लूणी में वाटर पॉलीटिक्स: मंत्री पटेल को माला पहनाकर दिया मटकी फोड़ प्रदर्शन को 'जवाब'...जानिए इससे इतर वायरल वीडियो का 'सच'
जोधपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद लूणी के पेयजल संकट को लेकर सियासत गरमा गई.
Published : June 12, 2026 at 8:14 PM IST
जोधपुर: जिले के लूणी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पर सियासत गरमा गई. क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लोगों ने पानी की मांग लेकर गुरुवार को यहां कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया तो अगले दिन शुक्रवार को लूणी विधायक एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का सर्किट हाउस में कुछ लोग पानी के लिए आभार जताने पहुंच गए. मंत्री पटेल ने गुरुवार के प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया तो लूणी के पूर्व कांग्रेसी विधायक महेंद्र सिंह विश्नोई बोले, कांग्रेस को किसी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है.
पेयजल संकट सरकार की नाकामी है. इस बीच, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो सामने आ गया, जिसमें एक शख्स मंत्री पटेल से कह रहा था, आप तो हमारे यहां पानी की व्यवस्था कराओ. मंत्री उसे आश्वासन देते नजर आए.
एक साल से मीठे पानी का दावा: लूणी क्षेत्र के विवेक विहार जनकल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह राजपुरोहित ने बताया क्षेत्रवासी शुक्रवार को सर्किट हाउस पहुंचे और कहा कि गुरुवार को पेयजल के लिए प्रदर्शन हुआ था, वह सही नहीं था. लूणी क्षेत्र में एक साल पहले मीठा पानी आ चुका है. हम सब अपनी इच्छा से यहां मंत्री पटेल को धन्यवाद देने आए हैं. कुड़ी भगतासनी के सेक्टर दो निवासी शांता शर्मा बोले, हमारे यहां पेयजल का कोई संकट नहीं है. विपक्ष के लोग अनावश्यक माहौल बना रहे हैं. पानी बराबर आ रहा हैं.
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ग्रामीण के उलाहने से उलझा मामला: इधर, सोशल मीडिया पर सतलाना निवासी लालाराम का वीडियो सामने आया है. इसमें लालाराम मंत्री पटेल को पानी को लेकर उलाहना दे रहा है. लालाराम कह रहा था, हम किसी धरने प्रदर्शन गए हैं तो हमें कुछ कह सकते हैं. बस आई थी, लेकिन हम नहीं गए, आप तो हमारे गांव के लिए पानी दिला दो. इस पर मंत्री बोले- हां मैं व्यवस्था करता हूं. हालांकि, बाद में सर्किट हाउस में पटेल इस वीडियो पर बोले- लालाराम वही बोल रहा था, जो लोग वहां उसे बोल रहे थे.
जेजेएम में भ्रष्टाचार का असर: इस बीच, मंत्री पटेल ने लूणी के कुछ हिस्सों में पानी की समस्या के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ा. पटेल बोले, जल जीवन मिशन के तहत यहां बड़ा घोटाला हुआ. पाइप सही नहीं लगे. इसके चलते घरों तक जल से नल पहुंचाने में परेशानी है. अभी मामले की जांच चल रही है. यदि सही काम होता तो परेशानी नहीं होती. जो लोग 150 गांवों में पानी नहीं आने का दावा कर रहे हैं, वह सही नहीं है. क्षेत्र में पानी की आपूर्ति जारी है. कल जो भी प्रदर्शन हुआ, वह सही नहीं था. पटेल बोले, गुरुवार के प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस है. कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था जबकि विधानसभा क्षेत्र में पानी आपूर्ति की जा रही है. जहां नल से पानी नहीं आ रहा है, वहां टैंकर भेज रहे हैं.
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