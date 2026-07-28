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सावन में आस्था का अद्भुत संगम! मां अलकनंदा ने किया कोटेश्वर महादेव का जलाभिषेक, गुफा तक पहुंची नदी

मां अलकनंदा ने किया कोटेश्वर महादेव का जलाभिषेक ( PHOTO- ETV Bharat )