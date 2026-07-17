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साहिबगंज में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट

गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ( Etv Bharat )