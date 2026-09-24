मुस्कुराइये आप कटिहार में हैं.. मुख्यालय से चंद कदम दूर 'नरक' जैसी जिंदगी में आपका स्वागत है!
कटिहार में विकास के दावों की खुलती पोल, 10 वर्षों से जलजमाव के स्थायी समाधान का इंतजार. रिपोर्ट- मनीष कुमार ठाकुर.
Published : September 24, 2026 at 8:52 PM IST
कटिहार : बिहार का कटिहार जिला मुख्यालय, उससे महज कुछ मीटर की दूरी पर प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर, शहर के कई प्रमुख मोहल्लों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग, लेकिन तस्वीर ऐसी कि बारिश होते ही लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है. यह हाल कटिहार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 और 4 समेत आसपास के इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों और मोहल्ले का है.
कहां है जलजमाव की समस्या?
अंबेडकर चौक-नया टोला मुख्य मार्ग 'नरक' जैसा प्रतीत होता है. अंबेडकर चौक से तेजा टोला, महिपाल नगर, नया टोला, लंगड़ा बागान समेत कई मोहल्लों को जोड़ने वाली इस सड़क पर हल्की बारिश के बाद ही जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है.
सड़क पर जमा गंदा पानी इतना बढ़ जाता है कि पैदल चलने वाले लोगों को इसी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रतिदिन हजारों लोग इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं और बारिश के दिनों में उन्हें इसी परेशानी से जूझना पड़ता है.
15 हजार की आबादी प्रभावित
कटिहार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 और 4 की बात करें तो यहां करीब 12 हजार मतदाता हैं, जबकि 1,000 से अधिक घरों में रहने वाली करीब 15 हजार से ज्यादा की आबादी लंबे समय से जलजमाव की समस्या से प्रभावित है. स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश और जमा पानी की निकासी नहीं हो पाती है.
'नाला निर्माण की समुचित व्यवस्था नहीं'
ऐसे में बड़ी आबादी को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होने से समस्या हर साल गंभीर होती जा रही है और सड़क से लेकर घरों के आसपास तक जलजमाव की स्थिति बनी रहती है. स्थानीय निवासी सह अधिवक्ता किशोर सिंह का कहना है कि यह कोई गली-मोहल्ले की छोटी सड़क नहीं, बल्कि कई इलाकों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है. इसके बावजूद यहां अब तक नाला निर्माण की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है.
''करीब 10 वर्षों से लोग जलजमाव की समस्या झेल रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है. जिला प्रशासन मांग है कि इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेकर स्थायी समाधान करे.''- किशोर सिंह, स्थानीय निवासी
'चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं प्रतिनिधि'
स्थानीय महिला आशा देवी ने बताया कि जलजमाव के कारण सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को होती है. बारिश के बाद घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है. उनका आरोप है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि लोगों के बीच पहुंचते हैं और समस्याओं के समाधान का भरोसा देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इस इलाके की समस्या पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता.
''जिस इलाके में यह समस्या है, वहां से जिला प्रशासन का कार्यालय महज कुछ मीटर की दूरी पर है. इसके बावजूद करीब आधे घंटे की बारिश में पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है. जलजमाव के कारण कई बार महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग फिसलकर गिर भी जाते हैं. यह समस्या वर्षों पुरानी है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है.''- विनोद कुमार साह, स्थानीय
स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश का पानी सड़क पर जमा होता है और लंबे समय तक वहीं रहने के कारण रास्ते से गुजरने वाले लोगों को गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है. इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने के साथ-साथ इलाके की स्थिति भी नारकीय हो जाती है.
DM ने क्या कहा?
मामले को लेकर कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जहां-जहां जलजमाव की समस्या सामने आ रही है, वहां पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है. साथ ही जलजमाव वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां स्थायी जल निकासी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है.
सवाल है बरकरार
अब सवाल यह है कि वर्षों से चली आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान आखिर कब होगा? जिला मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर रहने वाले लोगों को हर बारिश में गंदे पानी के बीच से गुजरने की मजबूरी से कब राहत मिलेगी? फिलहाल स्थानीय लोग आश्वासन नहीं, बल्कि जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान का इंतजार कर रहे हैं.
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