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चानौत में जल आंदोलन की चिंगारी फैली, हरियाणा सहित दूसरे राज्यों से समर्थन में पहुंच रहे हैं लोग

चानौत में जल आंदोलन 44वें दिन में पहुंचा ( ETV Bharat )

हांसी: जिले के चानौत गांव में शहरी पाइपलाइन से पेयजल की मांग को लेकर जारी जल आंदोलन अब ओर तेज होता नजर आ रहा है. 44वें दिन भी ग्रामीणों ने धरना जारी रखते हुए सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र रूप ले सकता है. समाधान निकलने के बजाय मामला और उलझता दिखाई दे रहा है. क्या है मामलाः आपको बता दें कि आज हरियाणा के जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी लोग धरनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया. पंजाब से भी पहले ही समर्थन मिल चुका है. धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि उनकी केवल एक ही मांग है कि उन्हें शहर को जाने वाली T पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराया जाए. उनका कहना है कि जब तक इस पाइपलाइन से पानी नहीं मिलेगा, तब तक धरना जारी रहेगा. चानौत में जल आंदोलन हुआ व्यापक (ETV Bharat)