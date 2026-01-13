ETV Bharat / state

SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ICU में भरा पानी, 14 मरीजों को सुरक्षित किया गया शिफ्ट

सोमवार रात को एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में पाइप लाइन लीकेज के कारण पानी भर गया जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई.

SMS अस्पताल
SMS अस्पताल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 8:49 AM IST

Updated : January 13, 2026 at 10:13 AM IST

2 Min Read
जयपुर : सोमवार रात को एसएमएस अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर के एक आईसीयू में अचानक पानी भर गया. घटना के समय आईसीयू में कुल 14 गंभीर मरीज भर्ती थे जिसके बाद मरीजों को तत्काल दूसरी जगह शिफ्ट किया गया. मरीजों को ट्रॉमा सेंटर के दूसरे आईसीयू और बांगड़ अस्पताल में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया गया. घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया.

ट्रॉमा प्रभारी डॉ. बीएल यादव ने बताया कि छत से पानी की लाइन में लीकेज के कारण आईसीयू में पानी भर गया. आनन-फानन में छत पर लगे वॉल्व को बंद कर पानी के बहाव को तत्काल रोका गया. इसके साथ ही सर्दी और संक्रमण की आशंका को ध्यान में रखते हुए सभी मरीजों को एहतियातन दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया. ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. बीएल यादव ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए रेस्क्यू और शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू करवाई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. संजीव चोपड़ा और पीडब्ल्यूडी के एमओआईसी डॉ. आलोक तिवाड़ी भी मौके पर पहुंचे.

ट्रॉमा सेंटर ICU में भरा पानी (वीडियो सोर्स- मरीज के परिजन)

ट्रॉमा प्रभारी डॉ. बीएल यादव ने बताया कि देर रात ही पानी की लाइन की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया था. अस्पताल प्रशासन ने पूरी घटना के दौरान त्वरित निर्णय लेते हुए मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे किसी भी तरह की जनहानि या गंभीर स्थिति से बचा जा सका. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद आईसीयू को दोबारा पूरी तरह सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित किया जाएगा.

Last Updated : January 13, 2026 at 10:13 AM IST

