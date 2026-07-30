दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा? उफान पर यमुना नदी, 20 फीट तक बढ़ा जलस्तर
स्थानीय लोगों ने कहा यमुना में और ज्यादा पानी बढ़ेगा, हालांकि अभी नदी खतरे के निशान से काफी नीचे बहती हुई दिख रही है.
Published : July 30, 2026 at 6:18 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में मानसून का समय चल रहा है और राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. वहीं अब दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी में बारिश के दौरान अब जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जहां यमुना के पानी में तकरीबन 20 फीट पानी बढ़ गया है तो वहीं इस दौरान यमुना का पानी तेज धार के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है.
दिल्ली में यमुना 15 जुलाई से पहले सूखी हुई थी. यमुना का एक छोर दिल्ली का है तो वहीं दूसरा छोर नोएडा का है, जिसे पैदल ही पार किया जा रहा था. वही यमुना अब पानी से लबालब भरी हुई है. यमुना में पानी का बहाव भी काफी तेज हो गया है, जिसके वजह से यमुना का विकराल स्वरूप देखने को मिल रहा है. दरअसल उत्तराखंड और हिमाचल में हो रहे बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है तो इसी कड़ी में लगातार रुक-रुक कर हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से अब यमुना नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो गई है.
यमुना घाट पर गोताखोर का काम करने वाले विकास पासवान बताते हैं कि पहले से अभी तक यमुना में 20 फीट पानी बढ़ चुका है, वही ओखला बैराज के चार गेट खोल दिए गए हैं और पांचवा गेट भी आधा खोल दिया गया है, जिसकी वजह से यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कल तक यमुना में और पानी बढ़ जाएगा. यमुना में जो पानी बढ़ रहा है, वह लगातार हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अब बैराज का गेट भी खोल दिया गया है. इसलिए यमुना का बहाव भी तेज हो गया है और पानी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है.
बता दें ओखला बैराज पर तैनात कर्मचारियों के अनुसार हथिनी कुंड बैराज से तकरीबन 38,000 क्यूसेक से लेकर 50,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया है. इसलिए ओखला बैराज के चार गेट खोले गए हैं. अगर और पानी बढ़ता है तो यमुना में और ज्यादा पानी बढ़ेगा, हालांकि अभी यमुना खतरे के निशान से काफी नीचे बहती हुई दिखाई दे रही है.
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