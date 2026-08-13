ETV Bharat / state

बिहार की 26 नदियों में पानी मापने लायक भी नहीं.. 10 पूरी तरह सूखी, मानसून के बावजूद कम बारिश

बिहार की नदियों का जलस्तर कम ( ETV Bharat )

पटना: इस बार बिहार में मानसून धोखा दे रहा है. जुलाई महीने में जो सामान्य बारिश 340.5 मिमी होनी चाहिए थी, वह केवल 203 मिमी ही हुई है. 2020 में सामान्य से 25% अधिक बारिश जुलाई महीने में हुई थी और उसके बाद लगातार ये छठा साल है, जब बिहार में कम बारिश रिकार्ड की गई है. अगस्त महीने में भी वही स्थिति बनी हुई है और और अब तक 38% कम बारिश रिकार्ड की गई है. इसका असर बिहार की नदियों पर भी पड़ रहा है. बिहार की नदियों का जलस्तर कम: मानसून के समय जिन नदियों में पानी लबालब रहता. इस बार मापने लाइक तक पानी नहीं है. बिहार में जल संसाधन विभाग राज्य की 81 नदियों के पानी की मापी करता है. इसके लिए 117 स्थानों पर रेनगेज की सुविधा है. जो ताजा आंकड़ा है, उसके अनुसार बिहार के 26 नदियों में नापने लायक भी पानी नहीं है. 10 नदियां पूरी तरह से सूख गई हैं और सबसे अधिक आठ नदियां नालंदा की है. 10 नदियां पूरी तरह सूखी (ETV Bharat) औसत से कम बारिश का नदियों पर असर: एक तरफ नेपाल में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तो बिहार में मानसून की स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण कई जिलों में नदियों की स्थिति काफी खराब है. जल संसाधन विभाग के ताजा आंकड़ों को देखें तो 26 नदियों में इतना पानी नहीं है कि उसकी मापी हो सके. 10 नदियां पूरी तरह सूखी: पटना में दरधा और कररूआ, नालंदा में लौकाईन, मोहाने, नोनई, पंचाने, गोइठवा, पैमार, चिरैया और भूतही पूरी तरह सूखी हुई है. रोहतास में अवसाने, औरंगाबाद में बटाने, जमुई में बरनार, नवादा में सकरी और तिलैया, मुंगेर में मुहानी, बांका में चिरगेरूआ, रोहतास में काव, पश्चिम चम्पारण में पंडई, समस्तीपुर में नून, नून बथाने और बालान, सीतामढ़ी में लखनदेई, दरभंगा में तीषभवारा/कमला, जीवछ/कमला, अररिया में नूना में पानी नापने लायक नहीं बचा है. मानसून की बारिश का इंतजार है.