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साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार, प्रशासन की उड़ी नींद

साहिबगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. उपायुक्त ने कई घाटों का निरीक्षण किया.

WATER LEVEL OF GANGA RIVER
उपायुक्त और अन्य पदाधिकारी जलस्तर का निरीक्षण करते हुए (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 8:15 PM IST

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साहिबगंज: गंगा नदी का जलस्तर मंगलवार को दोपहर बाद चेतावनी रेखा को पार कर गया. जिले में चेतावनी रेखा 26.25 मीटर है लेकिन देर शाम जलस्तर 26.26 मीटर तक पहुंच चुका था जबकि खतरे का निशान 27.25 मीटर है. जैसे ही जलस्तर चेतावनी रेखा से ऊपर पहुंचा, जिला प्रशासन हरकत में आ गया.

उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने एडीसी और एसडीओ के साथ चानन घाट, पुरानी साहिबगंज घाट, मुक्तेश्वर घाट व शकुंतला सहाय घाट का निरीक्षण किया और गंगा के दूसरी ओर रहने वाले ग्रामीणों और बस्तियों के बारे में लोगों से जानकारी ली. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी और अपनी टीम को दियारा क्षेत्र का निरीक्षण करने का आदेश दिया.

जानकारी देते उपायुक्त दीपक कुमार दुबे (Etv Bharat)

बाढ़ से 50 हजार परिवार प्रभावित

बाढ़ से सदर प्रखंड के नौ, राजमहल अंचल के तीन, तालझारी अंचल के दो, बोरियो अंचल के छह, अंचल उधवा के 14 पंचायत प्रभावित होते हैं. सदर अंचल के पंचायत मखमलपुर उत्तर, हाजीपुर पश्चिम, मखमलपुर दक्षिण, गंगा प्रसाद पश्चिम, गंगा प्रसाद पूरब, गंगा प्रसाद पूरब मध्य, गंगा प्रसाद पश्चिम मध्य और हाजीपुर पूरब आदि जलस्तर बढ़ने पर प्रभावित होते हैं.

WATER LEVEL OF GANGA RIVER
निरीक्षण करते उपायुक्त (Etv Bharat)

बाढ़ जैसी आपदा से निपटने को मिला फंड

बाढ़ से जुड़ी आपदाओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन को ₹2 करोड़ की राशि दी गई है. बाढ़ के दौरान डूबने की घटनाओं में मुआवजे (₹4 लाख तक) के लिए एक अलग फंड तय किया गया है. संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. पशुओं के चारे के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और पहले की तरह ही तय जगहों पर चारा बांटा जाएगा. बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन देने की तैयारी हो चुकी है. जिला प्रशासन ने इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है और आदेश जारी होते ही राहत सामग्री बांटने का काम शुरू हो जाएगा.

गंगा चेतावनी रेखा को पार कर चुकी है

गंगा चेतावनी के निशान को पार कर गई है. इसी के मद्देनजर उपायुक्त ने गंगा घाट का दौरा किया और पहले से बोट एंबुलेंस भी तैयार कर ली गई है, दो गोताखोरों को प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजा गया है. अन्य गोताखोरों को अलग-अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा. पर्याप्त मोटर बोट उपलब्ध हैं. जरूरत पड़ी तो नाव की व्यवस्था भी की जाएगी.

उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने कहा कि वैसे जिलावासियों को डरने की जरूरत नहीं है. जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ को बुलाया जाएगा. जिलेवासियों से अपील है कि अभी गंगा नदी में स्नान करने न जाएं और ना ही बच्चों को जाने दें.

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