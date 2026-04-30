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प्रयागराज में पारा 45 डिग्री के पार, गंगा-यमुना नदी का घटा जलस्तर, पानी की समस्या से बचने के लिए मेयर ने बताया प्लान

प्रयागराज में गंगा-यमुना नदी का घटा जलस्तर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों भीषण गर्मी ने जनजीवन पर व्यापक असर डाला है. तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से लोग लू और हीट स्ट्रोक की चपेट में आ रहे हैं. लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के कारण विद्युत और पानी की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. तेज धूप के कारण गंगा-यमुना नदी का जलस्तर भी कम हुआ है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है. नदियों के जलस्तर में कमी आने से शहर वासियों को पीने के पानी की किल्लत भी उठानी पड़ सकती है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जल निगम और नगर निगम ने संयुक्त रूप से तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि आने वाले दिनों में शहर के पुराने इलाकों और शहर से सटे गांवों में पानी की कोई दिक्कत नहीं हो. शहर में लगाए गए 185 ट्यूबवेल. (Video Credit; ETV Bharat) गंगा और यमुना नदी घाटों से दूर होती जा रही हैं. कछारी इलाके बढ़ते जा रहे हैं. फाफामऊ ब्रिज के नीचे, पुराने यमुना पुल जहां हमेशा गंगा उफनाई होती थी, वहां पानी कम होने लगा है. फाफामऊ घाट हो या फिर संगम नोज का इलाका, अरैल घाट, बलुआघाट, दारागंज, दरियाबाद का जोगीघाट हर किनारे से पानी दूर हो गया है. ऐसा उस वक्त होता है जब प्रयागराज में भीषण गर्मी का रिकॉर्ड टूटता है.