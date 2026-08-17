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झारखंड में भारी बारिश को लेकर गया में अलर्ट, कई नदियों में बढ़ सकता है जलस्तर

गया: झारखंड में भारी बारिश को लेकर गया में अलर्ट घोषित किया गया है. विभिन्न इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना जताई गई है. कई नदियों में बाढ़ आने से आसपास के निचले और संवेदनशील क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ सकता है. इसे लेकर गया के डीएम ने अपने-अपने क्षेत्र में लगातार स्थिति की निगरानी करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है.

भारी बारिश को लेकर गया में अलर्ट: गया जिला प्रशासन द्वारा इसे लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. बताया गया है कि मौसम विभाग रांची के द्वारा जारी मौसम चेतावनी के अनुसार 18 अगस्त को प्रातः 8:30 बजे से लेकर 19 अगस्त को प्रातः 8:30 बजे तक झारखंड के कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है. इसे लेकर झारखंड कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है.

बारिश को लेकर गया में अलर्ट (ETV Bharat)

बाढ़ की स्थिति हो सकती है उत्पन्न: गया के डीएम शशांक शुभंकर द्वारा बताया गया है कि झारखंड में संभावित भारी से भारी वर्षा को देखते हुए गया जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. लगातार अधिक वर्षा की स्थिति में गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है.

वहीं, झारखंड के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा होने पर गया के फल्गु नदी के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है. इससे बोधगया के बतसपुर क्षेत्र और गया नगर क्षेत्र के फल्गु नदी के आसपास के निचले और संवेदनशील क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने की संभावना हो सकती है. इसे देखते हुए विशेष निगरानी की जा रही है.