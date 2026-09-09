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लखनऊ में 18 साल बाद गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा; कुड़िया घाट पर दो चबूतरे डूबे, काफी हद तक साफ हुआ पानी

लखनऊ शहर का विकास ऐतिहासिक रूप से गोमती नदी के किनारे ही हुआ. नवाबों के शासनकाल में गोमती के तट पर कई भव्य इमारतें, घाट और बाग बसाए गए, और नदी शहर के सांस्कृतिक व आर्थिक जीवन की धुरी रही. यही कारण है कि इसे सदियों से लखनऊ की जीवनदायिनी कहा जाता रहा है.

गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले के निकट माधोटांडा के पास फुलहर झील (गोमत ताल) से होता है. यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के पास कैथी में गंगा से मिलती है. इसकी कुल लंबाई करीब 900 किलोमीटर से अधिक मानी जाती है.

लखनऊ : गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. अनुमान है कि आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि होगी. बीते 18 वर्षों में गोमती नदी का यह जलस्तर देखने को मिल रहा है. जीवनदायिनी गोमती नदी अब पहले की तुलना में साफ-सुथरी और निर्मल भी नजर आ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है. लखनऊ के कुड़िया घाट पर जलस्तर बढ़ने से दो चबूतरे डूब गए हैं.

गोमती नदी का अस्तित्व (Photo credit: ETV Bharat)

समय के साथ शहरीकरण, औद्योगीकरण और बढ़ती आबादी के दबाव में नदी में सीधे गिरने वाले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट ने इसे धीरे-धीरे प्रदूषित कर दिया, और यह नदी सिकुड़ते जलप्रवाह के कारण नाले जैसी हालत में पहुंचने लगी थी.





गोमती पीलीभीत से निकलकर करीब सैकड़ों छोटी-बड़ी सहायक नदियों का जल समेटती हुई आगे बढ़ती है, जो इस समय उफान पर है. माना जा रहा है कि इन नदियों का पानी आने से गोमती का जलस्तर आगे और बढ़ेगा. गोमती की सफाई को लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगातार आवाज उठाई है.

लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा (Photo credit: ETV Bharat)

सफाई को लेकर सरकार ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं. विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इसका पानी उपचारित करके ही नदी में छोड़ा जाए. फिलहाल नदी निर्मल और साफ दिखाई दे रही है और जलप्रवाह भी बेहतर है. प्रशासन और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि इस स्थिति को बनाए रखा जाए या नदी फिर पुरानी हालत में लौट जाए.







ईटीवी भारत से बातचीत में सामाजिक कार्यकर्ता रिद्धि किशोर गौड़ ने बताया कि पिछले 18 वर्षों में गोमती का जलस्तर इस तरह नहीं बढ़ा था, इसलिए लोगों में उत्साह है, हालांकि बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है. उन्होंने बताया कि पहले जलस्तर बढ़ने से पूर्व नदी के पानी से दुर्गंध आती थी और उसमें जलकुंभी व प्रदूषणकारी सामग्री दिखती थी, लेकिन अब पानी काफी हद तक साफ हो गया है.

लखनऊ में गोमती नदी (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जब तक नदी अविरल बहती रहेगी, तभी तक निर्मल रहेगी. लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गोमती की सफाई को लेकर चिंता जताई है. उम्मीद जताई जा रही है कि आगे नदी की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.





कार्यकर्ताओं का कहना है कि जलस्तर बढ़ना न केवल नाविकों के लिए अच्छी खबर है, बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही गोमती नदी के लिए भी एक बड़ी राहत है. उन्होंने मांग की कि गोमती नदी को शारदा नहर या घाघरा नदी से जोड़ा जाए, ताकि उसमें हमेशा पर्याप्त जलप्रवाह बना रहे. उनके अनुसार, गोमती लखनऊ की जीवनदायिनी है. अगर इसका अस्तित्व समाप्त हुआ तो यह शहर के लिए एक बड़ा संकट होगा.





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