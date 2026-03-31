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जल मंत्री ने जारी किया दिल्ली का समर एक्शन प्लान, जानिए किन सुविधाओं का हुआ ऐलान

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली जल बोर्ड ऑडिटोरियम में समर एक्शन प्लान 2026–27 का किया शुभारंभ,जल व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी बनाने पर जोर

यमुना दिल्ली की आत्मा -मंत्री प्रवेश साहिब सिंह
यमुना दिल्ली की आत्मा -मंत्री प्रवेश साहिब सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 31, 2026 at 3:07 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी की जल व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली जल बोर्ड ऑडिटोरियम में समर एक्शन प्लान 2026–27 का शुभारंभ किया. इस अवसर पर चैटबॉट, एडवांस सीआरएम सिस्टम और दिल्ली जल बोर्ड 1916 मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए, जो सीधे तौर पर नागरिकों को सिस्टम से जोड़ते हैं और जवाबदेही को मजबूत करते हैं. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यह काम सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है.

यमुना दिल्ली की आत्मा -मंत्री प्रवेश साहिब सिंह
मुझे मां यमुना की सेवा करने का अवसर मिला है और मैं इसे केवल एक पद की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत कर्तव्य मानता हूं. जब हम यमुना की बात करते हैं तो यह केवल एक नदी की बात नहीं होती, यह दिल्ली की आत्मा की बात होती है. अगर यमुना साफ होगी तो दिल्ली का जीवन बेहतर होगा. अगर पानी साफ और पर्याप्त होगा, तो हर घर में विश्वास पहुंचेगा. इसलिए यह काम किसी एक विभाग या व्यक्ति का नहीं, हम सबका साझा दायित्व है. उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर स्तर पर संवेदनशीलता और जवाबदेही जरूरी है.

जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने जारी किया दिल्ली का समर एक्शन प्लान (ETV Bharat)

हमारी नीयत और मेहनत सीमित नहीं होनी चाहिए-

जब एक नागरिक अपने घर में पानी की नल खोलता है, तो वह केवल पानी नहीं देखता, वह सरकार की नीयत और सिस्टम की क्षमता को महसूस करता है. हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर घर तक साफ पानी पहुंचे और किसी भी क्षेत्र को यह महसूस न हो कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है. संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत और मेहनत सीमित नहीं होनी चाहिए.

समर एक्शन प्लान के तहत करीब 1002 एमजीडी जल उत्पादन का लक्ष्य
समर एक्शन प्लान के तहत इस बार दिल्ली में लगभग 1002 एमजीडी जल उत्पादन बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है. सभी प्रमुख वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और कच्चे पानी की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की बाधा से बचा जा सके. पुराने पंपों और मशीनरी को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे आपूर्ति और अधिक स्थिर और प्रभावी बने. दिल्ली के उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया है जहां पानी की कमी अधिक महसूस होती है.

दिल्ली जल बोर्ड ऑडिटोरियम में समर एक्शन प्लान 2026–27 का किया शुभारंभ
दिल्ली जल बोर्ड ऑडिटोरियम में समर एक्शन प्लान 2026–27 का किया शुभारंभ (ETV Bharat)

जलाशयों की सफाई, मेंटेनेंस और लीकेज पर सख्त नियंत्रण जरूरी

ट्यूबवेल नेटवर्क का विस्तार करते हुए बड़ी संख्या में नए ट्यूबवेल जोड़े जा रहे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर जल उपलब्धता बढ़े और लोगों को राहत मिले. साथ ही, जल वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए जलाशयों की सफाई, मेंटेनेंस और लीकेज पर सख्त नियंत्रण जैसे कदम उठाए गए हैं. टैंकर व्यवस्था को लेकर भी इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. मंत्री ने साफ कहा कि टैंकर कोई स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन जब तक जरूरत है, इसे पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा.

जीपीएस ट्रैकिंग, रियल-टाइम मॉनिटरिंग से टैंकरों पर रखी जाएगी नजर

पहले टैंकर सिस्टम में शिकायतें आती थीं, लोगों को यह भरोसा नहीं था कि पानी सही जगह पहुंच रहा है या नहीं. अब जीपीएस ट्रैकिंग, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल रूट सिस्टम के जरिए हर टैंकर पर नजर रखी जाएगी. हमारा लक्ष्य है कि जहां पाइपलाइन नहीं पहुंची है, वहां भी लोगों को सम्मानजनक और भरोसेमंद सेवा मिले.

यमुना की सफाई और सीवर प्रबंधन को लेकर मंत्री ने दिखाई गंभीरता
जल गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि साफ पानी केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक अनिवार्य जिम्मेदारी है. दिल्ली में रोजाना हजारों सैंपल की जांच की जा रही है और मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि लोगों तक सुरक्षित पानी पहुंचे. अनधिकृत कॉलोनियों में भी तेजी से काम हुआ है और अधिकांश क्षेत्रों में पाइपलाइन पहुंच चुकी है. बाकी इलाकों को भी जल्द कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिल सके. यमुना की सफाई और सीवर प्रबंधन को लेकर मंत्री ने विशेष रूप से गंभीरता जताई.

यमुना साफ करना आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी

अगर सीवर का पानी बिना ट्रीटमेंट के यमुना में जा रहा है, तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी में कमी है. हमें इसे हर हाल में रोकना होगा. यमुना को साफ करना केवल एक परियोजना नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो गलती पहले हुई, वह अब दोहराई न जाए.

अब तकनीक के माध्यम से हर शिकायत होगी ट्रैक
डिजिटल बदलाव को इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए मंत्री ने कहा कि अब नागरिक केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि भागीदार बनेंगे. पहले सिस्टम धीमा था, जानकारी सीमित थी और जवाबदेही स्पष्ट नहीं थी. अब तकनीक के माध्यम से हर शिकायत ट्रैक होगी, हर समस्या का रिकॉर्ड रहेगा और हर अधिकारी जिम्मेदार होगा. नागरिक अपने मोबाइल से ही देख पाएंगे कि उनकी शिकायत कहां तक पहुंची और कब हल होगी. यही असली पारदर्शिता है.भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 50 साल के विजन पर भी काम शुरू कर दिया है, जिसमें जल क्षमता बढ़ाने, हर कॉलोनी में ट्रीटमेंट सिस्टम विकसित करने और पानी के बेहतर उपयोग पर जोर दिया गया है.

पुरानी पाइपलाइन, पुरानी तकनीक और कई स्तरों पर कमियां

दिल्ली के बढ़ते विस्तार को देखते हुए नई हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना भी इसी के अनुरूप तैयार की जा रही है. अपने संबोधन के अंत में मंत्री ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है. हमें जो सिस्टम मिला, उसमें कई चुनौतियां थी. पुरानी पाइपलाइन, पुरानी तकनीक और कई स्तरों पर कमियां. लेकिन हम बहाने बनाने नहीं आए हैं, हम समाधान देने आए हैं. यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर नीयत साफ हो और मेहनत लगातार हो तो परिणाम जरूर आएंगे. हमें ईमानदारी, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ काम करना होगा, क्योंकि स्वच्छ जल, मजबूत सीवर सिस्टम और साफ यमुना यह दिल्ली के भविष्य की बुनियाद हैं.

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