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फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी का जल स्तर बढ़ा, चेतावनी बिंदु से 14 सेंटीमीटर दूर गंगा, डीएम बोलीं- आपदा से निपटने के लिए तैयार

फर्रुखाबाद में सताने लगा बाढ़ का खतरा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा और रामगंगा नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है. तटवर्ती गांवों में बाढ़ का पानी घुसने की संभावना बनी हुई है. ऐसे में जिला प्रशासन आपदा से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है. पिछली बार करीब 167 गांव में डेढ़ लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे. डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने कहा कि सभी विभागों को निर्देशित किया गया है. वर्षा का समय व संभावना भी है. गंगा का जल स्तर दो सेंटीमीटर बढ़ा है. सभी विभागों को तैयार रहने के लिए कहा गया है. डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने बताया, फर्रुखाबाद में मुख्य रूप से दो नदियों गंगा और रामगंगा नदी की वजह से बाढ़ आती है. गंगा का 80 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है. जबकि रामगंगा का स्ट्रेच 35 किलोमीटर का जिले में है. कायमगंज तहसील के 72 गांव और अमृतपुर तहसील के 70 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं. जिले में बाढ़ प्रबंधन समिति का चार बार गठन किया जा चुका है. डीएम ने विभागों को तैयार रहने का दिया निर्देश. (Video Credit; ETV Bharat)