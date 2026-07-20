चंद्रभागा नदी और जाहलमा नाले का बढ़ा जलस्तर, मार्ग प्रभावित होने की वजह से यातायात बाधित
लाहौल स्पीति डीसी ने जाहलमा नाले का जलस्तर सामान्य होते ही मार्ग बहाल करने और स्थायी पुल के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 10:35 PM IST
लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच चंद्रभागा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. जलस्तर इतनी से बढ़ रहा है कि जोबरंग पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा, जिससे क्षेत्र में आवागमन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. वहीं, नदी के उफान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं, जालहमा नाले में आई बाढ़ के कारण नाले पर बना अस्थायी मार्ग बह गया.
लाहौल-स्पीति डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष किरण भड़ाना ने बताया, "जिले में लगातार हो रही वर्षा हो रही है. जिसकी वजह से जालहमा नाले में बाढ़ आने से नाले पर बना अस्थायी मार्ग तेज बहाव में बह गया. अस्थायी मार्ग के बह जाने से दोनों ओर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है. जन सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक रोक दी गई है".
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं. किसानों एवं बागवानों की उपज को समय पर मंडियों तक पहुंचाने और आम लोगों को शीघ्र यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त ने सीमा सड़क संगठन (BRO) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जालहमा नाले का जलस्तर सामान्य होते ही अस्थायी सड़क मार्ग को युद्ध स्तर पर पुनः बहाल किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने जालहमा नाले पर निर्माणाधीन स्थायी पुल के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.
डीसी किरण भड़ाना ने क्षेत्र के किसानों, बागवानों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि जब तक अस्थायी मार्ग पुनः बहाल नहीं हो जाता, तब तक नाले को पार करने का जोखिम बिल्कुल न उठाएं. अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. साथ ही उन्होंने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करने का आग्रह किया है.
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