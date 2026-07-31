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गुन्नौर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी; बरेली में डूबने से दो की मौत, पीड़ित परिवार को सौंपे 4-4 लाख के चेक

एसडीएम अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

गुन्नौर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर
गुन्नौर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 8:40 PM IST

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संभल/बरेली : जिले के गुन्नौर में गंगा का बढ़ता जलस्तर नदी किनारे बसे ग्रामीणों के लिए चिंता और परेशानी का कारण बनता जा रहा है. कई गांवों में गंगा का पानी खेतों तक पहुंचना शुरू हो गया है. पिछले तीन दिनों से लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है.

एसडीएम अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. गंगा के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं.


गुन्नौर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, संभल के गुन्नौर, जुनावई और रजपुरा क्षेत्र में गंगा के तेज कटान को देखते हुए ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है.


गंगाघाट, राजघाट और नरौरा बैराज पर जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए बैरिकेडिंग कर दी है, ताकि गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.


बढ़ते जलस्तर का असर गुन्नौर, रजपुरा और जुनावई क्षेत्र के रघुपुर पुख्ता, तोतापुर, इशामपुर टांडा, मेंगरा, नरूपुरा, शालिंग की मढ़ैया, मैदावली, बझांगी सहित कई गांवों पर पड़ सकता है. जलस्तर में अचानक वृद्धि से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.


बताया जा रहा है कि हरिद्वार और बिजनौर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नरौरा बैराज पर जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर गुन्नौर क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है. गंगा किनारे तटों पर झोपड़ियों में रहने वाले पुरोहित और दुकानदार भी सुरक्षित स्थानों की ओर हटने लगे हैं.


शुक्रवार शाम 6 बजे तक नरौरा गंगा बैराज पर कुल 1,82,653 क्यूसेक पानी की उपलब्धता दर्ज की गई. बैराज से डाउन स्ट्रीम में 1,67,951 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. वहीं, निचली गंगा नहर में 7,270 क्यूसेक तथा समानांतर निचली गंगा नहर में 7,432 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है.


नरौरा बैराज के तकनीकी कर्मी देवेश कुमार के अनुसार, यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और गंभीर हो सकती है तथा जुनावई क्षेत्र के कई गांव प्रभावित होने की आशंका है.

बरेली में बारिश और रामगंगा नदी में डूबने से दो की मौत : जिले में हाल ही में पानी में डूबने से हुई दो अलग-अलग घटनाओं में जान गंवाने वाले परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार ने दैवीय आपदा राहत के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की है. दोनों प्रभावित परिवारों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई. पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने तहसील आंवला प्रशासन की मौजूदगी में राहत राशि के प्रतीकात्मक चेक सौंपे.


पहली घटना आंवला नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा की है, जहां लगातार बारिश के दौरान छह वर्षीय दिव्यांग बालक प्रीत नाले में गिरकर डूब गया था. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और फ्लड पीएसी की संयुक्त टीम ने लगभग 44 घंटे तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का शव बरामद किया गया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया.


दूसरा मामला थाना अलीगंज क्षेत्र के ग्राम महोबा माजरा कैनी शिवनगर का है. यहां अजय (22) रामगंगा नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूब गया. सूचना मिलते ही अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के नेतृत्व में तहसील प्रशासन ने एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू कराया. करीब चार घंटे के प्रयास के बाद युवक का शव नदी से बाहर निकाला गया.


राजस्व एवं आपदा विभाग ने दोनों घटनाओं को दैवीय आपदा की श्रेणी में मानते हुए नियमानुसार मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की. मंत्री धर्मपाल सिंह ने दोनों परिवारों को राहत राशि के प्रतीकात्मक चेक सौंपते हुए हर संभव सरकारी सहयोग का भरोसा दिलाया.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदियों, नालों और जलभराव वाले स्थानों के पास जाने से बचें तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें. एडीएम वित्त संतोष कुमार ने बताया कि आंवला क्षेत्र में हुई दोनों घटनाओं में 4-4 लाख रुपये की मदद की गई है.

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