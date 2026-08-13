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बेतवा नदी के पानी से बुझेगी 4086 परिवारों की प्यास; 62.29 करोड़ की योजना पर काम शुरू

बेतवा नदी से पानी लाने के लिए इंटेक वेल बनेगा. इस्लामपुर में 4.50 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जाएगा.

62.29 करोड़ की पेयजल योजना का काम शुरू.
62.29 करोड़ की पेयजल योजना का काम शुरू. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 9:32 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 9:43 AM IST

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हमीरपुर: बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षों से खारे पानी और बदहाल पेयजल व्यवस्था का दंश झेल रहे सरीला और गोहांड के लिए राहत की खबर है. अमृत 2.O योजना के तहत 62.29 करोड़ की लागत से इंटेक वेल, 4.50 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सरीला-गोहांड में दो नई पानी की टंकियां बनाई जाएंगी. करीब 35 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर बेतवा नदी के पानी को ट्रीट करके सरीला और गोहांड के 4086 परिवारों की प्यास बुझाई जाएगी.

क्यों जरूरी है यह योजना: जानकारी के लिए बता दें कि सरीला में 1970 में बनी 2.50 लाख लीटर क्षमता की पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है. करीब तीन वर्ष पहले ही इसे निष्प्रयोग कर दिया गया था.

इसके बाद नलकूपों से सीधे जलापूर्ति शुरू हुई, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों और नई बस्तियों तक पानी पहुंचना मुश्किल हो रहा था. बरहरा रोड की 50 हजार लीटर क्षमता वाली दूसरी टंकी भी बढ़ती आबादी की जरूरत के मुकाबले कम पड़ती रही.

गर्मियों में खारे भूजल के कारण समस्या और बढ़ जाती है. कई इलाकों में दो दिन के अंतराल पर जलापूर्ति और सीमित समय तक पानी मिलने की शिकायतें सामने आती रही हैं. अब नई योजना में भूजल के बजाय बेतवा नदी को पेयजल का मुख्य स्रोत बनाया गया है.

जलनिगम के अधिशासी अभियंता से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

पेयजल योजना में क्या-क्या: अधिकारियों ने बताया कि बेतवा से पानी उठाने के लिए इंटेक वेल बनाया जाएगा. विभाग के अनुसार प्रस्तावित इंटेक स्थल से करीब 15-16 किलोमीटर दूर सरीला की दिशा में पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी.

यहां से पानी पाइपलाइन के जरिए इस्लामपुर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचेगा. इस पूरी परियोजना में करीब 35 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी. इस्लामपुर में बनने वाले 4.50 MLD क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बेतवा के पानी का शोधन किया जाएगा.

इसके बाद साफ पानी सरीला और गोहांड में सप्लाई की जाएगी. विभाग का लक्ष्य पानी को निर्धारित पेयजल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराना है. योजना में सरीला के हरदौल लाला मंदिर के पास 600 किलोलीटर और झंडा बाजार में 500 किलोलीटर क्षमता की दो ओवरहेड टंकियां बनाई जाएंगी.

गोहांड में पुरानी पानी की टंकी के परिसर में 400 किलोलीटर क्षमता का नया ओवरहेड टैंक बनेगा. यानी सरीला में कुल 1100 और गोहांड में 400 किलोलीटर की नई भंडारण क्षमता तैयार होगी. इसके अलावा सरीला में 275 किलोलीटर और गोहांड में 200 किलोलीटर क्षमता के सीडब्ल्यूआर बनाए जाएंगे.

योजना में केवल टंकियों का निर्माण ही नहीं होगा, बल्कि इंटेक वेल, डब्ल्यूटीपी, सीडब्ल्यूआर, राइजिंग मेन, वितरण पाइपलाइन और घरेलू कनेक्शन का पूरा नेटवर्क तैयार किया जाएगा. इससे सरीला के 2,410 और गोहांड के 1,676 परिवारों को नई पेयजल व्यवस्था से जोड़ा जाएगा.

जमीन पर शुरू हुई तकनीकी कवायद: योजना की शुरुआत अब मौके पर दिखाई देने लगी है. सरीला के झंडा बाजार में प्रस्तावित 500 किलोलीटर टंकी के स्थल पर एसबीसी यानी जमीन की सुरक्षित भार वहन क्षमता की जांच शुरू हो गई है.

गोहांड की पुरानी पानी की टंकी के परिसर में टीबीएम मार्क कर सर्वे किया गया है. इस्लामपुर में प्रस्तावित डब्ल्यूटीपी स्थल और बेतवा नदी से पानी लेने के प्रस्तावित स्थान का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया है.

इन शुरुआती तकनीकी कामों को आगे बढ़ाने में जल निगम (शहरी) के अधिशासी अभियंता एके शर्मा और सहायक अभियंता मुनीस अली की सक्रिय भूमिका है. दोनों अधिकारियों की निगरानी में टीम प्रस्तावित स्थलों पर पहुंचकर सर्वे, एसबीसी जांच और तकनीकी तैयारियां करा रही है.

18 मही में होगा निर्माण-2 महीने परीक्षण: जल निगम (शहरी) के अधिशासी अभियंता एके शर्मा ने बताया कि सरीला और गोहांड के लिए सतही जल आधारित पेयजल योजना तैयार की गई है.

बेतवा नदी से पानी लेकर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और फिर दोनों कस्बों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि योजना का टेंडर हो चुका है और कार्यदायी संस्था का चयन किया जा चुका है.

अधिशासी अभियंता ने बताया कि परियोजना को करीब 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है. निर्माण पूरा होने के बाद करीब दो महीने परीक्षण किया जाएगा. इसके बाद नई व्यवस्था से जलापूर्ति शुरू की जाएगी. यानी निर्माण पूरा होते ही सीधे आपूर्ति शुरू नहीं होगी, बल्कि परीक्षण के बाद व्यवस्था को चालू किया जाएगा.

परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 62.29 करोड़ रुपए है. इसमें केंद्र सरकार की 50 फीसदी, राज्य सरकार की 48 फीसदी और नगर पंचायत की दो फीसदी हिस्सेदारी है. करीब 36 करोड़ रुपए का टेंडर सियान इंफ्रा को दिया गया है.

बुंदेलखंड के सरीला और गोहांड में अब तक खारे भूजल, जर्जर टंकी और सीमित जलस्रोतों के बीच पेयजल का संकट रहा है. नई योजना में पहली बार दोनों कस्बों को बेतवा के सतही पानी, ट्रीटमेंट प्लांट और नए वितरण नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है. यदि निर्धारित समयसीमा में काम पूरा हुआ तो वर्षों से पानी के लिए परेशान 4,086 परिवारों को पेयजल संकट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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Last Updated : August 13, 2026 at 9:43 AM IST

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