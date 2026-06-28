चानौत में जल आंदोलन की चिंगारी फैली, हरियाणा सहित दूसरे राज्यों से समर्थन में पहुंच रहे हैं लोग
हांसी में जल संकट के खिलाफ आंदोलन तेज होता दिख रहा है. आंदोलन को समर्थन देने के लिए कई राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं.
Published : June 28, 2026 at 8:45 PM IST
हांसी: जिले के चानौत गांव में शहरी पाइपलाइन से पेयजल की मांग को लेकर जारी जल आंदोलन अब ओर तेज होता नजर आ रहा है. 44वें दिन भी ग्रामीणों ने धरना जारी रखते हुए सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र रूप ले सकता है. समाधान निकलने के बजाय मामला और उलझता दिखाई दे रहा है.
क्या है मामलाः आपको बता दें कि आज हरियाणा के जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी लोग धरनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया. पंजाब से भी पहले ही समर्थन मिल चुका है. धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि उनकी केवल एक ही मांग है कि उन्हें शहर को जाने वाली T पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराया जाए. उनका कहना है कि जब तक इस पाइपलाइन से पानी नहीं मिलेगा, तब तक धरना जारी रहेगा.
कई राज्यों से चानौत पहुंच रहा है समर्थन: ग्रामीणों का दावा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा के जींद जिले के उचाना सहित कई स्थानों पर शहरी पाइपलाइन से गांवों को पानी दिया जा रहा है. उनका सवाल है कि यदि अन्य जगहों पर ऐसा संभव है तो चानौत के ग्रामीणों को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही.
चानौत के ग्रामीणों के समर्थन में आये पूर्व विधायक: धरने को समर्थन देने पहुंचे भादरा के पूर्व विधायक बलवान सिंह पुनिया ने कहा कि "सरकार को गांव के लोगों की मांग मानते हुए शहर को जाने वाली टी पाइपलाइन से पानी उपलब्ध कराना चाहिए." उन्होंने कहा कि "ग्रामीण लंबे समय से सड़क पर बैठकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है."
'हरियाणा के सीएम को लोगों की परेशानी समझना चाहिए': पूर्व विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि "यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले समय में यह आंदोलन और अधिक उग्र हो सकता है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को इन लोगों की परेशानी को समझना चाहिए और पानी T से देकर इस मसले को हल करना चाहिए."
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