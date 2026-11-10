केरलम के बाद पटना में अब वाटर मेट्रो, जानें क्या है किराया और कहां से कहां तक चलेगा?
Patna Water Metro: पटना में गंगा पर दौड़ी वाटर मेट्रो, सीएम सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : November 10, 2026 at 9:01 PM IST
पटना : पटना में गंगा नदी पर सफर करने का अंदाज अब बदलने जा रहा है. छठ महापर्व के मौके पर राजधानी के लोगों को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है. मंगलवार को गंगा नदी में दीघा घाट से NIT घाट के बीच वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीघा घाट पर इस सेवा का उद्घाटन किया. इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद रहे. वाटर मेट्रो की शुरुआत के साथ ही पटना के लोगों को सड़क के अलावा अब गंगा के रास्ते भी सफर करने का एक नया विकल्प मिल गया है.
कितना खर्च करना पड़ेगा?
वाटर मेट्रो सेवा का लाभ आम लोग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उठा सकेंगे. इसके लिए वयस्क यात्रियों का किराया 50 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, जबकि पांच से 12 साल तक के बच्चों के लिए टिकट की कीमत 25 रुपये रखी गई है. सभी पर्यटक अभी दीघा घाट पर काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्र ही ऑनलाइन टिकट की भी सुविधा प्रदान की जाएगी.
''वाटर मेट्रो के शुभारंभ होने से पटनावासियों को अशोक राजपथ के ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. गंगा के रास्ते सुगम और सुविधाजनक सफर का विकल्प मिलेगा.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
कहां से कहां तक कर सकेंगे सफर?
वाटर मेट्रो का परिचालन पटना के दीघा (मीनार घाट) से प्रारंभ होगा तथा यह गांधी घाट पहुंचेगा. इसके बाद गांधी घाट से फिर दीघा के लिए प्रस्थान करेगा तथा शाम को दीघा (मीनार घाट) पहुंचेगा. यानी अब लोग कम खर्च में गंगा की लहरों के बीच सफर करने के साथ-साथ राजधानी के नदी किनारे बसे इलाकों का नजारा भी देख सकेंगे.
यह कैटामरान वेसल हाइब्रिड इंजन से लैस है. इसमें उपलब्ध बैटरी को चार्ज करने के लिए पटना के दीघा (मीनार घाट) एवं गांधी घाट पर फास्ट चार्जर एवं शोर चार्जर (Shore Charger) की व्यवस्था की गई है. भविष्य में इसका संचालन कंगन घाट तक विस्तारित किया जायेगा.
विद्युत ऊर्जा से होगा संचालित
कैटामरान वेसल 50 यात्रियों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जलयान है. यह मुख्यतः विद्युत ऊर्जा से संचालित होता है. इसके संचालन से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण नहीं होगा. यह गंगा नदी में पर्यटकों को एक रोमांचक एवं सुखद यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा. इस कैटामरान वेसल में उद्घोषणा प्रणाली, वातानुकूलन सुविधा, शौचालय, व्हील चेयर एवं अन्य आवश्यक आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं.
9.5 किलोमीटर का होगा वाटर मेट्रो रूट
फिलहाल वाटर मेट्रो का संचालन दीघा घाट से NIT घाट के बीच करीब 9.5 किलोमीटर के रूट पर किया जाएगा. इस रूट पर आधुनिक और वातानुकूलित मेट्रो बोट चलाई जाएगी. सेवा का संचालन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की निगरानी में होगा. इसका उद्देश्य केवल गंगा में सैर-सपाटा कराना नहीं, बल्कि जलमार्ग को परिवहन के एक बेहतर विकल्प के रूप में विकसित करना भी है. आने वाले समय में इस सेवा का विस्तार होता है तो शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच आवागमन के नए रास्ते खुल सकते हैं.
AC से लेकर शौचालय तक की सुविधा
वाटर मेट्रो को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है. बोट में एसी की व्यवस्था होगी, ताकि गर्मी के मौसम में भी यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सके. इसके अलावा शौचालय, उद्घोषणा प्रणाली और व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.
गंगाजी की लहरों पर वाटर मेट्रो🚢 दीघा घाट से कंगन घाट तक कैटामरान वेसल (वाटर मेट्रो) के संचालन का शुभारंभ किया। यह पहल बिहार में जल परिवहन और पर्यटन को नई पहचान देगी। #SamriddhBihar #WaterMetro https://t.co/Wv082cds68— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 10, 2026
एक बार में यात्रियों की बैठने की क्षमता को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं. उपलब्ध इंफोग्राफिक्स के मुताबिक बोट में 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता बताई गई है, जबकि शुरुआती जानकारी में करीब 100 यात्रियों के सफर करने की बात कही गई थी. ऐसे में वास्तविक क्षमता की आधिकारिक पुष्टि जरूरी होगी.
10 से 15 मिनट में चार्ज होगी बोट की बैटरी
इस वाटर मेट्रो की एक खासियत इसकी आधुनिक चार्जिंग व्यवस्था भी है. बोट की बैटरी चार्ज करने के लिए गांधी घाट पर विशेष सुपर चार्जर लगाया गया है. दावा है कि इस सुपर चार्जर की मदद से बोट को महज 10 से 15 मिनट में चार्ज किया जा सकेगा. इससे बोट के संचालन में लगने वाला समय कम होगा और सेवा को लगातार जारी रखने में मदद मिलेगी. इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित इस व्यवस्था को गंगा में आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
सुरक्षा के लिए CCTV और ऑटोमेटिक लोकेशन सिस्टम
गंगा में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. मेट्रो बोट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए यात्रियों और बोट के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी. इसके साथ ही ऑटोमेटिक लोकेशन सिस्टम भी लगाया गया है. इसकी निगरानी रिमोट सिस्टम के माध्यम से की जाएगी.
किसी तरह की आपात स्थिति या दुर्घटना से निपटने के लिए रूट पर तीन से चार रेस्क्यू बोट तैनात रखने की व्यवस्था की गई है. यानी यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ उनकी सुरक्षा को भी इस परियोजना में प्राथमिकता दी गई है.
कोच्चि के बाद पटना में वाटर मेट्रो
वाटर मेट्रो की शुरुआत के साथ पटना देश का दूसरा ऐसा शहर बन गया है, जहां इस तरह की सेवा शुरू की गई है. इससे पहले केरलम के कोच्चि में वाटर मेट्रो का संचालन किया जा रहा है. केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पटना में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की थी.
अब इस परियोजना के धरातल पर उतरने से बिहार में भी आधुनिक जल परिवहन की संभावनाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. खास बात यह है कि गंगा जैसी बड़ी नदी के किनारे बसे पटना शहर में जलमार्ग का इस्तेमाल लंबे समय से परिवहन और पर्यटन दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है.
सोन-गंडक और कोसी में भी तैयारी
राज्य सरकार की योजना केवल गंगा नदी तक सीमित नहीं है. सोन, गंडक और कोसी नदियों में भी जलमार्ग विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी. इसके लिए जल्द ही एक टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी है. इसमें जलमार्ग मंत्रालय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और बिहार सरकार के अधिकारी शामिल होंगे.
यह टास्क फोर्स इन नदियों में यात्री परिवहन और पर्यटन सेवाओं की संभावनाओं का अध्ययन करेगी. अगर योजना सफल होती है तो बिहार के कई जिलों में जल परिवहन को बढ़ावा मिल सकता है और नदियों के जरिए आवागमन का एक नया नेटवर्क तैयार हो सकता है.
गंगा पर्यटन को मिलेगा नया विस्तार
पटना में वाटर मेट्रो की शुरुआत को केवल एक नई परिवहन सेवा के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. इससे गंगा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. खासकर छठ महापर्व के दौरान जब गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंचती है, ऐसे समय में नदी के बीच आधुनिक बोट का संचालन लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है.
पर्यटक गंगा के किनारे बसे शहर को एक अलग नजरिए से देख सकेंगे. हालांकि इस सेवा की असली सफलता नियमित संचालन, यात्रियों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य में इसके विस्तार पर निर्भर करेगी.
पटना के लिए कितनी उपयोगी होगी वाटर मेट्रो?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाटर मेट्रो पटना में आवागमन का एक मजबूत विकल्प बन पाएगी या फिलहाल यह पर्यटन तक ही सीमित रहेगी? 9.5 किलोमीटर के शुरुआती रूट पर 50 रुपये का किराया, निर्धारित समय और आधुनिक सुविधाएं इसे आकर्षक बनाती हैं.
हालांकि आम लोगों के लिए इसकी उपयोगिता इस बात से तय होगी कि घाटों तक पहुंचने की व्यवस्था कैसी है, बोट कितनी नियमित चलती है और यात्रियों को कितना समय बचता है. फिलहाल छठ के मौके पर शुरू हुई यह सेवा राजधानी के लोगों के लिए एक नई पहल है. अब देखना होगा कि गंगा की लहरों पर शुरू हुआ यह सफर पटना के परिवहन और पर्यटन की तस्वीर बदलने में कितना कामयाब होता है.
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