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साझा लाइब्रेरी बनी ‘झरना’! छत से टपकते पानी में कैसे हो रही पढ़ाई? व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

रांची में झारखंड खेल प्राधिकरण परिसर में बनी साझा लाइब्रेरी की छत से पानी टपक रहा है. इससे छात्रों को परेशानी हो रही है.

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साझा लाइब्रेरी बनी ‘झरना’! (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 7:30 PM IST

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रांची: वर्ष 2024 में झारखंड खेल प्राधिकरण परिसर में शुरू की गई साझा लाइब्रेरी इन दिनों अपनी बदहाल व्यवस्था को लेकर चर्चा में है. हाल ही में लाइब्रेरी के भीतर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारी बारिश के दौरान छत से तेजी से पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है. यह वीडियो इसी लाइब्रेरी में पढ़ाई करने वाले एक छात्र ने बनाया और साझा किया है.

वीडियो में लाइब्रेरी के बीचों-बीच झरने की तरह पानी बहता नजर आ रहा है, जिससे वहां पढ़ाई कर रहे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

साझा लाइब्रेरी बनी ‘झरना’! (Etv Bharat)

इस लाइब्रेरी में प्रतिदिन सैकड़ों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहुंचते हैं. लाइब्रेरी में लगभग एक हजार छात्रों के बैठकर अध्ययन करने की व्यवस्था है. लेकिन बारिश के दौरान छत से हो रहे पानी के रिसाव के कारण कई स्थानों पर बैठना मुश्किल हो जाता है.

छात्रों का कहना है कि पानी टपकने के कारण किताबें और अन्य अध्ययन सामग्री भी भीगने का खतरा बना रहता है. इसके अलावा बारिश के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने पर लाइब्रेरी का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है.

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छत से टपकता पानी (Etv Bharat)

वीडियो के बाद लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं. छात्रों का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ शुरू की गई इस लाइब्रेरी से उन्हें बेहतर अध्ययन वातावरण की उम्मीद थी, लेकिन बारिश के मौसम में उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है.

इस संबंध में साझा लाइब्रेरी के संचालक प्रेम प्रकाश ने बताया कि डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर स्टेडियम परिसर में मरम्मत और रखरखाव का कार्य चल रहा है. दो भवनों के बीच निर्माण और मरम्मत का काम होने के कारण ऊपरी हिस्से में गैप बना हुआ है. इसी वजह से भारी बारिश के दौरान वहां से पानी का रिसाव हुआ. उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य के दौरान साफ-सफाई भी कराई गई थी, लेकिन इसी बीच तेज बारिश होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई. उन्होंने आश्वस्त किया कि मेंटेनेंस का कार्य जारी है और जल्द ही समस्या का स्थायी समाधान कर लिया जाएगा.

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लाइब्रेरी में अंधेरा (Etv Bharat)

फिलहाल, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि संबंधित विभाग जल्द आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल में पढ़ाई करने की सुविधा मिल सके.

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