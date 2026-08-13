बिहार की 26 नदियों में पानी मापने लायक भी नहीं.. 10 पूरी तरह सूखी, मानसून के बावजूद कम बारिश
कम बारिश के कारण बिहार की 26 नदियों में इस बार पानी मापने लायक भी नहीं है. पढ़ें अविनाश कुमार की रिपोर्ट..
Published : August 13, 2026 at 2:45 PM IST
पटना: इस बार बिहार में मानसून धोखा दे रहा है. जुलाई महीने में जो सामान्य बारिश 340.5 मिमी होनी चाहिए थी, वह केवल 203 मिमी ही हुई है. 2020 में सामान्य से 25% अधिक बारिश जुलाई महीने में हुई थी और उसके बाद लगातार ये छठा साल है, जब बिहार में कम बारिश रिकार्ड की गई है. अगस्त महीने में भी वही स्थिति बनी हुई है और और अब तक 38% कम बारिश रिकार्ड की गई है. इसका असर बिहार की नदियों पर भी पड़ रहा है.
बिहार की नदियों का जलस्तर कम: मानसून के समय जिन नदियों में पानी लबालब रहता. इस बार मापने लाइक तक पानी नहीं है. बिहार में जल संसाधन विभाग राज्य की 81 नदियों के पानी की मापी करता है. इसके लिए 117 स्थानों पर रेनगेज की सुविधा है. जो ताजा आंकड़ा है, उसके अनुसार बिहार के 26 नदियों में नापने लायक भी पानी नहीं है. 10 नदियां पूरी तरह से सूख गई हैं और सबसे अधिक आठ नदियां नालंदा की है.
औसत से कम बारिश का नदियों पर असर: एक तरफ नेपाल में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तो बिहार में मानसून की स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण कई जिलों में नदियों की स्थिति काफी खराब है. जल संसाधन विभाग के ताजा आंकड़ों को देखें तो 26 नदियों में इतना पानी नहीं है कि उसकी मापी हो सके.
10 नदियां पूरी तरह सूखी: पटना में दरधा और कररूआ, नालंदा में लौकाईन, मोहाने, नोनई, पंचाने, गोइठवा, पैमार, चिरैया और भूतही पूरी तरह सूखी हुई है. रोहतास में अवसाने, औरंगाबाद में बटाने, जमुई में बरनार, नवादा में सकरी और तिलैया, मुंगेर में मुहानी, बांका में चिरगेरूआ, रोहतास में काव, पश्चिम चम्पारण में पंडई, समस्तीपुर में नून, नून बथाने और बालान, सीतामढ़ी में लखनदेई, दरभंगा में तीषभवारा/कमला, जीवछ/कमला, अररिया में नूना में पानी नापने लायक नहीं बचा है. मानसून की बारिश का इंतजार है.
बिहार में अगस्त महीने में अब तक 573.4 मिमी बारिश होनी चाहिये लेकिन 369 मिमी के आस पास बारिश रिकार्ड की गई है. कम बारिश होने के कारण सबसे ज्यादा असर धान रोपणी पर पड़ा है. किसानों को बिजली या डीजल से पटवन करना पड़ रहा है.
भूजल पर भी पड़ रहा है असर: कम बारिश का असर भूजल पर भी पड़ रहा है. पीएचईडी के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में अधिकांश जिलों में दो से तीन फीट पानी नीचे चला गया है और सबसे अधिक असर दक्षिण बिहार के जिलों में दिख रहा है. अरवल में 22.6 फीट की तुलना में इस वर्ष 24.4 फीट भूजल नीचे चला गया है. सासाराम में 24.8 फीट की तुलना में 27.4 फिट भूजल नीचे चला गया है. भागलपुर में पिछले साल 23.9 फीट की तुलना में इस बार 26.5 फीट भूजल नीचे चला गया है. गया में पिछले साल 36.3 फीट भूजल नीचे था इस बार यह 39 फीट नीचे है.
क्या बोले मंत्री?: इस बारे में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि हम लोग 'जी राम जी' योजना के तहत भी नदियों में गाद निकालने का काम करने जा रहे हैं, जिससे नदियों की गहराई बढ़ेगी और उसमें लंबे समय तक पानी है स्टोर हो सकेगा. साथ ही भू-जल की भी स्थिति बेहतर होगी.
"भू-जल की स्थिति बेहतर हो इसके लिए, कई नदियों के पानी का इस्तेमाल पेयजल के रूप में हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में पटना में भी पेयजल के रूप में गंगा नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री
मौसम #चेतावनी #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक pic.twitter.com/UrM288LtsZ— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) August 13, 2026
क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान?: इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने के संकेत दिए हैं. ऐसे में भू-जल की स्थिति बेहतर हो सकती है. जिन नदियों में पानी नहीं है, वहां भी स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें: बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पटना वाले भी रहें सावधान..