ETV Bharat / state

पानीपत के सरकारी अस्पताल का बुरा हाल, महिला वार्ड में टपक रहा है पानी, गर्भवती महिलाओं को हो रही है पानी

पानीपत के सरकारी अस्पताल में महिला वार्ड की दूसरी मंजिल पर पानी रिसाव से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Water leakage in the women's ward of the government hospital.
सरकारी अस्पताल में महिला वार्ड में पानी का रिसाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2026 at 8:52 PM IST

|

Updated : August 25, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पानीपतः हरियाणा सरकार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित माहौल देने के दावे करती है, लेकिन पानीपत के सरकारी अस्पताल में सामने आई तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं. अस्पताल की दूसरी मंजिल, जहां महिला वार्ड और गर्भवती महिलाओं से संबंधित मरीज बड़ी संख्या में पहुंचती हैं, वहां छत/एसी से पानी का रिसाव होने के कारण फर्श पर पानी फैल गया. इससे मरीजों और उनके परिजनों के लिए फिसलकर चोटिल होने का खतरा बना हुआ है. अस्पताल प्रबंधन का फिलहाल कोई पक्ष सामने नहीं आया है.

मरीजों और परिजनों में व्यवस्था पर रोषः मरीजों ने दिखाया कि मौके पर पानी काफी मात्रा में फर्श पर फैला हुआ है.इसी दौरान एक छोटा बच्चा पानी में फिसलते-फिसलते बाल-बाल बच गया. घटना के बाद वहां मौजूद मरीजों और परिजनों में रोष दिखाई दिया. लोगों का कहना था कि जब अस्पताल में गर्भवती महिलाएं नियमित जांच और इलाज के लिए पहुंचती हैं, तो ऐसी स्थिति गंभीर हादसे का कारण बन सकती है.

पानीपत के सरकारी अस्पताल का बुरा हाल (ETV Bharat)

मरीजों का सवाल-हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदारः गर्भवती महिलाओं की आवाजाही, फिर भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल मरीजों ने आरोप लगाया कि महिला वार्ड की ओर जाने वाले रास्ते पर लंबे समय तक पानी जमा रहा. लोगों का कहना था कि "यदि कोई गर्भवती महिला फिसलकर गिर जाती है और उसे या उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को चोट पहुंचती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक महिला ने कहा कि "यहां से गर्भवती महिलाओं समेत बुजुर्ग और अन्य मरीज गुजरते हैं. पानी के कारण कोई भी व्यक्ति फिसलकर गिर सकता है और गंभीर चोट लग सकती है." मरीजों ने अस्पताल प्रशासन से तत्काल पानी के रिसाव को बंद कराने और फर्श को सूखा रखने की मांग की.

मरीजों ने दवाइयों को लेकर भी उठाए सवाल: मौके पर मौजूद कुछ मरीजों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अन्य शिकायतें भी रखीं. उनका आरोप था कि "अस्पताल में कई बार पूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं होतीं और मरीजों को बाहर से दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है." मरीजों ने कहा कि "करोड़ों रुपये की लागत से बने अस्पताल में बुनियादी सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए."

प्रशासन से तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग: मरीजों और उनके परिजनों ने मांग की कि अस्पताल प्रशासन पानी के रिसाव की समस्या को तुरंत ठीक करवाए, फर्श पर जमा पानी को साफ करवाए और ऐसी व्यवस्था करे कि भविष्य में मरीजों, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को किसी तरह का खतरा न रहे. सवाल यह है कि यदि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर पानी के रिसाव से कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मरीजों की सुरक्षा केवल दावों तक सीमित न रहकर जमीन पर भी दिखाई देनी चाहिए.

मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवालः पानीपत के सरकारी अस्पताल में महिला वार्ड के रास्ते पर पानी का रिसाव मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. खासकर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह स्थिति कभी भी हादसे का कारण बन सकती है. कवरेज के दौरान बच्चे का फिसलकर बाल-बाल बचना खतरे की गंभीरता को सामने लाता है. ऐसे में अस्पताल प्रशासन को महज अस्थायी सफाई के बजाय पानी के रिसाव की स्थायी समस्या का समाधान कर मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें-डॉक्टरों की हड़ताल के चलते गर्भवती ने फर्श पर दिया बच्चे को जन्म, पानीपत सरकारी अस्पताल में तड़पती रही महिला - Doctors Strike In Haryana
Last Updated : August 25, 2026 at 9:02 PM IST

TAGGED:

WATER LEAKAGE PANIPAT HOSPITAL
सरकारी अस्पताल में लापरवाही
हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाएं
HEALTHCARE FACILITIES IN HARYANA
WATER LEAKAGE IN GOV HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.