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फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी का जल स्तर बढ़ा, चेतावनी बिंदु से 14 सेंटीमीटर दूर गंगा, डीएम बोलीं- आपदा से निपटने के लिए तैयार

डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने कहा कि सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है. तैयारियां पूरी हैं.

फर्रुखाबाद में सताने लगा बाढ़ का खतरा.
फर्रुखाबाद में सताने लगा बाढ़ का खतरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 3:52 PM IST

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फर्रुखाबाद : पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा और रामगंगा नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है. तटवर्ती गांवों में बाढ़ का पानी घुसने की संभावना बनी हुई है. ऐसे में जिला प्रशासन आपदा से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है. पिछली बार करीब 167 गांव में डेढ़ लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे. डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने कहा कि सभी विभागों को निर्देशित किया गया है. वर्षा का समय व संभावना भी है. गंगा का जल स्तर दो सेंटीमीटर बढ़ा है. सभी विभागों को तैयार रहने के लिए कहा गया है.

डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने बताया, फर्रुखाबाद में मुख्य रूप से दो नदियों गंगा और रामगंगा नदी की वजह से बाढ़ आती है. गंगा का 80 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है. जबकि रामगंगा का स्ट्रेच 35 किलोमीटर का जिले में है. कायमगंज तहसील के 72 गांव और अमृतपुर तहसील के 70 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं. जिले में बाढ़ प्रबंधन समिति का चार बार गठन किया जा चुका है.

डीएम ने विभागों को तैयार रहने का दिया निर्देश. (Video Credit; ETV Bharat)

डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बन चुका है. गंगा और रामगंगा पर सिंचाई विभाग के कुल चार प्रोजेक्ट थे, सभी को 15 जून तक कंप्लीट कर लिया गया है. बाढ़ चौकियां भी बना ली गई हैं. 23 शरणालय भी बनाए गए हैं. बाढ़ चौकियों पर संबंधित विभाग के कर्मचारियों के साथ ही रेवेन्यू और पुलिस विभाग के अधिकारी तैनात रहेंगे. मोबाइल डॉक्टर भी तैनात रहेंगे.

शरणालय में सारी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं. जैसे पका हुआ भोजन से लेकर शौचालय की व्यवस्था की गई है. बच्चे जो वहां पर आएंगे उनके पठन पाठन के लिए भी व्यवस्था की गई है. यदि फसलों का नुकसान हुआ है, तो उसका सर्वे कराकर राहत विभाग की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाएगा. फसल बीमा योजना है उसकी तरफ से उनको मुआवजा दिया जाएगा.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर लगाए जाएंगे. बाढ़ प्रभावित तहसीलों में नाव और नाविक की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. गंगा का जल स्तर 136.20 सेंटीमीटर है, जो चेतावनी बिंदु से 14 सेंटीमीटर नीचे है. चेतावनी बिंदु 136.6 सेंटीमीटर है. लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. पिछली बार 166 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे. उसी को देखते हुए जो उस समय किट वितरण होनी है. उस का प्रबंध किया गया है.

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