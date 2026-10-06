ETV Bharat / state

उन्नाव में गंगा, कल्याणी और सई नदी का जलस्तर घटा; अब कीचड़-गंदगी ने बढ़ाई परेशानियां

उन्नाव में गंगा, कल्याणी और सई नदी का जलस्तर घटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव: जिले में गंगा, कल्याणी और सई नदी का जलस्तर घटने लगा है. लेकिन परेशानियां बढ़ गई हैं. कटरी क्षेत्र के ग्रामीणों के सामने अब कीचड़, गंदगी की समस्या खड़ी हो गई है. कई प्रमुख रास्ते अब भी जलमग्न हैं, जिससे आवागमन प्रभावित है. फसलें बर्बाद हो चुकी हैं. मच्छरों से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

राहुल निषाद और नीरज ने बताया कि गांव में पक्की नालियां नहीं होने के कारण बारिश और बाढ़ का पानी लंबे समय तक जमा रहता है. रास्तों पर भारी कीचड़ है और अब तक दवा का छिड़काव नहीं कराया गया है. इससे मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

ग्रामीणों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है. क्षेत्र के सदर तहसील में बाढ़ प्रभावित गांवों में पानी घटने के बाद कीचड़ और गंदगी की समस्या बढ़ गई है. पनपथा गांव की गलियों में सड़ांध फैलने से ग्रामीण परेशान हैं.

औरास क्षेत्र में सई नदी का जलस्तर बढ़ने से पूराचांद-औरास मार्ग पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित है. कबरोई धानमऊ गांव के पास लोक निर्माण विभाग की सड़क पर करीब दो फीट पानी भरा है. इससे पूराचांद, दिपवल, बिसवल, पंचमखेड़ा, कुंवर हलबलखेड़ा, हांथीखेड़ा, लसगरपुर, जब्बरखेड़ा, धानमऊ और छरेहटी समेत कई गांवों के लोग प्रभावित हैं.

पुरवा और असोहा क्षेत्र में भादिन झील (हजारा बाबा) का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों बीघा फसलें पानी में डूब गई हैं. नवाबगंज के पंछी विहार से मौरावां की अकोहरी ग्राम पंचायत तक करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैली झील में शारदा नहर की आसीवन ब्रांच से निकलने वाली माइनरों का पानी बढ़ने से हालात बिगड़े हैं.

असावर से बरौली के बीच करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न है. असावर, जोरावरगंज, देवरा, नोगांव, केसरीखेड़ा, संगड़ाखेड़ा, तेवारीखेड़ा और मुबारकपुर समेत करीब एक दर्जन गांवों में उड़द, मूंग और धान की फसल प्रभावित हुई है. जोरावरगंज-केसरीखेड़ा मार्ग पर घुटनों तक पानी होने से आवागमन बंद है.

पानी कम से मच्छरों का खतरा बढ़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)

किसानों का आरोप है कि अब तक प्रशासनिक टीम ने नुकसान का जायजा नहीं लिया है. सफीपुर क्षेत्र में गंगा और कल्याणी का पानी घटने के बावजूद कई गांवों में जलभराव कायम है. जमालनगर गैर एहतेमाली स्थित कल्याणी पुल, रामपुर और गहोली-उड़नकपुरवा मार्ग पर पानी भरा होने से ग्रामीण नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं.

इब्राहिमाबाद में गलियों और घरों में पानी भरा होने से जहरीले जीव-जंतुओं और संक्रमण का खतरा बना हुआ है. खेतों में पानी होने से पशुपालकों के सामने हरे चारे का संकट भी खड़ा हो गया है. सेवापुरवा निवासी महेश यादव ने प्रशासन से फसल क्षति का जल्द आकलन कराकर किसानों को सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड ने बताया कि पानी घटने से कीचड़ की समस्या की शिकायत कुछ जगह से मिली है. टीम भेजकर उसकी सफाई के लिए निर्देशित किया गया है. साथ ही फॉगिंग के लिए भी कहा गया है.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में रुका स्कूल निर्माण : पूर्व आईएएस द‍िव्‍या म‍ित्तल के जिक्र के बाद बनने लगा था स्‍कूल, अब व‍न व‍िभाग ने लगाई रोक