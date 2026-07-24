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बोली नदी में अचानक बढ़ा जलस्तर, 20-25 गांवों का संपर्क टूटा, तीन दशक से पुल की मांग कर रहे ग्रामीण

यमुनानगर में बोली नदी का जलस्तर बढ़ा: ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 30 वर्षों से वो इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हो सका. नतीजा ये कि मजबूरी में लोगों को जान हथेली पर नदी पार करनी पड़ रही है.

यमुनानगर: पहाड़ों में हो रही बारिश का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है. यमुनानगर में सूखी पड़ी बोली नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया. जिसके चलते 20 से 25 गांवों का संपर्क टूट गया है. पुल नहीं होने के कारण लोग घंटों से नदी का पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं.

जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को मजबूर लोग: स्थानीय शमशाद का आरोप है कि "हर साल बरसात में यही स्थिति बनती है. कई बार विधायक, सांसद और प्रशासनिक अधिकारियों से पुल निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं. यदि समय रहते पुल बना दिया जाता, तो हजारों ग्रामीणों को हर साल इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता."

सरकार और प्रशासन से की नदी पर पुल बनाने की मांग: फिलहाल ग्रामीणों की नजर नदी का जलस्तर कम होने पर टिकी है, ताकि वे अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. वहीं एक बार फिर पुल निर्माण की मांग तेज हो गई है. स्थानीय निवासी नरेंद्र सिंह ने कहा कि "मानसून के दौरान यही स्थिति रहती है. कई बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को दी गई है, लेकिन हर बार हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है. अब सुना जा रहा है कि यहां पुल अप्रूव हो गया है, पता नहीं कब निर्माण शुरू होगा?"

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