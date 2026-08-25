हमीरपुर में मौदहा डैम के 6 गेट बंद नहीं होने से बर्बाद हो रहा पानी, सिंचाई विभाग की सफाई- 4 गेटों की हो रही बैलेंसिंग
विभाग के मुताबिक, जलस्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए 21 अगस्त को पहले तीन और फिर चार गेट खोले गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 7:56 PM IST
हमीरपुर : मौदहा बांध (ब्रह्मानंद बांध) के 6 फाटक खुले रहने से लगातार पानी बहकर बर्बाद होता रहा है. वहीं ग्रामीणों ने बांध के मरम्मत कार्य में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. फाटक के खुले रहने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग छह गेट बंद न होने और सायरन बजने को लेकर सवाल उठाते सुनाई दे रहे हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद सिंचाई विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है. विभाग का कहना है कि कोई गेट फंसा या अटका नहीं है. बांध में पानी भरने के बाद जलदाब के अनुसार गेटों की फुल लोड बैलेंसिंग की जा रही है. विभाग के मुताबिक, चार गेट पूरी तरह नीचे नहीं बैठ सके थे. जलाशय में जलस्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए 21 अगस्त को पहले तीन और फिर चार गेट खोले गए थे.
विभाग के अनुसार, इस दौरान करीब तीन हजार से नौ हजार क्यूसेक तक पानी नदी में छोड़ा गया. गेट खोलने से पहले डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा के लिए सायरन बजाया गया. पानी की निकासी के बाद गेट बंद किए गए, लेकिन चार गेट पूरी तरह नीचे नहीं बैठ सके. अब इनकी बैलेंसिंग की जा रही है. लगातार बारिश के चलते बिरमा नदी का जलस्तर बढ़ने पर आसपास के गांवों में भी लोगों को सतर्क किया गया.
गुंदेला, छोटी छानी, कुड़ार, सरसेंडा और बिंहुनी में मुनादी कराई गई. गेट खोलते समय सायरन बजाकर ग्रामीणों और नदी किनारे जाने वालों को भी चेतावनी दी गई. सहायक अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि बांध खाली रहने पर गेट पर उसका अपना भार रहता है. पानी भरने के बाद जलदाब बढ़ने से गेट के व्यवहार में अंतर आता है. गेट के पीछे लगे बैलेंस बॉक्स और पानी के दबाव के बीच संतुलन को फुल लोड की स्थिति में जांचना पड़ता है. यह प्रक्रिया बांध में प्राकृतिक रूप से पानी भरने के बाद ही संभव होती है.
उन्होंने बताया कि कुछ गेट दो से चार सेंटीमीटर तक नीचे नहीं बैठ रहे हैं. इन्हें बैलेंसिंग के जरिए सही स्थिति में लाया जा रहा है. इसमें कोई नया मटेरियल लगाने या अलग से मरम्मत करने का काम नहीं किया जा रहा है. 50 टन के गेटों की टेस्टिंग में समय लगने की बात कही गई है. जून में बांध को खाली कर गेटों का अनुरक्षण कराया गया था.
अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार के अनुसार, पांच जून से बांध खाली होना शुरू हुआ था. बांध खाली होने के बाद दिल्ली से सीएसएमआरएस की टीम ने बांध की मजबूती, संभावित समस्याओं और ड्रेनेज गैलरी का निरीक्षण किया था. खाली बांध में गेटों की टेस्टिंग भी की गई थी. अनुरक्षण के दौरान गेटों का एलाइनमेंट ठीक किया गया. बॉल बेयरिंग सॉकेट और चेन में आवश्यक कार्य कराया गया. रबर सील बदली गई. वायर की सफाई और लुब्रिकेशन किया गया.
पुराने पेंट को हटाकर नया पेंट किया गया. अलग-अलग गेटों में जरूरत के अनुसार काम कराया गया. खाली बांध में सभी गेटों की टेस्टिंग ऑटोमेशन के जरिए की गई थी. अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि सभी गेटों की बैलेंसिंग में एक-दो दिन लगने की संभावना है. बैलेंसिंग पूरी होने के बाद गेटों का सामान्य संचालन सुनिश्चित किया जाएगा.
मौदहा बांध के मैकेनिकल जेई भावेश सिंह ने बताया कि मई-जून में गेटों की रिपेयरिंग की गई थी. बांध भरने के बाद रूटीन चेकअप और फुल लोड बैलेंसिंग की जा रही है. कोई गेट फंसा या अटका नहीं है. जलस्तर का भार बढ़ने पर गेट की बैलेंसिंग में अंतर आना स्वाभाविक है. मौदहा बांध में कुल 11 गेट हैं और इसकी जलधारण क्षमता करीब 200 मिलियन क्यूबिक मीटर है.
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