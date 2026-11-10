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केरलम के बाद पटना में अब वाटर मेट्रो, जानें क्या है किराया और कहां से कहां तक चलेगा?

पटना में गंगा पर दौड़ी वाटर मेट्रो ( ETV Bharat )

पटना : पटना में गंगा नदी पर सफर करने का अंदाज अब बदलने जा रहा है. छठ महापर्व के मौके पर राजधानी के लोगों को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है. मंगलवार को गंगा नदी में दीघा घाट से NIT घाट के बीच वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीघा घाट पर इस सेवा का उद्घाटन किया. इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद रहे. वाटर मेट्रो की शुरुआत के साथ ही पटना के लोगों को सड़क के अलावा अब गंगा के रास्ते भी सफर करने का एक नया विकल्प मिल गया है.

कितना खर्च करना पड़ेगा? वाटर मेट्रो सेवा का लाभ आम लोग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उठा सकेंगे. इसके लिए वयस्क यात्रियों का किराया 50 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, जबकि पांच से 12 साल तक के बच्चों के लिए टिकट की कीमत 25 रुपये रखी गई है. सभी पर्यटक अभी दीघा घाट पर काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्र ही ऑनलाइन टिकट की भी सुविधा प्रदान की जाएगी. ''वाटर मेट्रो के शुभारंभ होने से पटनावासियों को अशोक राजपथ के ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. गंगा के रास्ते सुगम और सुविधाजनक सफर का विकल्प मिलेगा.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सेवा का उद्घाटन किया (ETV Bharat) कहां से कहां तक कर सकेंगे सफर? वाटर मेट्रो का परिचालन पटना के दीघा (मीनार घाट) से प्रारंभ होगा तथा यह गांधी घाट पहुंचेगा. इसके बाद गांधी घाट से फिर दीघा के लिए प्रस्थान करेगा तथा शाम को दीघा (मीनार घाट) पहुंचेगा. यानी अब लोग कम खर्च में गंगा की लहरों के बीच सफर करने के साथ-साथ राजधानी के नदी किनारे बसे इलाकों का नजारा भी देख सकेंगे. यह कैटामरान वेसल हाइब्रिड इंजन से लैस है. इसमें उपलब्ध बैटरी को चार्ज करने के लिए पटना के दीघा (मीनार घाट) एवं गांधी घाट पर फास्ट चार्जर एवं शोर चार्जर (Shore Charger) की व्यवस्था की गई है. भविष्य में इसका संचालन कंगन घाट तक विस्तारित किया जायेगा. विद्युत ऊर्जा से होगा संचालित कैटामरान वेसल 50 यात्रियों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जलयान है. यह मुख्यतः विद्युत ऊर्जा से संचालित होता है. इसके संचालन से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण नहीं होगा. यह गंगा नदी में पर्यटकों को एक रोमांचक एवं सुखद यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा. इस कैटामरान वेसल में उद्घोषणा प्रणाली, वातानुकूलन सुविधा, शौचालय, व्हील चेयर एवं अन्य आवश्यक आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं. लोगों के बीच पहुंचे सीएम सम्राट (ETV Bharat) 9.5 किलोमीटर का होगा वाटर मेट्रो रूट फिलहाल वाटर मेट्रो का संचालन दीघा घाट से NIT घाट के बीच करीब 9.5 किलोमीटर के रूट पर किया जाएगा. इस रूट पर आधुनिक और वातानुकूलित मेट्रो बोट चलाई जाएगी. सेवा का संचालन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की निगरानी में होगा. इसका उद्देश्य केवल गंगा में सैर-सपाटा कराना नहीं, बल्कि जलमार्ग को परिवहन के एक बेहतर विकल्प के रूप में विकसित करना भी है. आने वाले समय में इस सेवा का विस्तार होता है तो शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच आवागमन के नए रास्ते खुल सकते हैं. AC से लेकर शौचालय तक की सुविधा वाटर मेट्रो को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है. बोट में एसी की व्यवस्था होगी, ताकि गर्मी के मौसम में भी यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सके. इसके अलावा शौचालय, उद्घोषणा प्रणाली और व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. एक बार में यात्रियों की बैठने की क्षमता को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं. उपलब्ध इंफोग्राफिक्स के मुताबिक बोट में 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता बताई गई है, जबकि शुरुआती जानकारी में करीब 100 यात्रियों के सफर करने की बात कही गई थी. ऐसे में वास्तविक क्षमता की आधिकारिक पुष्टि जरूरी होगी. 10 से 15 मिनट में चार्ज होगी बोट की बैटरी इस वाटर मेट्रो की एक खासियत इसकी आधुनिक चार्जिंग व्यवस्था भी है. बोट की बैटरी चार्ज करने के लिए गांधी घाट पर विशेष सुपर चार्जर लगाया गया है. दावा है कि इस सुपर चार्जर की मदद से बोट को महज 10 से 15 मिनट में चार्ज किया जा सकेगा. इससे बोट के संचालन में लगने वाला समय कम होगा और सेवा को लगातार जारी रखने में मदद मिलेगी. इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित इस व्यवस्था को गंगा में आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. लुत्फ उठाते लोग (ETV Bharat)