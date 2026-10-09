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बेमौसम बारिश ने मचाई तबाही! जोशीमठ में उफान पर आया नाला, घरों में घुसा मलबा-पानी, फसले भी बर्बाद

बेमौसम बारिश ने मचाई तबाही! ( ETV Bharat )

चमोली: उत्तराखंड से मॉनसून की विदाई भले ही हो गई, लेकिन लोगों की मुश्किल कम नहीं हो रही है. उत्तराखंड के कई जिलों में शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई, जिसका असर सीधे तौर पर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ा. चमोली जिले के ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) शहर में बारिश के बाद कुछ देर के लिए आपदा जैसे हालात बन गए थे.

बताया जा रहा है कि नोग मोहल्ले में होली से नरसिंह मंदिर जाने वाला नाला उफान पर आ गया था, जिससे मलबा और पानी लोगों के घरों में घुस गया. घरों में बारिश और नाले का पानी घुसने के कारण लोगों की कीमती सामान भी खराब हो गया. इसके बाद खेत-खलिहानों को भी नुकसान पहुंचा है.