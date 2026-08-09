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देहरादून एयरपोर्ट के टर्मिनल सीलिंग से पानी का रिसाव, फ्लाइट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

निरीक्षण के दौरान जिप्सम फॉल्स सीलिंग से रिसता मिला पानी: दरअसल, रविवार यानी 9 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे फ्लाइटों के दैनिक संचालन शुरू होने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की टीम ने टर्मिनल का निरीक्षण किया. इस दौरान मेजेनाइन फ्लोर पर आगमन क्षेत्र में जिप्सम फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त मिला. इतना ही नहीं इस सीलिंग से पानी भी रिसता मिला. जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया.

डोईवाला: जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट के टर्मिनल में सीलिंग से पानी रिसाव का मामला सामने आया है. इसकी जानकारी तब मिली, जब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की टीम टर्मिनल बिल्डिंग के रूटीन निरीक्षण पर थी. तभी आगमन (Arrival) क्षेत्र में सीलिंग से पानी का रिसाव पाया गया. जिसे अब दुरुस्त किया जा रहा है. वहीं, पानी रिसाव से फ्लाइट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा. सब सामान्य तरीके स चलता रहा.

क्यों लीक गया पानी? वहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मेंटेनेंस टीम ने तत्काल जांच शुरू की. जांच में पता चला कि प्रथम सिक्योरिटी होल्ड एरिया में एक वाटर फाउंटेन को पानी सप्लाई करने वाले ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम का वाटर फिल्टर पाइप क्षतिग्रस्त हो गया था. रातभर पाइप से पानी रिसने के कारण जिप्सम फॉल्स सीलिंग के एक छोटे हिस्से में पानी फैल गया, जिससे वो हिस्सा पहली मंजिल के आगमन क्षेत्र में गिर गया.

देहरादून एयरपोर्ट का नजारा (फोटो सोर्स- X@aaidoonairport)

"वर्तमान में स्थिति सामान्य है और रेक्टिफिकेशन का काम तेजी से जारी है. एयरपोर्ट के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है. सभी उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं. यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हुई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है."- भूपेश नेगी, डायरेक्टर, देहरादून एयरपोर्ट

गौर हो कि बीती 14 फरवरी 2024 को 486 करोड़ की लागत से नवनिर्मित देहरादून एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन फेज 2 का उद्घाटन किया गया था. सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टर्मिनल भवन फेज 2 का वर्चुअली शुभारंभ किया था. नई टर्मिनल बिल्डिंग को आधुनिक सुविधाओं और तकनीक से लैस किया गया है. खास बात ये है कि टर्मिनल की नई बिल्डिंग में उत्तराखंड की कला और संस्कृति की झलक उकेरी गई है. नई टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है.

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