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लूणी में वाटर पॉलीटिक्स: मंत्री पटेल को माला पहनाकर दिया मटकी फोड़ प्रदर्शन को 'जवाब'...जानिए इससे इतर वायरल वीडियो का 'सच'

एक तरफ मंत्री का आभार तो दूसरी ओर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन ( ETV Bharat Jodhpur )