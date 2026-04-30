प्रयागराज में पारा 45 डिग्री के पार, गंगा-यमुना नदी का घटा जलस्तर, पानी की समस्या से बचने के लिए मेयर ने बताया प्लान
यमुना नदी की गहराई में इंटेंट वेल लगाया गया है. पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े इसलिए 185 ट्यूबवेल भी लगाए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 5:25 PM IST
प्रयागराज : संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों भीषण गर्मी ने जनजीवन पर व्यापक असर डाला है. तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से लोग लू और हीट स्ट्रोक की चपेट में आ रहे हैं. लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के कारण विद्युत और पानी की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. तेज धूप के कारण गंगा-यमुना नदी का जलस्तर भी कम हुआ है.
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है. नदियों के जलस्तर में कमी आने से शहर वासियों को पीने के पानी की किल्लत भी उठानी पड़ सकती है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जल निगम और नगर निगम ने संयुक्त रूप से तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि आने वाले दिनों में शहर के पुराने इलाकों और शहर से सटे गांवों में पानी की कोई दिक्कत नहीं हो.
गंगा और यमुना नदी घाटों से दूर होती जा रही हैं. कछारी इलाके बढ़ते जा रहे हैं. फाफामऊ ब्रिज के नीचे, पुराने यमुना पुल जहां हमेशा गंगा उफनाई होती थी, वहां पानी कम होने लगा है. फाफामऊ घाट हो या फिर संगम नोज का इलाका, अरैल घाट, बलुआघाट, दारागंज, दरियाबाद का जोगीघाट हर किनारे से पानी दूर हो गया है. ऐसा उस वक्त होता है जब प्रयागराज में भीषण गर्मी का रिकॉर्ड टूटता है.
प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी का कहना है कि इससे गंगा के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगले कुछ हफ़्तों में बारिश शुरू होते ही गंगा की धारा फिर से बढ़ने लगेगी. गंगा की धारा सिमटने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गर्मियों के मौसम में हर साल संगम के नज़दीक गंगा का जलस्तर औसतन करीब नौ हज़ार क्यूसेक रहता था, लेकिन इस बार यह सिर्फ दो हज़ार क्यूसेक के आसपास ही है.
महापौर गणेश केसरवानी ने कहा, शहर में जलापूर्ति का एक बड़ा हिस्सा लगभग 80 एमएलडी नदियों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर निर्भर है, इसलिए नदियों के सूखने से पानी की उपलब्धता का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ता है. इसे देखते हुए यमुना नदी की गहराई में इंटेंट वेल लगाया गया है. जिससे शहर वासियों की पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े. शहर में 185 ट्यूबवेल लगाया गया है. पुराने ट्यूबवेल को रिबोर किया गया है.
महापौर ने बताया, इस बार नई व्यवस्था के तहत 18 चौराहों को चिन्हित करके वाटर एटीएम लगाया गया है. पूरे शहर में 40 वाटर एटीएम लगाए जाने हैं, ताकि घरों में वाटर सप्लाई सहित राहगीरों को भी किसी तरह की पेयजल की दिक्कत ना हो सके.
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