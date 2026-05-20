खुशखबरीः जोधपुर से 204 किलोमीटर दूर है नहर का पानी, 50 घंटे में पहुंचने की उम्मीद
अधिकारियों ने जल पूजन के साथ ही इसका प्रवाह राजीव गांधी लिफ्ट में शुरू करने के लिए नहर के आउटलेट गेट खोल दिए.
Published : May 20, 2026 at 7:03 AM IST
जोधपुरः जल संकट से जूझ रहे जोधपुर जिले के लिए खुशखबरी है. इंदिरा गांधी नहर का पानी मंगलवार रात को आरडी 1109 तक पहुंच गया है. यहां विभाग के अधिकारियों ने जल पूजन के साथ ही इसका प्रवाह राजीव गांधी लिफ्ट में शुरू करने के लिए नहर के आउटलेट गेट खोल दिए.
इसके साथ ही पानी की जोधपुर की 204 किलोमीटर की यात्रा शुरू हो गई है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता नक्षत्र सिंह चारण ने बताया कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आरडी 1109 पर मंगलवार रात राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आउटलेट पर नहरी जल पहुंच गया. इसके बाद रात को ही राजीव गांधी लिफ्ट नहर के आउटलेट गेट खोलकर जल प्रवाह प्रारंभ कर दिया गया. उन्होंने बताया कि अगले कुछ समय में इंदिरा गांधी नहर में जल स्तर में वृद्धि होने के साथ राजीव गांधी लिफ्ट नहर में जल प्रवाह भी बढ़ेगा.
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50 घंटे में पहुंचेगा जोधपुरः उन्होंने बताया कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर प्रणाली के अंतर्गत 8 पम्प हाउसों के माध्यम से लिफ्ट होकर यह नहरी जल लगभग 204 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए करीब 50 घंटे में जोधपुर पहुंचेगा. इस दौरान पानी को लिफ्ट किया जाएगा, जिससे प्रवाह बना रहे. आरडी प्वाइंट पर पानी पहुंचने पर अधिशाषी अभियंता गोपाल सिंह एवं संवेदक GCKC की टीम ने जल पूजन किया.
22 की रात तक पहुंचेगा पानी जोधपुरः 14 मई को नहर बंदी खत्म होने के बाद से 17 मई तक 37500 क्यूसेक पानी नहर में छोड़ा गया है. यह पानी राजस्थान फीडर के जरिए राज्य की सीमा तक पहुंचता है. हरिके बैराज से राजस्थान सीमा तक करीब 204 किलोमीटर लंबी नहर राजस्थान फीडर कहलाती है. इसके बाद हनुमानगढ़ जिले के मतीसावाली से इंदिरा गांधी नहर का मुख्य हिस्सा शुरू होता है, जो जैसलमेर के मोहनगढ़ तक लगभग 445 किलोमीटर लंबा सफर तय करता है. इसी तंत्र से केनाल भी जुड़ी हुई है. यह नहर मदासर के समीप शुरू होकर जोधपुर तक करीब 204 किलोमीटर लंबी है.