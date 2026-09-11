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साहिबगंज में गंगा नदी ने चार साल का रिकॉर्ड तोड़ा, जलस्तर 28.72 मीटर तक पहुंचा, लोग परेशान

साहिबगंज में गंगा नदी के जलस्तर ने चार सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं.

Sahibganj Flood
साहिबगंज में बाढ़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 3:03 PM IST

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साहिबगंज: झारखंड का साहिबगंज जिला बाढ़ से प्रभावित है. शुक्रवार सुबह गंगा नदी का जलस्तर 28.72 मीटर तक पहुंच गया, जो पिछले चार सालों में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा स्तर है. इससे नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

बता दें कि पिछले साल गंगा का अधिकतम जलस्तर 28.70 मीटर तक पहुंचा था. इससे पहले के सालों में अधिकतम स्तर 28.06 मीटर (2024), 27.38 मीटर (2023) और 28.60 मीटर (2022) रहा था. अभी जलस्तर धीमी गति से बढ़ रहा है.

गंगा नदी ने चार साल का रिकॉर्ड तोड़ा (Etv Bharat)

केंद्रीय जल आयोग के साइट इंचार्ज छोटे लाल मालतो ने बताया कि बक्सर और मुंगेर के बीच नदी का जलस्तर घट रहा है और बाकी जगहों पर स्थिर है. हालांकि, कोसी नदी से पानी छोड़े जाने के कारण साहिबगंज में गंगा का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. उम्मीद है कि जल्द ही जलस्तर स्थिर हो जाएगा.

दो दिनों के लिए स्कूल बंद

गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए, नदी के किनारे स्थित सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 11 और 12 सितंबर तक दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. नतीजतन, बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल अब सोमवार को खुलेंगे.

Sahibganj Flood
साहिबगंज में बाढ़ (Etv Bharat)

दियारा इलाका जलमग्न

गंगा के बढ़ते जलस्तर और जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों को लगातार मजबूत कर रहा है. प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी बाढ़ प्रभावित परिवारों तक जरूरी खाद्य सामग्री और अन्य जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए जमीन पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. इन प्रयासों के तहत, आज गोपालपुर, घिसु टोला, मकईया टोला और बांसकोला जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया गया. इस निरीक्षण का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी अमर जॉन आईन्द और साहिबगंज अंचलाधिकारी बासुकीनाथ टुडू ने NDRF की टीम और कर्मचारियों के साथ मिलकर किया.

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साहिबगंज में बाढ़ (Etv Bharat)

निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लिया और उनके बीच खाद्य सामग्री बांटी. इस मौके पर, अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वे बाढ़ से प्रभावित लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें, राहत और खाने-पीने की चीजें पहुंचाने में कोई कमी न होने दें, प्रभावित परिवारों तक समय पर मदद पहुंचाएं और इलाके पर लगातार नजंर रखें.

चारे की कमी से परेशान पशुपालक

शकुंतला सहाय घाट पर अपने जानवरों के साथ डेरा डाले पशुपालक चारे की लगातार कमी से परेशान हैं. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने उनसे अपने जानवरों को दियारा क्षेत्र से लाने की अपील की थी और वादा किया था कि चारा उपलब्ध कराया जाएगा. लेकिन, चारे का कोई अता-पता नहीं है. कई पशुपालकों ने बताया कि उन्हें आए हुए कई दिन हो गए हैं, फिर भी कोई प्रशासनिक अधिकारी उनका हाल-चाल जानने तक नहीं आया है.

सुनीत देवी, सुंदर मंडल, महेंद्र मंडल और रामप्रसाद समेत कई पशुपालकों ने बताया कि उनके पास कुल 50 मवेशी हैं. उन्हें चारा जुटाने में बहुत मुश्किल हो रही है. उन्हें उम्मीद थी कि चारा मिलेगा, लेकिन प्रशासन के रवैये से उन्हें निराशा हुई है.

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