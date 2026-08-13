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बेतवा नदी के पानी से बुझेगी 4086 परिवारों की प्यास; 62.29 करोड़ की योजना पर काम शुरू

62.29 करोड़ की पेयजल योजना का काम शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षों से खारे पानी और बदहाल पेयजल व्यवस्था का दंश झेल रहे सरीला और गोहांड के लिए राहत की खबर है. अमृत 2.O योजना के तहत 62.29 करोड़ की लागत से इंटेक वेल, 4.50 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सरीला-गोहांड में दो नई पानी की टंकियां बनाई जाएंगी. करीब 35 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर बेतवा नदी के पानी को ट्रीट करके सरीला और गोहांड के 4086 परिवारों की प्यास बुझाई जाएगी. क्यों जरूरी है यह योजना: जानकारी के लिए बता दें कि सरीला में 1970 में बनी 2.50 लाख लीटर क्षमता की पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है. करीब तीन वर्ष पहले ही इसे निष्प्रयोग कर दिया गया था. इसके बाद नलकूपों से सीधे जलापूर्ति शुरू हुई, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों और नई बस्तियों तक पानी पहुंचना मुश्किल हो रहा था. बरहरा रोड की 50 हजार लीटर क्षमता वाली दूसरी टंकी भी बढ़ती आबादी की जरूरत के मुकाबले कम पड़ती रही. गर्मियों में खारे भूजल के कारण समस्या और बढ़ जाती है. कई इलाकों में दो दिन के अंतराल पर जलापूर्ति और सीमित समय तक पानी मिलने की शिकायतें सामने आती रही हैं. अब नई योजना में भूजल के बजाय बेतवा नदी को पेयजल का मुख्य स्रोत बनाया गया है. जलनिगम के अधिशासी अभियंता से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) पेयजल योजना में क्या-क्या: अधिकारियों ने बताया कि बेतवा से पानी उठाने के लिए इंटेक वेल बनाया जाएगा. विभाग के अनुसार प्रस्तावित इंटेक स्थल से करीब 15-16 किलोमीटर दूर सरीला की दिशा में पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी. यहां से पानी पाइपलाइन के जरिए इस्लामपुर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचेगा. इस पूरी परियोजना में करीब 35 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी. इस्लामपुर में बनने वाले 4.50 MLD क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बेतवा के पानी का शोधन किया जाएगा. इसके बाद साफ पानी सरीला और गोहांड में सप्लाई की जाएगी. विभाग का लक्ष्य पानी को निर्धारित पेयजल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराना है. योजना में सरीला के हरदौल लाला मंदिर के पास 600 किलोलीटर और झंडा बाजार में 500 किलोलीटर क्षमता की दो ओवरहेड टंकियां बनाई जाएंगी. गोहांड में पुरानी पानी की टंकी के परिसर में 400 किलोलीटर क्षमता का नया ओवरहेड टैंक बनेगा. यानी सरीला में कुल 1100 और गोहांड में 400 किलोलीटर की नई भंडारण क्षमता तैयार होगी. इसके अलावा सरीला में 275 किलोलीटर और गोहांड में 200 किलोलीटर क्षमता के सीडब्ल्यूआर बनाए जाएंगे.