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हमीरपुर में मौदहा डैम के 6 गेट बंद नहीं होने से बर्बाद हो रहा पानी, सिंचाई विभाग की सफाई- 4 गेटों की हो रही बैलेंसिंग

बांध के 6 गेट खुले रहे. ( Photo Credit; VIRAL )