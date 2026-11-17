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खतरे में जलस्तर: अल नीनो की मार से यूपी के बांधों में थमा पानी, जानिए पिछले साल के मुकाबले कितने खाली हैं जलाशय

लखनऊ : सर्दियों की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगी हैं. वैश्विक मौसमी चक्र 'अल नीनो' ने न केवल मानसून को धीमा किया, बल्कि अब इसका सीधा और खौफनाक असर यूपी के 'लाइफलाइन' कहे जाने वाले बांधों और जलाशयों पर दिखने लगा है. नवंबर 2026 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि सूबे के प्रमुख बांधों का जलस्तर पिछले साल के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से नीचे गिर चुका है.

यह संकट सिर्फ खेतों की सिंचाई तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों में करोड़ों की आबादी के हलक सुखाने की आहट है. इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम कागजी दावों से अलग, यूपी के सूखते जलाशयों की ज़मीनी हकीकत और जल संकट की दहलीज पर खड़े जिलों की दास्तां बयां करेंगे.

जालौन: यह जनपद सिंचाई के लिए नहरों और मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहता है. ऐसे में कम वर्षा होने के चलते पानी कम होने पर यहां की खेती पर बुरा असर पड़ सकता है.

हमीरपुर: गर्मियों में यहां पीने के पानी की गंभीर किल्लत होती है, जबकि यह जिला यमुना नदी और बेतवा नदी के संगम पर स्थित है.

चित्रकूट: पथरीले भूभाग के चलते यहां पर बारिश का पानी तेजी से बह जाता है, जिससे जल संचयन हो ही नहीं पाता और जल संकट हर बार खड़ा हो जाता है.

बांदा: इस साल गर्मी से बांदा जिला बुरी तरह प्रभावित रहा. इस जिले में उत्तर प्रदेश के अन्य 75 जिलों की तुलना में ज्यादा गर्मी पड़ी. ज्यादा टेंपरेचर और कम भूजल स्तर के चलते यहां पानी का संकट तो होता ही है खेती भी प्रभावित होती है.

ललितपुर: पठारी क्षेत्र की वजह से मानसून के बाद यहां के जलस्तर में तेजी से गिरावट होती है.

झांसी: इस साल मानसून में बुंदेलखंड के अन्य जनपदों की तुलना में झांसी में बारिश कम हुई. यहां पर पिछले साल से 16 फ़ीसदी कम बारिश दर्ज की गई, जिससे यहां पर हालात बुरे हो गए.

शारदा बैराज: लखीमपुर खीरी के शारदा बैराज में पिछले साल जल की मात्रा 72% थी, जो इस साल 55% रह गई है. 17% की कमी आई है. इस कमी से मध्य यूपी और तराई के इलाके प्रभावित हो रहे हैं.

राजघाट बांध: राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है. पिछले साल इस समय 80% जल की मात्रा थी, जो इस साल घटकर 41% रह गई है. 39 फीसद जल की मात्रा कम हुई है. इससे ललितपुर जिला और बुंदेलखंड क्षेत्र प्रभावित हो रहा है.

माताटीला बांध: बुंदेलखंड की बेतवा नदी पर स्थित माता टीला बांध में पिछले साल इसी समय जल की मात्रा 85 फीसद थी, जो घटकर 38% रह गई है. 47% जल की मात्रा कम हुई है. इससे झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों पर असर पड़ रहा है.

रिहंद बांध: पूर्वांचल के सोनभद्र स्थित रिहंद बांध में पिछले साल इस समय 78% पानी था. इस साल पानी की मात्रा घटकर 46% रह गई है, जो पिछले साल की तुलना में 32% कम है. इससे मुख्य रूप से प्रभावित जिले सोनभद्र और मिर्जापुर हैं.

कुल क्षमता का 66% पानी उपलब्ध : अक्टूबर के आंकड़े कुछ ज्यादा गंभीर थे. भारत के 178 बड़े जलाशयों में सिर्फ एक सप्ताह में 3.49 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की मात्रा कम हो गई है. 15 अक्टूबर को 126.7 बीसीएम था जो 22 अक्टूबर को घटकर 123.2 बीसीएम रह गया. कुल क्षमता का सिर्फ 66% पानी बचा है. दक्षिण भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक है. यहां के 50 जलाशयों में क्षमता का सिर्फ 42 फीसदी पानी उपलब्ध है, जबकि पिछले साल इसी समय पानी की मात्रा 89% के करीब थी. गर्मियों में टेंपरेचर बढ़ने के साथ ही जलाशय और सिकुड़ेंगे. इससे न सिर्फ पेयजल की समस्या बढ़ेगी, बल्कि खेती पर भी प्रभाव पड़ सकता है. थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट की प्रभावित हो सकते हैं. बिजली संकट का भी खतरा पैदा हो सकता है.

जल स्तर पर रखी जा रही नजर : राष्ट्रीय स्तर से अगर इसकी तुलना की जाए तो देशभर के प्रमुख 178 जलाशयों में 11 नवंबर तक कुल भंडारण 116.854 बीसीएम यानी कुल क्षमता 184.761 डीसीएम का लगभग 63.2 फीसद दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश और मध्य क्षेत्र के बांधों में पानी की स्थिति ठीक है? केंद्रीय जल आयोग के जलाशय भंडारण निगरानी सिस्टम के मुताबिक यूपी के प्रमुख जलाशयों रिहंद बांध, माताटीला, राजघाट, शारदा सागर, मौदहा, सिरसी, मेजा, जिरगो और रंगावन के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है.

स्थिति संतोषजनक, पर चिंतनीय : केंद्रीय जल आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर माह में जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक तो कही जा सकती है, लेकिन चिंतनीय बनी हुई है. मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 28 प्रमुख जलाशयों की कुल क्षमता 48.588 बीसीएम (अरब घन मीटर) है. इसमें 40.925 बीसीएम यानी 84.23% जल उपलब्ध है, जो रबी फसलों की सिंचाई के लिए कुल मिलाकर सही है.

महोबा: बुंदेलखंड क्षेत्र का महोबा जिला सूखा प्रभावित जिलों में काउंट किया जाता है. जब प्रदेश में बारिश की स्थिति अच्छी भी रहती है तब भी महोबा सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित रहता है. यहां के पारंपरिक तालाब सूख जाते हैं और भूजल स्तर भी गिर जाता है. ऐसे में अल लनीनो का असर इस जिले पर अधिक हो सकता है.

अल नीनो से होने वाले असर पर वैज्ञानिकों ने जताई चिंता. (Photo Credit; ETV Bharat)

विंध्य क्षेत्र के इन जिलों पर असर

सोनभद्र: पथरीली जमीन और फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से सोनभद्र जिले के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट की स्थिति पैदा होती है.

मिर्जापुर: पठारी और पहाड़ी इलाका होने की वजह से मिर्जापुर में बांधों और जलाशयों का स्तर तेजी से गिरता है. अलनीनो की मार से यह सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला जिला होता है.

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश का प्रयागराज वैसे तो तीन नदियों का संगम है, लेकिन इसका यमुना पार का क्षेत्र जो जिले के दक्षिणी हिस्से में है, विंध्य पठार से जुड़ा है जिसके चलते यह सूखे से प्रभावित होता है. यहां की मेजा, बारा और कोरांव तहसील सूखे की मार झेलती है.

मध्य यूपी और आसपास के 15 जिलों पर पड़ता है असर : हरदोई, कन्नौज, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव और अमेठी. कौशांबी और फतेहपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात जैसे जिले कमजोर मानसून और भूजल के अत्यधिक दोहन के चलते जल संकट झेलते हैं.

वैज्ञानिकों ने जताई चिंता. (Photo Credit; ETV Bharat)

भूजल पर निर्भरता ज्यादा : भूगर्भ जल विशेषज्ञ आरके सिन्हा का कहना है कि सबसे पहले समझना यह चाहिए कि बांध, नहरों या नदी का भू जल से कोई सीधा रिश्ता नहीं है. हम उत्तर प्रदेश की बात करें या लखनऊ शहर की बात करें तो जो निर्भरता हमारी पेयजल की है, चाहे वह सिंचाई हो, चाहे औद्योगिक की हो या पीने का पानी हो, सभी की निर्भरता भूजल पर सबसे ज्यादा है.

नदियों का ग्राउंडवाटर से सीधा कनेक्शन नहीं : लखनऊ का उदाहरण लें तो हम 30 से 35% गोमती से पानी ले रहे हैं. 70% हम ग्राउंडवाटर से ले रहे हैं. इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. दोनों के स्रोत अलग-अलग हैं. उनके उपयोग में लाने के जो तरीके हैं वह अलग-अलग हैं. अगर हम यह कहें रिवर से कोई फर्क पड़ेगा ग्राउंडवाटर पर तो इसका कोई सीधा रिश्ता नहीं है.

गहरा सकता है संकट : उनका कहना है कि जो भी हमारी पेयजल की स्कीम हैं अगर जल जीवन मिशन की जो योजनाएं हैं उनकी बात करें जो उत्तर प्रदेश में लागू हैं उसमें 95% हमारी स्कीम हैं वह भूजल पर निर्भर हैं. वह गहरे स्रोत से निकाल रहे हैं. किसी भी तरह से बांध या नदी से इसका रिश्ता नहीं है. हां ये जरूर है जैसे-जैसे हमारी निर्भरता जल जीवन मिशन की भूजल पर बढ़ रही है, आने वाले दिनों में संकट काफी गहराने की आशंका है.

बांधों और जलाशयों पर दिखने लगा अल नीनो का असर. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीमित मात्रा में है पानी : उन्होंने कहा, अल नीनो से कोई सीधा तात्पर्य नहीं है. जो हम ग्राउंडवाटर निकाल रहे हैं वह गहरे स्रोत से निकल रहे हैं. जो बारिश से रिचार्ज नहीं होते हैं. बारिश से जो रिचार्ज होते हैं वह ऊपरी वाले श्रोत वह पहले ही सूख चुके हैं. जो भी जल जीवन मिशन स्कीम है या जो हमारी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम हैं या हमारी जो सिंचाई की स्कीम हैं उन सबमें हम गहरे स्रोतों से पानी निकल रहे हैं. जो ऑलरेडी सीमित मात्रा में उपलब्ध है. इसलिए हमें डर है कि आने वाले सालों में जिस तरह से हम दोहन कर रहे हैं उससे संकट अवश्य खड़ा हो जाएगा.

वैज्ञानिकों ने जताई चिंता. (Photo Credit; ETV Bharat)

अलनीनो का नेचर बदला : भू वैज्ञानिक प्रो. ध्रुवसेन सिंह ने कहा, अलनीनो एक ऐसी प्रक्रिया है जो दक्षिण अमेरिका से उत्पन्न होती है और वहां से जो प्रशांत महासागर है वहां की जलधाराएं हिंद महासागर तक आती हैं. जिस साल अलनीनो होगा, माना यह जाता है कि अलनीनो के कारण मानसून कमजोर हो जाता है. पहले अलनीनो की एक साइक्लिसिटी होती थी कि एक बार आने के बाद तीन से चार साल बाद आएगा, लेकिन अब अलनीनो की प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगा है. उसका नेचर भी बदल गया है.

बरसात में कमी : अलनीनो के कारण जो मानसून के पैटर्न में बदलाव आया है, निश्चित रूप से उसके कारण बहुत सी जगह पर जो बरसात होती थी उसमें कमी आई है. जब बरसात ही नहीं होगी और बरसात में कमी होगी तो निश्चित रूप से जलाशय जो जल के स्रोत हैं उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि पानी तो ऊपर से ही आता है. पानी बरसात से ही आता.

अलनीनो का बुरा प्रभाव : पानी बनाने की एक ही फैक्ट्री है वह है बरसात. अगर बरसात ही कम हो गई तो निश्चित रूप से जलाशय में पानी कम देखने को मिलेगा. इसी कारण एक बात कही जाती है कि अलनीनो का जलाशय के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. यह बात सही है, क्योंकि अलनीनो के कारण बरसात कम होती है और बरसात कम होने के कारण जलाशय में पानी कम हो जाता है.

पानी की कीमत समझने का वक्त आ गया : ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो का असर अब केवल एसी कमरों की बहसों का हिस्सा नहीं है. उत्तर प्रदेश में जल भंडारण का यह स्तर चेतावनी है कि अगर जल संरक्षण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और नदियों के पुनरुद्धार को युद्ध स्तर पर नहीं अपनाया गया, तो आने वाली गर्मियां डरावनी हो सकती हैं. सरकारों को उद्योगों से ज्यादा प्राथमिकता इंसानों और मवेशियों के हलक को तर करने और खेतों को जिंदा रखने को देनी होगी. पानी की एक-एक बूंद की कीमत समझने का वक्त अब आ चुका है.

क्या आपके जिले या गांव में भी अभी से पानी का संकट दिखने लगा है? क्या आपके इलाके की नहरें सूखी हैं? जल संकट की इस विभीषिका पर अपनी राय और जमीनी हालात हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं. इस चेतावनी भरी ग्राउंड रिपोर्ट को अधिक से अधिक शेयर कर प्रशासन तक आवाज पहुंचाएं.

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