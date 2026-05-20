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खुशखबरीः जोधपुर से 204 किलोमीटर दूर है नहर का पानी, 50 घंटे में पहुंचने की उम्मीद

आरडी प्वाइंट पर पूजन करते विभाग के कर्मचारी. ( Courtesy: PHED Jodhpur )

जोधपुरः जल संकट से जूझ रहे जोधपुर जिले के लिए खुशखबरी है. इंदिरा गांधी नहर का पानी मंगलवार रात को आरडी 1109 तक पहुंच गया है. यहां विभाग के अधिकारियों ने जल पूजन के साथ ही इसका प्रवाह राजीव गांधी लिफ्ट में शुरू करने के लिए नहर के आउटलेट गेट खोल दिए. इसके साथ ही पानी की जोधपुर की 204 किलोमीटर की यात्रा शुरू हो गई है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता नक्षत्र सिंह चारण ने बताया कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आरडी 1109 पर मंगलवार रात राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आउटलेट पर नहरी जल पहुंच गया. इसके बाद रात को ही राजीव गांधी लिफ्ट नहर के आउटलेट गेट खोलकर जल प्रवाह प्रारंभ कर दिया गया. उन्होंने बताया कि अगले कुछ समय में इंदिरा गांधी नहर में जल स्तर में वृद्धि होने के साथ राजीव गांधी लिफ्ट नहर में जल प्रवाह भी बढ़ेगा. पढ़ेंः पेयजल आपूर्ति के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू, 20 मई तक आ सकता है नहर का पानी