-बड़े नाले हैं, जो सीधे गंगा में गिर रहे हैं. इन नालों का दूषित पानी गंगा की निर्मलता को निगल रहा है. वहीं, नगर निगम के अफसर यह दावा करने से नहीं चूकते कि कई नालों के दूषित पानी को बायोरेमिडिएशन माध्यम से ट्रीट किया जा रहा है. अंग्रेजी का यह भारी भरकम शब्द कितना कारगर है, वह अफसर भी जानते हैं और गंगा मईया भी जानती हैं.

इतना ही नहीं गंगा के किनारे रहने वाले लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी बिना किसी रोक टोक गंगा में पहुंच रहा है. इसके लिए कोई प्रबंध नहीं है. गंगा किनारे ऐसे मकानों की संख्या सैकड़ों में है.

रानी घाट, जाजमऊ पुल के आगे टीला क्षेत्र, परमट घाट के पास, सरसैया घाट सहित कई स्थान हैं, जहां बने घरों का पानी गंगा में जाता है. जल निगम के अफसरों ने बताया कि 14 नालों को अनटैप करने के लिए 138 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पास भेजा जा चुका है.

प्रदूषण के मुख्य कारक: जाजमऊ क्षेत्र की टेनरियों से निकलने वाला क्रोमियम और अन्य भारी धातुएं (Heavy Metals) प्रदूषण की मुख्य वजह हैं. इसके अलावा सीवेज संकट, जिसमें शहर के घरेलू नालों का अनुपचारित (Untreated) पानी सीधे गंगा में गिरता है. यही वजह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों और नदी के वास्तविक दृश्य (काले पानी) के बीच का बड़ा अंतर दिखाई देता है.

गंगा में गिर रहा गंदा पानी. मिलियन लीटर (MLD) प्रतिदिन.
गंगा में गिर रहा गंदा पानी. मिलियन लीटर (MLD) प्रतिदिन.

कानपुर में 200 से अधिक टेनरियां: कानपुर शहर के जाजमऊ क्षेत्र में ही करीब 200 टेनरियां (चमड़े की औद्योगिक इकाईयां) सालों से चल रही हैं. इन सभी टेनरी संचालकों को निर्देश है, कि यह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) के मानकों का पालन करें.

हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत सुमन ने बताया कि मौजूदा समय में टेनरियों से रोजाना 9-9.5 MLD दूषित पानी निकल रहा है. इसे हम 20 MLD के नवनिर्मित कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) में ट्रीट कर रहे हैं.

अभी सीईटीपी निर्माणाधीन है, इसलिए आधी क्षमता से ही संचालित हो पा रही है. इसी तरह कुछ सालों पहले तक जिस 36 MLD क्षमता वाले CETP का संचालन होता था, उसका उपयोग अब जल निगम सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए कर रहा है.

उन्होंने बताया कि CETP से पहले टेनरियों में प्राइमरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट(PETP) में भी टेनरी वेस्ट को शोधित किया जाता है. हालांकि, गंगा में जो पानी जा रहा है, उसमें छोटी नालियों के माध्यम से दूषित पानी पहुंच रहा होगा.

जाजमऊ में ही लगे 210 MLD के STP में टेनरी के निलके पानी और सिटी एरिया के पूरे स्लज वाटर को ट्रीट किया जाता है. फिर उसे जाजमऊ से आगे क्षेत्र में बने इरिगेशन चैनल के माध्यम से सिंचाई के लिए दे दिया जाता है. इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है.

गंगा में गिरते नाले.
गंगा में गिरते नाले.

नगर आयुक्त ने देखी हकीकत: कानपुर शहर में जिन नालों पर बायोरेमिडिएशन का काम हो रहा है, उसकी हकीकत खुद नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने 5 जनवरी को मौके पर जाकर देखी है.

उन्होंने अपनी टीम के साथ रानी घाट, गोला घाट, रामेश्वर घाट, डबका नाला, सत्ती चौरा, परमिया नाला पर बायोरेमिडिएशन के काम की जानकारी संबंधित कंपनी के जिम्मेदारों से ली थी. शहर में बायोरेमिडिएशन का काम आर्गेनिक 121 साइंटिफिक प्रा.लि. को सौंपा गया है.

मौके पर मौजूद मीनाक्षी अग्रवाल ने नगर आयुक्त को बताया कि बायोरेमिडिएशन प्रक्रिया में पर्यावरणीय परिस्थितियों को बदलकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ाया जाता है. साथ ही टार्गेट प्रदूषकों को घटाया जाता है. उन्होंने बताया कि ट्रायल पीरियड के अंत तक 40 प्रतिशत बीओडी और सीओडी कम हो जाना चाहिए.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी थी चेतावनी: भले ही गंगा में डॉल्फिन की मौत के बाद से जिम्मेदार अफसर यह दावा कर रहे हों, कि गंगा का पानी साफ है. लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों ने जल निगम के अफसरों को 6 नवंबर 2025 को एक नोटिस जारी की थी.

अगर उसी समय संज्ञान ले लिया जाता तो शायद डॉल्फिन को बचाया जा सकता था. इसी तरह लगातार विभागों की ओर से नोटिस जाती रहती है, लेकिन जिम्मेदार इसे अनदेखा कर देते हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जाजमऊ स्थित शीतला बाजार, बुढ़िया घाट नाला को लेकर भी नोटिस जारी किया गया था.

कानपुर में डॉल्फिन की मौत.
कानपुर में डॉल्फिन की मौत.

डॉल्फिन: गंगा की सेहत का 'बैरोमीटर': गंगा डॉल्फिन (Ganges River Dolphin) भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है. यह केवल साफ और मीठे पानी में जीवित रह सकती है. केंद्र सरकार ने साल 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था.

समुद्र में मिलने वाली डॉल्फिन से यह डॉल्फिन अलग होती है. गंगेटिक रिवर डॉल्फिन को सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है. यह पूरी तरह से इंसान प्रिय होती हैं. यह किसी को क्षति नहीं पहुंचाती हैं.

वन विभाग के अफसरों का दावा है कि कानपुर में बिल्हौर और कानपुर से आगे फतेहपुर की ओर जाने पर भिटौरा घाट के पास अच्छी संख्या में डॉल्फिन मौजूद हैं.

चेतावनी: अगर डॉल्फिन मर रही हैं, तो यह संकेत है कि पानी में घुलनशील ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen-DO) का स्तर खतरनाक रूप से गिर चुका है और विषाक्तता (Toxicity) बढ़ गई है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े.

क्या कहते हैं स्थानीय लोग

देखिए हम रोज यहां गंगा नदी के पास आते हैं. रानी घाट में हीं हमारा घर है. सालों से गंगा का पानी बहुत गंदा है. आप खुद देख सकते हैं कि पानी का रंग काला हो चुका है. बहुत बुरा हाल है.

- राजनाथ त्रिपाठी

जिस डॉल्फिन की मौत गंगा में हुई, उसका मुख्य कारण केवल प्रदूषण है. सालों से हम देख रहे हैं, कई करोड़ रुपए गंगा सफाई के नाम पर खर्च हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. सरकार को गंभीरत से सोचना होगा.

- अनिल बाजपेई, पूर्व पार्षद

क्या कहते हैं अफसर

डॉल्फिन की मौत का असल कारण जल्द सामने आएगा. जिस दिन मौत हुई उसके बाद डॉक्टर्स ने जो पीएम किया उसमें मौत का कारण भले स्पष्ट न हो. पर कहीं न कहीं गंगा का पानी साफ नहीं था. अब हम आईवीआरआई की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.

दिव्या, डीएफओ

नालों का पानी गंगा में न जाए इसके लिए हम बायोरेमेडिएशन का काम करा रहे हैं. शोधित पानी ही गंगा में जा रहा है.

अर्पित उपाध्याय, नगर आयुक्त

हमारी ओर से नगर निगम, जल निगम समेत अन्य विभागों को लगातार नोटिस जाती हैं. प्रदूषण रोकने का काम उन विभागों का है. हमारा काम मॉनिटरिंग का है. हमने गंगा के पानी के जो नमूने लिए हैं, उनके मुताबिक गंगा का पानी साफ है.

अजीत सुमन, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

कानूनी प्रावधान और जवाबदेही: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के स्पष्ट निर्देश हैं कि एक बूंद भी अनट्रीटेड कचरा गंगा में नहीं जाना चाहिए. अधिकारियों की 'अज्ञानता' न्यायालय की अवमानना के दायरे में आती है. नमामि गंगे मिशन में अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी कानपुर में जलीय जीवों की मौत मिशन की सफलता पर बड़े सवाल खड़े करती है.

समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए

रियल-टाइम मॉनिटरिंग: गंगा के पानी की जांच केवल सरकारी लैब तक सीमित न रहे, बल्कि स्वतंत्र संस्थानों (जैसे IIT कानपुर) द्वारा सार्वजनिक की जाए.

सख्त कार्रवाई: दूषित पानी छोड़ने वाली टेनरियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों.

श्रद्धालुओं के लिए चेतावनी: अत्यधिक प्रदूषित घाटों पर 'लाल झंडे' या चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं ताकि लोग वहां स्नान से बचें.

Last Updated : January 8, 2026 at 2:21 PM IST

GANGA RIVER DOLPHIN DEATH KANPUR
WATER POLLUTION GANGA RIVER KANPUR
AQUATIC ANIMALS LIFE THREAT GANGA
KANPUR NAGAR NIGAM PCB NEWS UPDATE
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

संपादक की पसंद

