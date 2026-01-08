ETV Bharat / state

गंगा का 'काला सच'- क्यों जान गंवा रहे हैं जलीय जीव और क्यों आमने-सामने हैं विभाग?

कानपुर (समीर दीक्षित): जाजमऊ स्थित गंगा पुल के पास एक मृत डॉल्फिन का मिलना, यह साबित करता है कि गंगा जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा खतरनाक स्तर तक कम हो चुकी है. गंगा जल जलीय जीवों के लिए विषाक्त हो रहा है. इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) ने पानी को तो 'क्लीन चिट' दे दी है, लेकिन हकीकत यही है कि गंगा का रंग काला पड़ चुका है.

कानपुर में स्वच्छ और निर्मल गंगा लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं. पर, यह घटना बताती है कि दावे सिर्फ कागजी हैं. डॉल्फिन की मौत ने उन सभी दावों की पोल खोल दी है, जिसमें गंगा जल को स्वच्छ कर देने की बातें जोर-शोर से कही जाती है.

डॉल्फिन की मौत ने विभागीय रस्साकसी को भी उजागर किया है. घटना के बाद वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर आमने-सामने आ गए. एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपकर खुद को निर्मल और पवित्र बताने की कोशिशें हुईं, लेकिन जो सच है, वह यह कि डॉल्फिन की मौत हो गई है.

माना जा रहा है, कि डॉल्फिन की मौत के लिए गंगा का प्रदूषण जिम्मेदार है. ऐसा इसलिए क्योंकि डॉल्फिन को गंगा का साफ पानी पसंद है. उसी में यह जीव अठखेलियां करता है. हालांकि मौत पर आईवीआरआई की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, जो बताएगा कि आखिर डॉल्फिन की मौत की असली वजह क्या थी?

कानपुर में गंगा का हाल.

10 से अधिक छोटे-बड़े नालों का दूषित पानी: कानपुर शहर के 10 से अधिक छोटे-बड़े नाले हैं, जो सीधे गंगा में गिर रहे हैं. इन नालों का दूषित पानी गंगा की निर्मलता को निगल रहा है. वहीं, नगर निगम के अफसर यह दावा करने से नहीं चूकते कि कई नालों के दूषित पानी को बायोरेमिडिएशन माध्यम से ट्रीट किया जा रहा है. अंग्रेजी का यह भारी भरकम शब्द कितना कारगर है, वह अफसर भी जानते हैं और गंगा मईया भी जानती हैं.

इतना ही नहीं गंगा के किनारे रहने वाले लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी बिना किसी रोक टोक गंगा में पहुंच रहा है. इसके लिए कोई प्रबंध नहीं है. गंगा किनारे ऐसे मकानों की संख्या सैकड़ों में है.

रानी घाट, जाजमऊ पुल के आगे टीला क्षेत्र, परमट घाट के पास, सरसैया घाट सहित कई स्थान हैं, जहां बने घरों का पानी गंगा में जाता है. जल निगम के अफसरों ने बताया कि 14 नालों को अनटैप करने के लिए 138 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पास भेजा जा चुका है.

प्रदूषण के मुख्य कारक: जाजमऊ क्षेत्र की टेनरियों से निकलने वाला क्रोमियम और अन्य भारी धातुएं (Heavy Metals) प्रदूषण की मुख्य वजह हैं. इसके अलावा सीवेज संकट, जिसमें शहर के घरेलू नालों का अनुपचारित (Untreated) पानी सीधे गंगा में गिरता है. यही वजह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों और नदी के वास्तविक दृश्य (काले पानी) के बीच का बड़ा अंतर दिखाई देता है.

गंगा में गिर रहा गंदा पानी. मिलियन लीटर (MLD) प्रतिदिन.

कानपुर में 200 से अधिक टेनरियां: कानपुर शहर के जाजमऊ क्षेत्र में ही करीब 200 टेनरियां (चमड़े की औद्योगिक इकाईयां) सालों से चल रही हैं. इन सभी टेनरी संचालकों को निर्देश है, कि यह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) के मानकों का पालन करें.

हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत सुमन ने बताया कि मौजूदा समय में टेनरियों से रोजाना 9-9.5 MLD दूषित पानी निकल रहा है. इसे हम 20 MLD के नवनिर्मित कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) में ट्रीट कर रहे हैं.

अभी सीईटीपी निर्माणाधीन है, इसलिए आधी क्षमता से ही संचालित हो पा रही है. इसी तरह कुछ सालों पहले तक जिस 36 MLD क्षमता वाले CETP का संचालन होता था, उसका उपयोग अब जल निगम सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए कर रहा है.

उन्होंने बताया कि CETP से पहले टेनरियों में प्राइमरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट(PETP) में भी टेनरी वेस्ट को शोधित किया जाता है. हालांकि, गंगा में जो पानी जा रहा है, उसमें छोटी नालियों के माध्यम से दूषित पानी पहुंच रहा होगा.

जाजमऊ में ही लगे 210 MLD के STP में टेनरी के निलके पानी और सिटी एरिया के पूरे स्लज वाटर को ट्रीट किया जाता है. फिर उसे जाजमऊ से आगे क्षेत्र में बने इरिगेशन चैनल के माध्यम से सिंचाई के लिए दे दिया जाता है. इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है.