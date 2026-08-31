कानपुर में फिर उफनाई गंगा, खतरे में 176 गांव, जानिए 2010 में कैसी मची थी इन गांवों में तबाही

दरअसल, पहाड़ों और ऊपरी हिस्सों से लगातार हो रही बारिश और पानी छोड़े जाने के कारण कटरी क्षेत्र के करीब 176 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. वर्तमान में जिस तरह से गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है, उससे आसपास के ग्रामीणों के जहन में सितंबर 2010 की डरावनी यादें और सिहरन फिर से ताजा हो गई हैं. उस दौरान लगातार मूसलाधार बारिश और ऊपरी बांधों से छोड़े गए पानी के कारण गंगा का जलस्तर कानपुर गेज स्टेशन पर पिछले 42 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 115 मीटर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था, जिससे कई जिले और सैकड़ों गांव इसकी चपेट में आ गए थे.

ग्रामीणों का कहना हैं कि खेतों में लहलहाती फसलें पहले ही डूब चुकी हैं और अब पानी घरों की ओर बढ़ने लगा है. गंगा का यह बढ़ता जलस्तर देखकर ठीक वैसी ही सिहरन पैदा हो रही है जैसी उन्होंने सितंबर 2010 में झेली थी, जब रातों-रात पानी गांवों में घुस आया था और लोगों को सब कुछ छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर भागना पड़ा था. हालांकि, सिंचाई विभाग की मानें तो स्थिति अभी नियंत्रण में है और 2010 जैसी भयानक आपदा की फिलहाल कोई सीधी संभावना नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा चुकी है.

चयनपुरवा गांव के रहने वाले रामचंद्र बताते हैं कि पानी उनके घर के बाहर तक आ चुका है और खेतों में लहलहाती फसलें पूरी तरह डूबकर बर्बाद हो गई हैं. रामचंद्र के मुताबिक फसल तो पूरी डूब गई है, सब बर्बाद हो गई है. यही हाल लुधवाखेड़ा गांव का भी है. ग्रामीण मुकेश बताते हैं कि बाढ़ और पानी के कारण हर कोई परेशान है. चाहे वह खेती-बाड़ी हो या मवेशी.

कानपुर में गंगा का जलस्तर (Photo credit;ETV Bharat)



पानी में डूबा स्कूल, प्रभावित हुई बच्चों की पढ़ाई:

मुकेश के अनुसार इस समय लौकी और अमरूद के बाग जैसी फसलें थीं, जो पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं. डर इस बात का है कि अगर पानी और बढ़ा, तो मुसीबतें और गहरी हो जाएंगी. बढ़ते जलस्तर का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि नौनिहालों की शिक्षा पर भी इसका सीधा असर पड़ा है. लोधवाखेड़ा ग्राम स्थित प्राथमिक विद्यालय में गंगा का पानी भर जाने के कारण स्कूल को तुरंत दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा है.

विद्यालय के शिक्षक महेश प्रसाद ने बताया कि जलस्तर बढ़ने के कारण विद्यालय में गंगा का पानी भर गया है. इसलिए हमारे स्कूल को पूर्व माध्यमिक विद्यालय लोधवाखेड़ा में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. हम बीच-बीच में जाकर जायजा लेते हैं कि पानी कम हुआ या बढ़ रहा है. बच्चों की पढ़ाई प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन पानी में तो पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए बगल के स्कूल में व्यवस्था की गई है.

2010 की बाढ़ (Photo credit;ETV Bharat)



बढ़ते जलस्तर से अटल घाट की सीढ़ियां डूबीं: महेश प्रसाद ने बताया कि लगातार बढ़ते जल स्तर से नवाबगंज क्षेत्र में स्थित अटल घाट की सीढ़ियां भी डूब चुकी हैं. घाट पर आने वाले लोगों को नीचे उतरने से प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन के द्वारा घाट के आसपास से बैरिकेटिंग की गई है. नाव चलाने वाले नाविकों को गंगा में जाने से सख्त रोक लगाई गई है. घाट के आसपास लगातार प्रशासन के द्वारा निगरानी के लिए पुलिस को तैनात किया गया है.

रोजगार पर भी संकट (Photo credit;ETV Bharat)

सिंचाई विभाग के गेज रीडर उत्तम पाल ने बताया कि कानपुर में गंगा का जलस्तर 114.30 मीटर पर चल रहा है, जो चेतावनी बिंदु से करीब 17 सेंटीमीटर दूर है. ऊपर से पानी की आवक अब कम होती दिख रही है और आने वाले दो-तीन दिनों में जलस्तर में कमी आने की पूरी उम्मीद है। अभी स्थिति सामान्य है और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

कानपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है (Photo credit;ETV Bharat)

एसडीएम सदर अनुभव सिंह ने बताया कि गंगा के जलस्तर की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है. कटरी क्षेत्र के सभी गांव में टीमें लगातार निरीक्षण कर रही है. दो बाढ़ शिविर भी तैयार किए गए हैं. फिलहाल अभी खेतों में फसलों तक पानी पहुंचा है. केवल दो ऐसे गांव है, जहां गंगा का पानी प्रवेश किया,लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद है, राहत किट भी तैयार है और ट्रैक्टरों को भी लगाया गया है, जिससे ग्रामीणों को कोई समस्याएं न हो.









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