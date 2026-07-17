साहिबगंज में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट
साहिबगंज जिले में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है.
Published : July 17, 2026 at 6:58 PM IST
साहिबगंज: गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. बिहार के बक्सर से लेकर फरक्का तक जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है. इधर कोशी जैसी सहायक नदी का पानी भी गंगा नदी में आने से जलस्तर में इजाफा देखा जा रहा है. प्रति घंटा एक सेमी की रफ्तार से पानी में बढ़ोतरी हुई है. शुक्रवार सुबह गंगा नदी का जलस्तर 23.64 मीटर मापा गया है.
जलस्तर बढ़ने से किसान परेशान!
इधर, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जलस्तर में अभी बढ़ोतरी होगी. यही स्थिति रही तो पांच से छह दिनों में गंगा चेतावनी रेखा 26.25 मीटर तक पहुंच जाएगी. साहिबगंज में खतरे का निशान 27.25 मीटर है. गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से दियारा क्षेत्र में पानी घुसने लगा है. किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है, मवेशियों का चारा डूबने लगा है. वहीं जिला प्रशासन भी गंगा नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है.
संभावित बाढ़ के खतरा को लेकर प्रशासन अलर्ट
जिला सदर ब्लॉक के सीओ सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी बासुकीनाथ टुडू ने गंगा का दौरा करके जायजा लिया. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन पिछले साल की भांति इस साल भी बाढ़ पीड़ितों को ठहरने के लिए व्यवस्था कर रहा है. मवेशियों के लिए चारा का प्रबंध किया जा रहा है, बाढ़ के दौरान लोगों के बीच राहत सामग्री बांटने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, बाढ़ का खतरा महसूस होने के साथ प्रशासन मदद को लेकर पूरी चरह से अलर्ट पर है.
बता दें कि साहिबगंज में गंगा तटीय क्षेत्र 83 किमी क्षेत्र में 108 गांव आते हैं, जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं यानि कुल मिलाकर करीब 50 हजार से अधिक लोग अपना आशियाना छोड़कर सूखे स्थान की ओर चले जाते हैं.
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