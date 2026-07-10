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बारिश ने बढ़ाई टेंशन! हरिद्वार में लगातार बढ़ रहा गंगा का जल स्तर, निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी

हरिद्वार में लगातार बढ़ रहा गंगा का जल स्तर ( ETV Bharat )