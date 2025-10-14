ETV Bharat / state

जल समाधि से बाहर आए भगवान भोलेनाथ, 60 दिन बाद हुए प्राचीन अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग के दर्शन

जल उतरने के बाद नजर आया शिवलिंग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के आमेर स्थित प्राचीन अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में करीब 60 दिन बाद शिवलिंग के दर्शन हुए हैं. सावन के महीने में बारिश होने के कारण मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया था. इसके चलते भगवान भोलेनाथ प्राकृतिक रूप से जल समाधि में चले गए थे. मंदिर में जल स्तर कम होने से अब शिवलिंग फिर से दिखने लगा है. मंदिर के शिवलिंग में पानी कहां से आता है और कहां वापस चला जाता है, यह एक रहस्य है. अब यहां भक्त दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं. अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी संतोष कुमार व्यास ने बताया कि मंदिर हजारों वर्ष पुराना है. नौ सो साल पहले मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था. मंदिर करीब 14 खंभों पर टिका हुआ है. अंबिकेश्वर महादेव मंदिर की खासियत है कि बारिश होने के बाद भूगर्भ से जल ऊपर आता है और भगवान भोलेनाथ जल समाधि में चले जाते हैं. बारिश बंद होने के बाद धीरे-धीरे पानी भूगर्भ में चला जाता है. करीब 2 महीने बाद मंदिर में जलस्तर नीचे गया है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं. संतोष कुमार व्यास, पुजारी, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर. (ETV Bharat Jaipur)