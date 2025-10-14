जल समाधि से बाहर आए भगवान भोलेनाथ, 60 दिन बाद हुए प्राचीन अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग के दर्शन
जयपुर के प्राचीन अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में 60 दिन की जल समाधि के बाद शिवलिंग के दर्शन हुए.
Published : October 14, 2025 at 9:20 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के आमेर स्थित प्राचीन अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में करीब 60 दिन बाद शिवलिंग के दर्शन हुए हैं. सावन के महीने में बारिश होने के कारण मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया था. इसके चलते भगवान भोलेनाथ प्राकृतिक रूप से जल समाधि में चले गए थे. मंदिर में जल स्तर कम होने से अब शिवलिंग फिर से दिखने लगा है. मंदिर के शिवलिंग में पानी कहां से आता है और कहां वापस चला जाता है, यह एक रहस्य है. अब यहां भक्त दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं.
अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी संतोष कुमार व्यास ने बताया कि मंदिर हजारों वर्ष पुराना है. नौ सो साल पहले मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था. मंदिर करीब 14 खंभों पर टिका हुआ है. अंबिकेश्वर महादेव मंदिर की खासियत है कि बारिश होने के बाद भूगर्भ से जल ऊपर आता है और भगवान भोलेनाथ जल समाधि में चले जाते हैं. बारिश बंद होने के बाद धीरे-धीरे पानी भूगर्भ में चला जाता है. करीब 2 महीने बाद मंदिर में जलस्तर नीचे गया है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं.
मंदिर पूरी तरह से जलमग्न होने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर भक्त पूजा-अर्चना करते हैं. इस साल अच्छी बारिश होने के कारण मंदिर पूरी तरह से जलमग्न रहा. बारिश के समाप्त होने के बाद धीरे-धीरे जलस्तर वापस नीचे की तरफ चला गया. अब भक्त पहले की तरह भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं.
टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा के मुताबिक आमेर किले की तलहटी में स्थित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव स्वयंभू के रूप में विराजमान हैं. मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है. इतिहास में बताया जाता है कि रोजाना एक गाय यहां पर आती थी और एक जगह पर अपना दूध स्वयं ही दोह देती थी. दूध जमीन पर गिरता था. उस जगह पर खुदाई करवाई गई तो स्वयंभू शिवलिंग निकला. मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया.
मंदिर के नाम से पड़ा आमेर: अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से आमेर का नाम रखा गया था. द्वापर युग में इस क्षेत्र को अंबिका वन के नाम से जाना जाता था. इतिहास में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ यहां आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने यहां अपने केश त्यागे थे और अपने चरण चिह्न इस स्थल पर छोड़े थे.